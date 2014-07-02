Nedves és száraz porszívó NT 70/2

Nagy teljesítményű nedves-száraz porszívó 70 l tartállyal.

Az NT 70 készülékcsalád nagy teljesítményű nedves-száraz porszívó akár 3 motorral. Komplett termékpaletta, ami a nedves felszívás előnyeit a durva szennyeződés felszívásával egyesíti. Erős szívóteljesítmény, és a már bevált Kärcher kedvező áron.

Jellemzők és előnyök
Beépített tartozéktárolás
Beépített leeresztő-tömlő
Ergonómikus markolat
Nagy teherbírású ütköző
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Légáramlás (l / s) 2 x 74
Vákuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Tartálytérfogat (l) 70
Tartály anyaga Műanyag
Felvételi teljesítmény (W) max. 2400
Standard névleges átmérő ( ) ID 40
Kábelhossz (m) 10
Zajszint (dB (A)) 79
Szín antracit
Súly kiegészítők nélkül (kg) 25,2
Csomagolási súly (kg) 32,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 720 x 510 x 975

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 4 m
  • Könyök: Műanyag
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 550 mm
  • Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
  • Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
  • Réstisztító fej
  • Patronszűrő: Papír
  • Leeresztőtömlő
  • Tolófogantyú

Felszereltség

  • Stabil ütköző
  • Védelmi osztály: II
Nedves és száraz porszívó NT 70/2
Tartozékok
