Nedves és száraz porszívó NT 40/1 Tact Bs
Az NT 40/1 Tact Bs sütőipari porszívót kifejezetten a pékségek és cukrászatok speciális igényeihez fejlesztettük ki. A porszívó könnyedén megbirkózik nagy mennyiségű finom porral.
A pékek és a cukrászok megkönnyebbülten felsóhajthatnak, ha az NT 40/1 Tact Bs sütőipari porszívónkat választják. Legyen szó akár padlóról, gépekről vagy más egyéb eszközökről - és opcionálisan választható kiegészítőivel lehet szó akár a sütőről vagy kemencéről is: A porszívó könnyen megbirkózik minden olyan kihívással, amely a pékségekben várja. A erős, fémből készült záró reteszeivel robbanásbiztos gépként van tanúsítva, ezért tökéletesen alkalmas a potenciálisan veszélyes lisztpor elszívására is. Az automatikus Tact szűrőtisztítás nem csak a folyamatosan nagy szívóteljesítményt biztosítja, hanem lehetővé teszi a nagy mennyiségű finom por elszívását is. Emiatt a porszívó rendkívül egyszerűen kezelhető a középső forgókapcsolóval, ezenkívül a készülék a robusztus tartálya miatt a keményebb takarítási feladatokkal is megbírkózik, és a szériafelszereltségben található ergonómikus nyomókarnak köszönhetően nagyon könnyen szállítható.
Jellemzők és előnyök
Ideális pékségekbe és cukrászdákba.
Speciális fém záróreteszek
Hőálló PES lapos redős szűrő
Praktikus tartozéktárolás a speciális kiegészítőkhöz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Légáramlás (l / s)
|74
|Vákuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Tartálytérfogat (l)
|40
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 1380
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 40
|Kábelhossz (m)
|7,5
|Zajszint (dB (A))
|68
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|16,2
|Csomagolási súly (kg)
|19,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|650 x 370 x 1100
A csomag tartalma
- Réstisztító fej
- Harmonikaszűrő: PES PTFE bevonattal
- Tolófogantyú
Felszereltség
- Átkapcsoló automatika max. telítettségnél
- Tartály anyaga: Műanyag
- Stabil ütköző
- Védelmi osztály: II
- Fékezhető kerekek
- Antisztatikus készítmény
Alkalmazási területek
- Ideális pékségek sütőinek, padlóinak, gépeinek és eszközeinek tisztításához.
