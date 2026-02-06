A független és elismert IBExU vizsgálóintézet által az EU által kötelező érvényű 2014/34/EU ATEX-irányelv szerint tanúsított NT 75/1 Me Ec H Z22 biztonsági porszívó alkalmas az M porosztályba tartozó éghető és egyéb porok eltávolítására a 22-es zóna robbanásveszélyes területein. A kefe nélküli EC-motor 5000 órás élettartamot garantál. A teljesen földelt kivitel és a megfelelő vezető tartozékok hatékonyan megakadályozzák az elektrosztatikus kisülést. A rozsdamentes acélból készült 75 literes tartály és az állítható tolófogantyúval ellátott robusztus alváznak köszönhetően nagy mennyiségű por, durva szennyeződés vagy folyadék könnyen eltávolítható a veszélyes zónából, mielőtt biztonságosan ártalmatlanítanák. Az NT 75/1 Me Ec M Z22 az M porosztályú nedves és száraz lapos pliszírozott szűrővel rendelkezik, amely 99,9 százalékos porvisszatartási szintet garantál, és folyadékok felszívására is alkalmas. A nedves és száraz porszívó szükség esetén szűrőzsák vagy kidobózsák nélküli használatra is alkalmas és engedélyezett - ehhez az opcionális Wood patronos szűrőt kell használni, amelyet kifejezetten a szálas porok szűrőzsák nélküli porszívózására fejlesztettek ki.