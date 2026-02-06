Nedves és száraz porszívó NT 75/1 Me Ec M Z22

Az M porosztályú NT 75/1 Me Ec M Z22 biztonsági porszívó a 2014/34/EU ATEX-irányelv (IBExU vizsgálóintézet) szerint tanúsítottan alkalmas a 22-es zónával kijelölt robbanásveszélyes területeken történő használatra.

A független és elismert IBExU vizsgálóintézet által az EU által kötelező érvényű 2014/34/EU ATEX-irányelv szerint tanúsított NT 75/1 Me Ec H Z22 biztonsági porszívó alkalmas az M porosztályba tartozó éghető és egyéb porok eltávolítására a 22-es zóna robbanásveszélyes területein. A kefe nélküli EC-motor 5000 órás élettartamot garantál. A teljesen földelt kivitel és a megfelelő vezető tartozékok hatékonyan megakadályozzák az elektrosztatikus kisülést. A rozsdamentes acélból készült 75 literes tartály és az állítható tolófogantyúval ellátott robusztus alváznak köszönhetően nagy mennyiségű por, durva szennyeződés vagy folyadék könnyen eltávolítható a veszélyes zónából, mielőtt biztonságosan ártalmatlanítanák. Az NT 75/1 Me Ec M Z22 az M porosztályú nedves és száraz lapos pliszírozott szűrővel rendelkezik, amely 99,9 százalékos porvisszatartási szintet garantál, és folyadékok felszívására is alkalmas. A nedves és száraz porszívó szükség esetén szűrőzsák vagy kidobózsák nélküli használatra is alkalmas és engedélyezett - ehhez az opcionális Wood patronos szűrőt kell használni, amelyet kifejezetten a szálas porok szűrőzsák nélküli porszívózására fejlesztettek ki.

Jellemzők és előnyök
Nedves és száraz porszívó NT 75/1 Me Ec M Z22: A 2014/34/EU ATEX irányelvben meghatározott 22-es zónára tanúsított (IBExU vizsgálóintézet).
Nedves és száraz porszívó NT 75/1 Me Ec M Z22: Kefementes EC motor
Nedves és száraz porszívó NT 75/1 Me Ec M Z22: Antisztatikus rendszer
Nedves és száraz lapos pliszírozott szűrő
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Légáramlás (l / s) 61
Vákuum (mbar/kPa) 220 / 22
Tartálytérfogat (l) 75
Felvételi teljesítmény (W) max. 1000
Standard névleges átmérő ( ) ID 40
Kábelhossz (m) 10
Kábel anyaga Gumi
Zajszint (dB (A)) 76
Szín ezüst
Súly kiegészítők nélkül (kg) 25,1
Csomagolási súly (kg) 31,9
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 695 x 540 x 1012

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 4 m
  • Szívótömlő típusa: elektromosan vezető
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 550 mm
  • Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
  • Könyök: elektromosan vezető
  • Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Porzsák anyaga: Flíz
  • Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
  • Réstisztító fej
  • Rozsdamentes acél tartály
  • Harmonikaszűrő: PES PTFE bevonattal
  • Tolófogantyú

Felszereltség

  • Antisztatikus rendszer
  • Védelmi osztály: I
  • Fékezhető kerekek
  • Porosztály: M
  • Tartály anyaga: Rozsdamentes acél
Nedves és száraz porszívó NT 75/1 Me Ec M Z22
Videók

Alkalmazási területek
  • Biztonsági porszívó a 22-es zóna robbanásveszélyes területein történő használatra.
  • L és M porosztályokhoz ajánlott
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.