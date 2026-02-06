Nedves és száraz porszívó NT 50/1 K
A szennyvízszivattyúnak és a Geka csatlakozónak köszönhetően az NT 50/1 K nedves és száraz porszívó ideális a nagy mennyiségű folyadék gyors eltávolítására az építőiparban vagy az iparban.
Akár építkezéseken, akár ipari üzemekben, a Kärcher NT 50/1 K nedves és száraz porszívóját kifejezetten a nagy mennyiségű víz gyors eltávolítására tervezték. Nagy teljesítményű kidobószivattyújának köszönhetően percenként több mint 300 liter szennyezett vizet képes kezelni, beleértve a durva szennyeződéseket is, akár 20 milliméteres szemcseméretig. A szabványos Geka csatlakozó biztosítja a kompatibilitást ezzel a széles körben használt víztömlőkhöz való csatlakozórendszerrel. A turbinát és az elszállító szivattyút hatékony durva szennyeződésszűrők védik a sérülés vagy eltömődés ellen, amelyek megakadályozzák az apró alkatrészek, kövek, levelek vagy építőanyag-maradványok beszívását. A robusztus 50 literes tartályon lévő fém kormánygörgők/görgők és a fokozatmentesen állítható tolófogantyú biztosítják az NT 50/1 K porszívó nagyfokú hordozhatóságát és könnyed szállítását a járműtől a felhasználási helyig és vissza.
Jellemzők és előnyök
Beépített szennyvízpumpávalAz ártalmatlanító pumpával nagy mennyiségű folyadék folyamatosan felszívható.
Beépített durva szennyeződésszűrő kosár a szivattyú védelméreVédi a hulladékgyűjtő szivattyút a kövek, levelek vagy fadarabok okozta dugulások ellen.
Hamis légszelep a szívóerő szabályozásáhozA szelep a tömlő és a kanyar között van felszerelve. Lehetővé teszi a porszívó és a szivattyú vízáramlási sebességének szinkronizálását.
Leeresztőtömlő
- A szennyvízszivattyú ártalmatlanítja a felszívott folyadékok nagy részét.
- A fennmaradó folyadékmaradványok kényelmes ártalmatlanításához.
Beépített durva szennyeződésszűrő a turbina védelmére
- Védi a turbinát a durva szennyeződések és apró alkatrészek okozta sérülésektől.
Kiváló minőségű tartozékok
- Olajálló szívótömlő.
- Adv. padlófúvóka.
- Fokozatmentesen állítható tolófogantyú.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Légáramlás (l / s)
|74
|Vákuum (mbar)
|273
|Tartálytérfogat (l)
|50
|Felvételi teljesítmény (W)
|1200
|Leeresztőpumpa teljesítménye (W)
|1100
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 40
|Kábelhossz (m)
|7,5
|Zajszint (dB (A))
|67
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|28
|Csomagolási súly (kg)
|32,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|640 x 370 x 1045
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 4 m
- Szívótömlő típusa: Olajálló
- Könyök: Műanyag
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 550 mm
- Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
- Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
- Réstisztító fej
- Durvaszennyeződés-szűrő
- Tolófogantyú
Felszereltség
- Leeresztőtömlő
- Beépített leeresztőpumpa
- Védelmi osztály: I
Videók
Alkalmazási területek
- Építési területek
- Ipar
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.