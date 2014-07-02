Nedves és száraz porszívó NT 70/3
Nagy teljesítményű nedves-száraz porszívó 70 l tartállyal.
Az NT 70 készülékcsalád nagy teljesítményű nedves-száraz porszívó akár 3 motorral. Komplett termékpaletta, ami a nedves felszívás előnyeit a durva szennyeződés felszívásával egyesíti. Erős szívóteljesítmény, és a már bevált Kärcher kedvező áron.
Jellemzők és előnyök
Beépített tartozéktárolás
- A nagy ütközőbe tartozéktároló van beépítve.
Beépített leeresztő-tömlő
- A leeresztő tömlővel a tartály könnyen kiüríthető. A készülék egyértelmű előnye a nagyon nagy űrtartalmú, 70 literes tartály.
Ergonómikus markolat
- Az ergonómikus tolófogantyúnak köszönhetően az NT 70/1 készülék a munkavégzés helyére gurítható.
Nagy teherbírású ütköző
- Az ütköző megvédi a készüléket az ütközésektől és az ütésektől.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Légáramlás (l / s)
|3 x 74
|Vákuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Tartálytérfogat (l)
|70
|Tartály anyaga
|Műanyag
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 3600
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 40
|Kábelhossz (m)
|10
|Zajszint (dB (A))
|83
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|27,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|720 x 510 x 975
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 4 m
- Könyök: Műanyag
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 550 mm
- Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
- Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
- Réstisztító fej
- Patronszűrő: Papír
- Leeresztőtömlő
- Tolófogantyú
Felszereltség
- Stabil ütköző
- Védelmi osztály: II
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.