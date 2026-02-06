A pékek és a cukrászok megkönnyebbülten felsóhajthatnak, ha az NT 40/1 Tact Bs sütőipari porszívónkat választják. Legyen szó akár padlóról, gépekről vagy más egyéb eszközökről - és opcionálisan választható kiegészítőivel lehet szó akár a sütőről vagy kemencéről is: A porszívó könnyen megbirkózik minden olyan kihívással, amely a pékségekben várja. A erős, fémből készült záró reteszeivel robbanásbiztos gépként van tanúsítva, ezért tökéletesen alkalmas a potenciálisan veszélyes lisztpor elszívására is. Az automatikus Tact szűrőtisztítás nem csak a folyamatosan nagy szívóteljesítményt biztosítja, hanem lehetővé teszi a nagy mennyiségű finom por elszívását is. Emiatt a porszívó rendkívül egyszerűen kezelhető a középső forgókapcsolóval, ezenkívül a készülék a robusztus tartálya miatt a keményebb takarítási feladatokkal is megbírkózik, és a szériafelszereltségben található ergonómikus nyomókarnak köszönhetően nagyon könnyen szállítható.