NT 40/1 Tact Te nedves és száraz porszívónk ideális gép mindenkinek, akinek ugyanolyan fontos a nagy tartály, mint a kiváló mozgékonyság. 40 literes, masszív tartálya, mely könnyedén befogad bármely port és szennyeződést, a finom szemcséktől a nagyobb darabokig, sőt a folyadékot is, ütközésvédelemmel és erős fém kerekekkel rendelkezik. Bármikor lehetséges a hosszan tartó, megszakítás nélküli munkavégzés. Ez különösen az egyedülálló Tact szűrőtisztító rendszernek és a nedvességálló PES harmonikaszűrőnek köszönhető. A szívási beállításokat szabályozó, új központi forgókapcsoló, a végtelenül változtatható sebességszabályozás és a beépített elektromos kimenet biztosítja a kényelmes működtetést. A gép kompakt mérete megkönnyíti a kezelést és a szállítást; ergonomikus tolófogantyú, mely gyorsan felszerelhető és leszerelhető, opcióként mindig megrendelhető. Akár a gyártócsarnokban, a műhelybenvagy a helyszínen: minden gépkezelő kihasználhatja a tartozékok tág, újonnan kifejlesztett körét, melyek közvetlenül a gépen vagy a gépben tárolhatók és rögzíthetők.