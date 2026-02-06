Nedves és száraz porszívó NT 40/1 Tact Bs

Az NT 40/1 Tact Bs sütőipari porszívót kifejezetten a pékségek és cukrászatok speciális igényeihez fejlesztettük ki. A porszívó könnyedén megbirkózik nagy mennyiségű finom porral.

A pékek és a cukrászok megkönnyebbülten felsóhajthatnak, ha az NT 40/1 Tact Bs sütőipari porszívónkat választják. Legyen szó akár padlóról, gépekről vagy más egyéb eszközökről - és opcionálisan választható kiegészítőivel lehet szó akár a sütőről vagy kemencéről is: A porszívó könnyen megbirkózik minden olyan kihívással, amely a pékségekben várja. A erős, fémből készült záró reteszeivel robbanásbiztos gépként van tanúsítva, ezért tökéletesen alkalmas a potenciálisan veszélyes lisztpor elszívására is. Az automatikus Tact szűrőtisztítás nem csak a folyamatosan nagy szívóteljesítményt biztosítja, hanem lehetővé teszi a nagy mennyiségű finom por elszívását is. Emiatt a porszívó rendkívül egyszerűen kezelhető a középső forgókapcsolóval, ezenkívül a készülék a robusztus tartálya miatt a keményebb takarítási feladatokkal is megbírkózik, és a szériafelszereltségben található ergonómikus nyomókarnak köszönhetően nagyon könnyen szállítható.

Jellemzők és előnyök
Nedves és száraz porszívó NT 40/1 Tact Bs: Ideális pékségekbe és cukrászdákba.
Nedves és száraz porszívó NT 40/1 Tact Bs: Speciális fém záróreteszek
Nedves és száraz porszívó NT 40/1 Tact Bs: Hőálló PES lapos redős szűrő
Praktikus tartozéktárolás a speciális kiegészítőkhöz.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Légáramlás (l / s) 74
Vákuum (mbar/kPa) 273 / 27,3
Tartálytérfogat (l) 40
Felvételi teljesítmény (W) max. 1380
Standard névleges átmérő ( ) ID 40
Kábelhossz (m) 7,5
Zajszint (dB (A)) 68
Szín antracit
Súly kiegészítők nélkül (kg) 16,2
Csomagolási súly (kg) 19,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 650 x 370 x 1100

A csomag tartalma

  • Réstisztító fej
  • Harmonikaszűrő: PES PTFE bevonattal
  • Tolófogantyú

Felszereltség

  • Átkapcsoló automatika max. telítettségnél
  • Tartály anyaga: Műanyag
  • Stabil ütköző
  • Védelmi osztály: II
  • Fékezhető kerekek
  • Antisztatikus készítmény
Alkalmazási területek
  • Ideális pékségek sütőinek, padlóinak, gépeinek és eszközeinek tisztításához.
