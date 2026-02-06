Akár építkezéseken, akár ipari üzemekben, a Kärcher NT 50/1 K nedves és száraz porszívóját kifejezetten a nagy mennyiségű víz gyors eltávolítására tervezték. Nagy teljesítményű kidobószivattyújának köszönhetően percenként több mint 300 liter szennyezett vizet képes kezelni, beleértve a durva szennyeződéseket is, akár 20 milliméteres szemcseméretig. A szabványos Geka csatlakozó biztosítja a kompatibilitást ezzel a széles körben használt víztömlőkhöz való csatlakozórendszerrel. A turbinát és az elszállító szivattyút hatékony durva szennyeződésszűrők védik a sérülés vagy eltömődés ellen, amelyek megakadályozzák az apró alkatrészek, kövek, levelek vagy építőanyag-maradványok beszívását. A robusztus 50 literes tartályon lévő fém kormánygörgők/görgők és a fokozatmentesen állítható tolófogantyú biztosítják az NT 50/1 K porszívó nagyfokú hordozhatóságát és könnyed szállítását a járműtől a felhasználási helyig és vissza.