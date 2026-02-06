Súroló-szívógép B 80 W Bp DOSE (tárcsa)

Gyalogkíséretű súrolószívó gép (80 l) meghajtással. Ideális 1500 - 3000 m² felületek tisztításához. Tárcsakefével, elősperő funkcióval és 75 cm munkaszélességgel.

B 80 W Bp gyalogkíséretű súrolószívó gép különféle akkumulátortípusokkal (24 V, 170-240 Ah). Kefefejjel és tárcsakefével, teljesen automata szívógerenda emelés, és leeresztés, 75 cm munkaszélesség, nagy és színes LCD kijelző, meghajtás és KIK intelligens kulcs rendszer, mellyel elkerülhető a téves kezelés. Ezen kívül: eco!efficiency üzemmód az akkumulátor hosszabb élettartamáért. Tartályöblítő rendszer a koszosvíz-tartály automatikus és fröccsenésmentes tisztításához. Auto-Fill funkció a víztartály kényelmes feltöltéséhez, valamint DOSE tisztítószer-adagolás a tisztítószer közvetlen adagolása a vegyszertartályból. Tipp: Ez egy konfigurációs változat. A gép különböző felszereltséggel rendelhető, mint pl. különféle akkumulátorral, kábeles változattal, meghajtás nélkül, vagy 55 cm munkaszélességgel.

Jellemzők és előnyök
4 akkumulátortípus választható
  • Akkumulátortípusok: gondozásmentes 170 Ah (C5) flíz-technológiával, gondozásmentes 180 Ah (C5), gondozásszegény 180 Ah(C5) vagy gondozásmentes 240 Ah(C5)
  • A beépített töltő töltési görbéje tökéletesen igazodik a különféle típusú akkumulátorokhoz.
  • Az akkumulátor hosszabb élettartamáért
Auto-fill funkció
  • Időtakarékos frissvíztartály-betöltés
  • A vízbefolyás automatikusan leáll, ha a tartály tele van
A kefefej és a szívógerenda automatikus emelése és leeresztése.
  • Kefefej és a szívógerenda a kiválasztott tisztítóprogram szerint automatikusan működik
  • Praktikus: hátramenetben a szívógerenda automatikusan felemelkedik
Kefefej tárcsatechnikával
  • 65 cm vagy 75 cm munkaszélesség választható
  • Egyszerű kezelés: A kefe kioldása a lábpedállal, a tárcsakefe felhelyezése a padlófej leeresztésével, vagy kézzel felpattintani.
EASY Operation műveletválasztó kapcsoló
  • Egyszerű kezelhetőség.
  • Az alapfunkciókat EASY kapcsolóval egyszerűen vezérelhetők.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
  • Jelentősen alacsonyabb energiafelhasználás és jelentősen hosszabb akkumulátor futási idő
  • Extra halk, ezáltal optimálisan használható zajérékeny helyeken (pl. kórházak, szállodák)
Egyszerű kezelés
  • Könnyű kezelhetőség a logikusan felépített, színkódolással ellátott kezelőelemeknek köszönhetően.
  • Egyszerű kezelhetőség és rövid betanulási idő
Beállítható kefenyomás
  • Elektromosan beállítható felületi nyomás
  • A felületi nyomás igény szerint beállítható
  • A felületi nyomás automatikusan visszaáll
Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Fokozatmentes előre- és hátramenet
  • A maximális sebesség előre beállítható.
Egyenes vagy hajlított akkumulátorrekesz.
  • Optimális felszívás minden felületről
  • Különféle szívóajkak állnak rendelkezésre: natur kaucsukból, olajálló poliuretánból, bevágott szívóajkak kényes padlókhoz vagy zárt szívóajak érdes felülethez.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 750
Szívás munkaszélessége (mm) 940
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 80 / 80
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 3000
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 2250
Akkumulátor típusa karbantartást nem igénylő
Akkumulátor (V/Ah) 24 / 240
Akkumulátor üzemideje (h) max. 4
Akkumulátortöltési idő (h) kb. 9
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kefefordulatszám (fordulat) 210
Kefenyomás (kg) 54
Fordulószélesség folyosón (mm) 1800
Vízfogyasztás (l/min) 10
Zajszint (dB (A)) 69
Tápfeszültség (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Felvételi teljesítmény (W) max. 2200
Megengedett össztömeg (kg) 404
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1617 x 810 x 1154

A csomag tartalma

  • Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
  • Akkumulátortöltő

Felszereltség

  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • 2 tartályos rendszer
Configurable components

Egyenes szívógerenda beállítható támasztógörgőkkel. 940 mm hosszú. A többletsúly gondoskodik az egyenletes felületi nyomásról. A bordázott szívóajkak magas minőségű, olajálló és átlátszó poliuretánból készülnek hosszú élettartamúak és minden padlófelületre alkalmasak. A szívóajkak egyszerűen cserélhetők és 4szer felhasználhatók.

A "Mop" gyűjtőkészlet tartalma: Mopklip, Mop- és flakontartó – ideális megoldás a felmosó mopok tárolásához közvetlenül a készüléken.

Olajálló szívóakakkal 4-szer felhasználható & Súy az optimális csúszásért & az egyszerűen beállítható mentesítőgörgőkért

