Nedves és száraz porszívó NT 40/1 Tact Te L
Kompakt és könnyen szállítható: az NT 40/1 Tact Te nedves és száraz porszívó Tact szűrőtisztító rendszerrel és 40 literes lökhárítós tartállyal a hosszú, megszakítás nélküli működésért.
NT 40/1 Tact Te nedves és száraz porszívónk ideális gép mindenkinek, akinek ugyanolyan fontos a nagy tartály, mint a kiváló mozgékonyság. 40 literes, masszív tartálya, mely könnyedén befogad bármely port és szennyeződést, a finom szemcséktől a nagyobb darabokig, sőt a folyadékot is, ütközésvédelemmel és erős fém kerekekkel rendelkezik. Bármikor lehetséges a hosszan tartó, megszakítás nélküli munkavégzés. Ez különösen az egyedülálló Tact szűrőtisztító rendszernek és a nedvességálló PES harmonikaszűrőnek köszönhető. A szívási beállításokat szabályozó, új központi forgókapcsoló, a végtelenül változtatható sebességszabályozás és a beépített elektromos kimenet biztosítja a kényelmes működtetést. A gép kompakt mérete megkönnyíti a kezelést és a szállítást; ergonomikus tolófogantyú, mely gyorsan felszerelhető és leszerelhető, opcióként mindig megrendelhető. Akár a gyártócsarnokban, a műhelybenvagy a helyszínen: minden gépkezelő kihasználhatja a tartozékok tág, újonnan kifejlesztett körét, melyek közvetlenül a gépen vagy a gépben tárolhatók és rögzíthetők.
Jellemzők és előnyök
Szívótömlő csatlakozó a készülékfejenA gépfejben található szívótömlő-csatlakozás nagyobb hasznos tartálytérfogatot biztosít. A tartály ürítése egyszerű a tömlő és a gépfej csatlakoztatásának köszönhetően.
Tároló állvány, rögzítési lehetőségekkelA szerszámosládák a gumírozott felületeknek köszönhetően csúszásmentesen helyezhetők a lapos gépfejre. A szállítószemek lehetővé teszik a megmunkált tárgyak biztonságos rögzítését hagyományos rögzítőhevederekkel.
Opcionális tolófogantyúAz opcionális tolófogantyú gyorsan és egyszerűen felszerelhető a gondtalan szállítás érdekében a felhasználási helyre.
Nedvességálló PES harmonikaszűrő
- Az M osztályú porhoz alkalmas PES harmonikaszűrő a részecskék 99%-át visszatartja.
- Mivel nedves és száraz alkalmazásokhoz egyaránt alkalmas, a PES szűrőt nem kell cserélni.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Légáramlás (l / s)
|74
|Vákuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Tartálytérfogat (l)
|40
|Tartály anyaga
|Műanyag
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 1380
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Kábelhossz (m)
|7,5
|Zajszint (dB (A))
|68
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|14,4
|Csomagolási súly (kg)
|19
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|560 x 370 x 655
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 4 m
- Könyök: Műanyag
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 550 mm
- Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Flíz
- Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
- Réstisztító fej
- Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz
- Harmonikaszűrő: PES PTFE bevonattal
Felszereltség
- Átkapcsoló automatika max. telítettségnél
- Be-kikapcsoló automatika elektromos szerszámokhoz
- Antisztatikus készítmény
- Szűrőtisztítás: Tact automata szűrőtisztítás
- Stabil ütköző
- Védelmi osztály: I
- Fékezhető kerekek
Videók
Alkalmazási területek
- Nedves és száraz porszívózásra is alkalmas
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.