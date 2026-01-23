Nedves és száraz porszívó NT 27/1

Az NT 27/1 egy nagy teljesítményű, professzionális használatra szánt nedves és száraz porszívó. Különösen kompakt, és alapfelszereltségként hasznos tartozékokkal rendelkezik.

Törésálló műanyag tartály: - csekély súly a gondmentes szállítás érdekében - erős és robusztus -hosszú élettartamú és újrahasznosítható 5 könnyen forduló kerekekkel: - a készülék nagyon fordulékony, ezáltal minimális erőkifejtést igényel - egyenetlen talajon is stabilan áll Kompakt felépítés: fáradságmentes, gerinckímélő munkavégzést biztosít Beépített kábel,- és tartozéktárolás: Megvédi a kábelt a szennyeződésektől, és a károsodásoktól, idő és költségtakarékos. Beépített patronszűrő: - mosható, nagy filterfelület kis helységekben is hosszú munkavégzéshez.

Jellemzők és előnyök
Nedves és száraz porszívó NT 27/1: Nedvességálló PES patronszűrő
Könnyű váltás a nedves és száraz porszívó működése között. A PES patronszűrőt használat előtt nem kell szárítani. Fenntarthatóság: a PES patronszűrő mosható.
Nedves és száraz porszívó NT 27/1: Stabil fém zárófülek
A különösen robusztus fémzárak most még megbízhatóbban zárnak.
Nedves és száraz porszívó NT 27/1: Nagy teherbírású ütköző
A körbefutó ütközésvédelem nemcsak a készüléket védi a sérülésektől, hanem a falakat, gépeket és berendezési tárgyakat is.
Beépített tartozéktárolás
  • A beépített tárolónak köszönhetően az összes tartozék úgy tárolható, hogy azok ne vesszenek el és mindig kéznél legyenek.
Mechanikus úszógolyós lekapcsolás
  • A szívóteljesítmény állandó magas szinten marad.
  • A mechanikus úszógolyós lekapcsolás a maximális töltési szint elérésekor megbízhatóan megszakítja a levegő áramlását.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Légáramlás (l / s) 72
Vákuum (mbar/kPa) 249 / 24,9
Tartálytérfogat (l) 27
Tartály anyaga Műanyag
Felvételi teljesítmény (W) max. 1380
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Kábelhossz (m) 7,5
Zajszint (dB (A)) 71
Szín antracit
Súly kiegészítők nélkül (kg) 7,1
Csomagolási súly (kg) 8,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 420 x 420 x 525

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 2.5 m
  • Könyök: Műanyag
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 550 mm
  • Szívócsövek anyaga: Acél, krómozott
  • Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Porzsák anyaga: Papír
  • Nedves/száraz padlófej szélessége: 300 mm
  • Réstisztító fej
  • Patronszűrő: PES

Felszereltség

  • Stabil ütköző
  • Védelmi osztály: II
  • Fékezhető kerekek
Nedves és száraz porszívó NT 27/1
Videók

Alkalmazási területek
  • Nedves és száraz porszívózásra is alkalmas
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.