Gépek, járművek, műhelyek és építési területek gyors és hatékony tisztításához: a Kärcher NT 30/1 Tact nedves és száraz porszívója univerzális gép a professzionális felhasználók számára, a különböző iparágakban. Ez a kompakt, többfunkciós porszívó lenyűgöző Tact automatikus szűrőtisztító rendszerrel és nedvességálló harmonikaszűrővel rendelkezik nagy mennyiségű finom por pormentes eltávolításához, hosszú munkavégzési időszakok alatt. A por és a folyadék megbízhatóan összegyűjthető a masszív, 30 literes tartályban, mely ütközésvédelemmel és fém görgőkerekekkel rendelkezik. Kezelése és működtetése könnyű, mivel a gép középső, forgókapcsolója nagyban megkönnyíti a munkát. A gépet az újonnan kifejlesztett, modern tartozékok teszik teljessé, melyek kényelmesen tárolhatók a beépített szívótömlő és tartozék tárolón. A gumival bevont felületek és a rögzítési lehetőségek lehetővé teszik a szerszámok és dobozok elhelyezését a gép lapos fejrészén csúszásmentesen vagy lerögzítve.