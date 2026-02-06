Nedves és száraz porszívó NT 75/1 Me Ec M Z22
Az M porosztályú NT 75/1 Me Ec M Z22 biztonsági porszívó a 2014/34/EU ATEX-irányelv (IBExU vizsgálóintézet) szerint tanúsítottan alkalmas a 22-es zónával kijelölt robbanásveszélyes területeken történő használatra.
A független és elismert IBExU vizsgálóintézet által az EU által kötelező érvényű 2014/34/EU ATEX-irányelv szerint tanúsított NT 75/1 Me Ec H Z22 biztonsági porszívó alkalmas az M porosztályba tartozó éghető és egyéb porok eltávolítására a 22-es zóna robbanásveszélyes területein. A kefe nélküli EC-motor 5000 órás élettartamot garantál. A teljesen földelt kivitel és a megfelelő vezető tartozékok hatékonyan megakadályozzák az elektrosztatikus kisülést. A rozsdamentes acélból készült 75 literes tartály és az állítható tolófogantyúval ellátott robusztus alváznak köszönhetően nagy mennyiségű por, durva szennyeződés vagy folyadék könnyen eltávolítható a veszélyes zónából, mielőtt biztonságosan ártalmatlanítanák. Az NT 75/1 Me Ec M Z22 az M porosztályú nedves és száraz lapos pliszírozott szűrővel rendelkezik, amely 99,9 százalékos porvisszatartási szintet garantál, és folyadékok felszívására is alkalmas. A nedves és száraz porszívó szükség esetén szűrőzsák vagy kidobózsák nélküli használatra is alkalmas és engedélyezett - ehhez az opcionális Wood patronos szűrőt kell használni, amelyet kifejezetten a szálas porok szűrőzsák nélküli porszívózására fejlesztettek ki.
Jellemzők és előnyök
A 2014/34/EU ATEX irányelvben meghatározott 22-es zónára tanúsított (IBExU vizsgálóintézet).
Kefementes EC motor
Antisztatikus rendszer
Nedves és száraz lapos pliszírozott szűrő
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Légáramlás (l / s)
|61
|Vákuum (mbar/kPa)
|220 / 22
|Tartálytérfogat (l)
|75
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 1000
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 40
|Kábelhossz (m)
|10
|Kábel anyaga
|Gumi
|Zajszint (dB (A))
|76
|Szín
|ezüst
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|25,1
|Csomagolási súly (kg)
|31,9
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|695 x 540 x 1012
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 4 m
- Szívótömlő típusa: elektromosan vezető
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 550 mm
- Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
- Könyök: elektromosan vezető
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Flíz
- Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
- Réstisztító fej
- Rozsdamentes acél tartály
- Harmonikaszűrő: PES PTFE bevonattal
- Tolófogantyú
Felszereltség
- Antisztatikus rendszer
- Védelmi osztály: I
- Fékezhető kerekek
- Porosztály: M
- Tartály anyaga: Rozsdamentes acél
Videók
Alkalmazási területek
- Biztonsági porszívó a 22-es zóna robbanásveszélyes területein történő használatra.
- L és M porosztályokhoz ajánlott
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.