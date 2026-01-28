Nedves és száraz porszívó NT 40/1 Tact Te L

Kompakt és könnyen szállítható: az NT 40/1 Tact Te nedves és száraz porszívó Tact szűrőtisztító rendszerrel és 40 literes lökhárítós tartállyal a hosszú, megszakítás nélküli működésért.

NT 40/1 Tact Te nedves és száraz porszívónk ideális gép mindenkinek, akinek ugyanolyan fontos a nagy tartály, mint a kiváló mozgékonyság. 40 literes, masszív tartálya, mely könnyedén befogad bármely port és szennyeződést, a finom szemcséktől a nagyobb darabokig, sőt a folyadékot is, ütközésvédelemmel és erős fém kerekekkel rendelkezik. Bármikor lehetséges a hosszan tartó, megszakítás nélküli munkavégzés. Ez különösen az egyedülálló Tact szűrőtisztító rendszernek és a nedvességálló PES harmonikaszűrőnek köszönhető. A szívási beállításokat szabályozó, új központi forgókapcsoló, a végtelenül változtatható sebességszabályozás és a beépített elektromos kimenet biztosítja a kényelmes működtetést. A gép kompakt mérete megkönnyíti a kezelést és a szállítást; ergonomikus tolófogantyú, mely gyorsan felszerelhető és leszerelhető, opcióként mindig megrendelhető. Akár a gyártócsarnokban, a műhelybenvagy a helyszínen: minden gépkezelő kihasználhatja a tartozékok tág, újonnan kifejlesztett körét, melyek közvetlenül a gépen vagy a gépben tárolhatók és rögzíthetők.

Jellemzők és előnyök
Nedves és száraz porszívó NT 40/1 Tact Te L: Szívótömlő csatlakozó a készülékfejen
Szívótömlő csatlakozó a készülékfejen
A gépfejben található szívótömlő-csatlakozás nagyobb hasznos tartálytérfogatot biztosít. A tartály ürítése egyszerű a tömlő és a gépfej csatlakoztatásának köszönhetően.
Nedves és száraz porszívó NT 40/1 Tact Te L: Tároló állvány, rögzítési lehetőségekkel
Tároló állvány, rögzítési lehetőségekkel
A szerszámosládák a gumírozott felületeknek köszönhetően csúszásmentesen helyezhetők a lapos gépfejre. A szállítószemek lehetővé teszik a megmunkált tárgyak biztonságos rögzítését hagyományos rögzítőhevederekkel.
Nedves és száraz porszívó NT 40/1 Tact Te L: Opcionális tolófogantyú
Opcionális tolófogantyú
Az opcionális tolófogantyú gyorsan és egyszerűen felszerelhető a gondtalan szállítás érdekében a felhasználási helyre.
Nedvességálló PES harmonikaszűrő
  • Az M osztályú porhoz alkalmas PES harmonikaszűrő a részecskék 99%-át visszatartja.
  • Mivel nedves és száraz alkalmazásokhoz egyaránt alkalmas, a PES szűrőt nem kell cserélni.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Légáramlás (l / s) 74
Vákuum (mbar/kPa) 273 / 27,3
Tartálytérfogat (l) 40
Tartály anyaga Műanyag
Felvételi teljesítmény (W) max. 1380
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Kábelhossz (m) 7,5
Zajszint (dB (A)) 68
Szín antracit
Súly kiegészítők nélkül (kg) 14,4
Csomagolási súly (kg) 19
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 560 x 370 x 655

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 4 m
  • Könyök: Műanyag
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 550 mm
  • Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
  • Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Porzsák anyaga: Flíz
  • Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
  • Réstisztító fej
  • Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz
  • Harmonikaszűrő: PES PTFE bevonattal

Felszereltség

  • Átkapcsoló automatika max. telítettségnél
  • Be-kikapcsoló automatika elektromos szerszámokhoz
  • Antisztatikus készítmény
  • Szűrőtisztítás: Tact automata szűrőtisztítás
  • Stabil ütköző
  • Védelmi osztály: I
  • Fékezhető kerekek
Nedves és száraz porszívó NT 40/1 Tact Te L
Nedves és száraz porszívó NT 40/1 Tact Te L

Videók

Alkalmazási területek
  • Nedves és száraz porszívózásra is alkalmas
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.