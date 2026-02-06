Nedves és száraz porszívó NT 50/1 K

A szennyvízszivattyúnak és a Geka csatlakozónak köszönhetően az NT 50/1 K nedves és száraz porszívó ideális a nagy mennyiségű folyadék gyors eltávolítására az építőiparban vagy az iparban.

Akár építkezéseken, akár ipari üzemekben, a Kärcher NT 50/1 K nedves és száraz porszívóját kifejezetten a nagy mennyiségű víz gyors eltávolítására tervezték. Nagy teljesítményű kidobószivattyújának köszönhetően percenként több mint 300 liter szennyezett vizet képes kezelni, beleértve a durva szennyeződéseket is, akár 20 milliméteres szemcseméretig. A szabványos Geka csatlakozó biztosítja a kompatibilitást ezzel a széles körben használt víztömlőkhöz való csatlakozórendszerrel. A turbinát és az elszállító szivattyút hatékony durva szennyeződésszűrők védik a sérülés vagy eltömődés ellen, amelyek megakadályozzák az apró alkatrészek, kövek, levelek vagy építőanyag-maradványok beszívását. A robusztus 50 literes tartályon lévő fém kormánygörgők/görgők és a fokozatmentesen állítható tolófogantyú biztosítják az NT 50/1 K porszívó nagyfokú hordozhatóságát és könnyed szállítását a járműtől a felhasználási helyig és vissza.

Jellemzők és előnyök
Nedves és száraz porszívó NT 50/1 K: Beépített szennyvízpumpával
Az ártalmatlanító pumpával nagy mennyiségű folyadék folyamatosan felszívható.
Nedves és száraz porszívó NT 50/1 K: Beépített durva szennyeződésszűrő kosár a szivattyú védelmére
Védi a hulladékgyűjtő szivattyút a kövek, levelek vagy fadarabok okozta dugulások ellen.
Nedves és száraz porszívó NT 50/1 K: Hamis légszelep a szívóerő szabályozásához
A szelep a tömlő és a kanyar között van felszerelve. Lehetővé teszi a porszívó és a szivattyú vízáramlási sebességének szinkronizálását.
Leeresztőtömlő
  • A szennyvízszivattyú ártalmatlanítja a felszívott folyadékok nagy részét.
  • A fennmaradó folyadékmaradványok kényelmes ártalmatlanításához.
Beépített durva szennyeződésszűrő a turbina védelmére
  • Védi a turbinát a durva szennyeződések és apró alkatrészek okozta sérülésektől.
Kiváló minőségű tartozékok
  • Olajálló szívótömlő.
  • Adv. padlófúvóka.
  • Fokozatmentesen állítható tolófogantyú.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Légáramlás (l / s) 74
Vákuum (mbar) 273
Tartálytérfogat (l) 50
Felvételi teljesítmény (W) 1200
Leeresztőpumpa teljesítménye (W) 1100
Standard névleges átmérő ( ) ID 40
Kábelhossz (m) 7,5
Zajszint (dB (A)) 67
Szín antracit
Súly kiegészítők nélkül (kg) 28
Csomagolási súly (kg) 32,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 640 x 370 x 1045

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 4 m
  • Szívótömlő típusa: Olajálló
  • Könyök: Műanyag
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 550 mm
  • Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
  • Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
  • Réstisztító fej
  • Durvaszennyeződés-szűrő
  • Tolófogantyú

Felszereltség

  • Leeresztőtömlő
  • Beépített leeresztőpumpa
  • Védelmi osztály: I
Nedves és száraz porszívó NT 50/1 K

Videók

Alkalmazási területek
  • Építési területek
  • Ipar
Tartozékok
