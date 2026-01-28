Nedves és száraz porszívó NT 70/2 Me Classic Edition
Az NT 70/2 Me Classic robusztus, erőteljes és könnyedén használható kétmotoros nedves-száraz porszívó, amely 70 literes tartályával a durva szemcsés szennyeződések, por és folyadékok elszívására alkalmas.
70 literes tartályával az NT 70/2 Me Classic kétmotoros nedves-száraz porszívó nagy mennyiségű nedves és durva szemcsés szennyeződést is képes elszívni. Nagy szívóképességével és rendkívül hatékony patronszűrőjével a porszívó kiváló munkát végez mindenféle por, folyadék és durva szemcsés szennyeződés esetében. Sőt, ez a robusztus készülék praktikus leeresztő tömlővel is el van látva. A porszívó kiemelkedő mozgékonyságot is kínál a tolófogantyújának, illetve a rendkívül robusztus alvázának köszönhetően, amely fém görgőkkel van felszerelve.
Jellemzők és előnyök
Robusztus és könnyen szállítható
- Rendkívül mobil minden felületen, a robusztus alváznak, illetve a nagy kerekeknek és a fém görgőknek köszönhetően.
- A standard tolókar biztosítja a kényelmes szállítást.
Kiváló szívási teljesítmény
- 2 nagy teljesítményű turbina biztosítja a kiemelkedő szívóerőt.
- Az erős szívóerő a kiváló tisztítási eredmények mellett a legnagyobb hatékonyságot garantálja
Kényelmes szervizelés
- Szenzációsan gyors: a Könnyű szervizelés koncepció lehetővé teszi a turbina eltávolítását mindössze 44 másodperc alatt.
- A gyors turbinacsere nem csak rengeteg időt takarít meg, de költséget is.
Porszívózás porzsák nélkül
- A kétmotoros NT Classic porszívók a kipróbált és jól bevált Kärcher patronszűrővel vannak felszerelve.
- A kazettás szűrő hosszantartó szívást tesz lehetővé porzsák nélkül.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Légáramlás (l / s)
|2 x 53
|Vákuum (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Tartálytérfogat (l)
|70
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 2300
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 40
|Kábelhossz (m)
|7,5
|Zajszint (dB (A))
|76
|Szín
|ezüst
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|18,5
|Csomagolási súly (kg)
|26
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|580 x 510 x 850
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2.5 m
- Könyök: Műanyag
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 550 mm
- Szívócsövek anyaga: Acél, krómozott
- Száraz padló fúvóka: 360 mm
- Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
- Réstisztító fej
- Patronszűrő: Papír
- Leeresztőtömlő
- Rozsdamentes acél tartály
- Tolófogantyú
Alkalmazási területek
- Folyadékok, durva szennyeződések felszívásához minden kemény felületről, illetve autók belső tisztításához.
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.