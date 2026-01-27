Nedves és száraz porszívó NT 30/1 Tact L

Masszív, tartós alkatrészek és nagy szívóerő: az NT 30/1 Tact nedves és száraz porszívó innovatív Tact szűrőtisztító rendszerrel és 30 literes tartállyal, lökhárítóval és fém kerekekkel.

Gépek, járművek, műhelyek és építési területek gyors és hatékony tisztításához: a Kärcher NT 30/1 Tact nedves és száraz porszívója univerzális gép a professzionális felhasználók számára, a különböző iparágakban. Ez a kompakt, többfunkciós porszívó lenyűgöző Tact automatikus szűrőtisztító rendszerrel és nedvességálló harmonikaszűrővel rendelkezik nagy mennyiségű finom por pormentes eltávolításához, hosszú munkavégzési időszakok alatt. A por és a folyadék megbízhatóan összegyűjthető a masszív, 30 literes tartályban, mely ütközésvédelemmel és fém görgőkerekekkel rendelkezik. Kezelése és működtetése könnyű, mivel a gép középső, forgókapcsolója nagyban megkönnyíti a munkát. A gépet az újonnan kifejlesztett, modern tartozékok teszik teljessé, melyek kényelmesen tárolhatók a beépített szívótömlő és tartozék tárolón. A gumival bevont felületek és a rögzítési lehetőségek lehetővé teszik a szerszámok és dobozok elhelyezését a gép lapos fejrészén csúszásmentesen vagy lerögzítve.

Jellemzők és előnyök
Masszív fém kerekek biztosítják az irányíthatóságot és a korlátlan mozgékonyságot az építési területeken A robusztus tartály megvédi a gépet az ütésektől és a karcolásoktól.
Különböző hosszúságú és átmérőjű tömlők rögzíthetők. A tápkábel mindig biztonságosan tárolható a szállításhoz.
A kivehető szűrő házzal a szűrőcsere eltávolítása és cseréje pormentes. A harmonikaszűrőt nem lehet helytelenül beszerelni.
Középső forgókapcsoló
  • Kényelmes váltás a szívóprogramok között a központi forgókapcsolóval.
Tact automata szűrőtisztítás
  • Az állandóan magas szívóteljesítmény és szűrőkapacitás érdekében.
  • Automatikus szűrőtisztítás erőteljes levegőfúvással.
  • Időtakarékos kialakítás és hosszabb szűrő élettartam.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Légáramlás (l / s) 74
Vákuum (mbar/kPa) 273 / 27,3
Tartálytérfogat (l) 30
Tartály anyaga Műanyag
Felvételi teljesítmény (W) max. 1380
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Kábelhossz (m) 7,5
Zajszint (dB (A)) 69
Szín antracit
Súly kiegészítők nélkül (kg) 13,5
Csomagolási súly (kg) 17,9
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 560 x 370 x 580

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 2.5 m
  • Könyök: Műanyag
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 550 mm
  • Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
  • Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Porzsák anyaga: Flíz
  • Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
  • Réstisztító fej
  • Harmonikaszűrő: PES PTFE bevonattal

Felszereltség

  • Átkapcsoló automatika max. telítettségnél
  • Antisztatikus készítmény
  • Szűrőtisztítás: Tact automata szűrőtisztítás
  • Stabil ütköző
  • Védelmi osztály: II
  • Fékezhető kerekek
