Nedves és száraz porszívó NT 30/1 Tact L
Masszív, tartós alkatrészek és nagy szívóerő: az NT 30/1 Tact nedves és száraz porszívó innovatív Tact szűrőtisztító rendszerrel és 30 literes tartállyal, lökhárítóval és fém kerekekkel.
Gépek, járművek, műhelyek és építési területek gyors és hatékony tisztításához: a Kärcher NT 30/1 Tact nedves és száraz porszívója univerzális gép a professzionális felhasználók számára, a különböző iparágakban. Ez a kompakt, többfunkciós porszívó lenyűgöző Tact automatikus szűrőtisztító rendszerrel és nedvességálló harmonikaszűrővel rendelkezik nagy mennyiségű finom por pormentes eltávolításához, hosszú munkavégzési időszakok alatt. A por és a folyadék megbízhatóan összegyűjthető a masszív, 30 literes tartályban, mely ütközésvédelemmel és fém görgőkerekekkel rendelkezik. Kezelése és működtetése könnyű, mivel a gép középső, forgókapcsolója nagyban megkönnyíti a munkát. A gépet az újonnan kifejlesztett, modern tartozékok teszik teljessé, melyek kényelmesen tárolhatók a beépített szívótömlő és tartozék tárolón. A gumival bevont felületek és a rögzítési lehetőségek lehetővé teszik a szerszámok és dobozok elhelyezését a gép lapos fejrészén csúszásmentesen vagy lerögzítve.
Jellemzők és előnyök
Robusztus konténer lökhárítókkal és fém görgőkkel.Masszív fém kerekek biztosítják az irányíthatóságot és a korlátlan mozgékonyságot az építési területeken A robusztus tartály megvédi a gépet az ütésektől és a karcolásoktól.
Flexibilis tömlő és tápkábel tárolóKülönböző hosszúságú és átmérőjű tömlők rögzíthetők. A tápkábel mindig biztonságosan tárolható a szállításhoz.
Kivehető szűrőházA kivehető szűrő házzal a szűrőcsere eltávolítása és cseréje pormentes. A harmonikaszűrőt nem lehet helytelenül beszerelni.
Középső forgókapcsoló
- Kényelmes váltás a szívóprogramok között a központi forgókapcsolóval.
Tact automata szűrőtisztítás
- Az állandóan magas szívóteljesítmény és szűrőkapacitás érdekében.
- Automatikus szűrőtisztítás erőteljes levegőfúvással.
- Időtakarékos kialakítás és hosszabb szűrő élettartam.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Légáramlás (l / s)
|74
|Vákuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Tartálytérfogat (l)
|30
|Tartály anyaga
|Műanyag
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 1380
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Kábelhossz (m)
|7,5
|Zajszint (dB (A))
|69
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|13,5
|Csomagolási súly (kg)
|17,9
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|560 x 370 x 580
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2.5 m
- Könyök: Műanyag
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 550 mm
- Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Flíz
- Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
- Réstisztító fej
- Harmonikaszűrő: PES PTFE bevonattal
Felszereltség
- Átkapcsoló automatika max. telítettségnél
- Antisztatikus készítmény
- Szűrőtisztítás: Tact automata szűrőtisztítás
- Stabil ütköző
- Védelmi osztály: II
- Fékezhető kerekek
Videók
Alkalmazási területek
- Nedves és száraz porszívózásra is alkalmas
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.