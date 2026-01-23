Nedves és száraz porszívó NT 27/1
Az NT 27/1 egy nagy teljesítményű, professzionális használatra szánt nedves és száraz porszívó. Különösen kompakt, és alapfelszereltségként hasznos tartozékokkal rendelkezik.
Törésálló műanyag tartály: - csekély súly a gondmentes szállítás érdekében - erős és robusztus -hosszú élettartamú és újrahasznosítható 5 könnyen forduló kerekekkel: - a készülék nagyon fordulékony, ezáltal minimális erőkifejtést igényel - egyenetlen talajon is stabilan áll Kompakt felépítés: fáradságmentes, gerinckímélő munkavégzést biztosít Beépített kábel,- és tartozéktárolás: Megvédi a kábelt a szennyeződésektől, és a károsodásoktól, idő és költségtakarékos. Beépített patronszűrő: - mosható, nagy filterfelület kis helységekben is hosszú munkavégzéshez.
Jellemzők és előnyök
Nedvességálló PES patronszűrőKönnyű váltás a nedves és száraz porszívó működése között. A PES patronszűrőt használat előtt nem kell szárítani. Fenntarthatóság: a PES patronszűrő mosható.
Stabil fém zárófülekA különösen robusztus fémzárak most még megbízhatóbban zárnak.
Nagy teherbírású ütközőA körbefutó ütközésvédelem nemcsak a készüléket védi a sérülésektől, hanem a falakat, gépeket és berendezési tárgyakat is.
Beépített tartozéktárolás
- A beépített tárolónak köszönhetően az összes tartozék úgy tárolható, hogy azok ne vesszenek el és mindig kéznél legyenek.
Mechanikus úszógolyós lekapcsolás
- A szívóteljesítmény állandó magas szinten marad.
- A mechanikus úszógolyós lekapcsolás a maximális töltési szint elérésekor megbízhatóan megszakítja a levegő áramlását.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Légáramlás (l / s)
|72
|Vákuum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Tartálytérfogat (l)
|27
|Tartály anyaga
|Műanyag
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 1380
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Kábelhossz (m)
|7,5
|Zajszint (dB (A))
|71
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|7,1
|Csomagolási súly (kg)
|8,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|420 x 420 x 525
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2.5 m
- Könyök: Műanyag
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 550 mm
- Szívócsövek anyaga: Acél, krómozott
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Papír
- Nedves/száraz padlófej szélessége: 300 mm
- Réstisztító fej
- Patronszűrő: PES
Felszereltség
- Stabil ütköző
- Védelmi osztály: II
- Fékezhető kerekek
Videók
Alkalmazási területek
- Nedves és száraz porszívózásra is alkalmas
Tartozékok
