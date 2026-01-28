70 literes tartályával az NT 70/2 Me Classic kétmotoros nedves-száraz porszívó nagy mennyiségű nedves és durva szemcsés szennyeződést is képes elszívni. Nagy szívóképességével és rendkívül hatékony patronszűrőjével a porszívó kiváló munkát végez mindenféle por, folyadék és durva szemcsés szennyeződés esetében. Sőt, ez a robusztus készülék praktikus leeresztő tömlővel is el van látva. A porszívó kiemelkedő mozgékonyságot is kínál a tolófogantyújának, illetve a rendkívül robusztus alvázának köszönhetően, amely fém görgőkkel van felszerelve.