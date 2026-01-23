Törésálló műanyag tartály: - csekély súly a gondmentes szállítás érdekében - erős és robusztus -hosszú élettartamú és újrahasznosítható 5 könnyen forduló kerekekkel: - a készülék nagyon fordulékony, ezáltal minimális erőkifejtést igényel - egyenetlen talajon is stabilan áll Kompakt felépítés: fáradságmentes, gerinckímélő munkavégzést biztosít Beépített kábel,- és tartozéktárolás: Megvédi a kábelt a szennyeződésektől, és a károsodásoktól, idő és költségtakarékos. Beépített patronszűrő: - mosható, nagy filterfelület kis helységekben is hosszú munkavégzéshez.