Nedves és száraz porszívó NT 70/2 Me Classic Edition

Az NT 70/2 Me Classic robusztus, erőteljes és könnyedén használható kétmotoros nedves-száraz porszívó, amely 70 literes tartályával a durva szemcsés szennyeződések, por és folyadékok elszívására alkalmas.

70 literes tartályával az NT 70/2 Me Classic kétmotoros nedves-száraz porszívó nagy mennyiségű nedves és durva szemcsés szennyeződést is képes elszívni. Nagy szívóképességével és rendkívül hatékony patronszűrőjével a porszívó kiváló munkát végez mindenféle por, folyadék és durva szemcsés szennyeződés esetében. Sőt, ez a robusztus készülék praktikus leeresztő tömlővel is el van látva. A porszívó kiemelkedő mozgékonyságot is kínál a tolófogantyújának, illetve a rendkívül robusztus alvázának köszönhetően, amely fém görgőkkel van felszerelve.

Jellemzők és előnyök
Robusztus és könnyen szállítható
  • Rendkívül mobil minden felületen, a robusztus alváznak, illetve a nagy kerekeknek és a fém görgőknek köszönhetően.
  • A standard tolókar biztosítja a kényelmes szállítást.
Kiváló szívási teljesítmény
  • 2 nagy teljesítményű turbina biztosítja a kiemelkedő szívóerőt.
  • Az erős szívóerő a kiváló tisztítási eredmények mellett a legnagyobb hatékonyságot garantálja
Kényelmes szervizelés
  • Szenzációsan gyors: a Könnyű szervizelés koncepció lehetővé teszi a turbina eltávolítását mindössze 44 másodperc alatt.
  • A gyors turbinacsere nem csak rengeteg időt takarít meg, de költséget is.
Porszívózás porzsák nélkül
  • A kétmotoros NT Classic porszívók a kipróbált és jól bevált Kärcher patronszűrővel vannak felszerelve.
  • A kazettás szűrő hosszantartó szívást tesz lehetővé porzsák nélkül.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Légáramlás (l / s) 2 x 53
Vákuum (mbar/kPa) 225 / 22,5
Tartálytérfogat (l) 70
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
Felvételi teljesítmény (W) max. 2300
Standard névleges átmérő ( ) ID 40
Kábelhossz (m) 7,5
Zajszint (dB (A)) 76
Szín ezüst
Súly kiegészítők nélkül (kg) 18,5
Csomagolási súly (kg) 26
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 580 x 510 x 850

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 2.5 m
  • Könyök: Műanyag
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 550 mm
  • Szívócsövek anyaga: Acél, krómozott
  • Száraz padló fúvóka: 360 mm
  • Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
  • Réstisztító fej
  • Patronszűrő: Papír
  • Leeresztőtömlő
  • Rozsdamentes acél tartály
  • Tolófogantyú
Alkalmazási területek
  • Folyadékok, durva szennyeződések felszívásához minden kemény felületről, illetve autók belső tisztításához.
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.