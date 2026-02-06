Súroló-szívógép B 80 W Bp DOSE (tárcsa)
Gyalogkíséretű súrolószívó gép (80 l) meghajtással. Ideális 1500 - 3000 m² felületek tisztításához. Tárcsakefével, elősperő funkcióval és 75 cm munkaszélességgel.
B 80 W Bp gyalogkíséretű súrolószívó gép különféle akkumulátortípusokkal (24 V, 170-240 Ah). Kefefejjel és tárcsakefével, teljesen automata szívógerenda emelés, és leeresztés, 75 cm munkaszélesség, nagy és színes LCD kijelző, meghajtás és KIK intelligens kulcs rendszer, mellyel elkerülhető a téves kezelés. Ezen kívül: eco!efficiency üzemmód az akkumulátor hosszabb élettartamáért. Tartályöblítő rendszer a koszosvíz-tartály automatikus és fröccsenésmentes tisztításához. Auto-Fill funkció a víztartály kényelmes feltöltéséhez, valamint DOSE tisztítószer-adagolás a tisztítószer közvetlen adagolása a vegyszertartályból. Tipp: Ez egy konfigurációs változat. A gép különböző felszereltséggel rendelhető, mint pl. különféle akkumulátorral, kábeles változattal, meghajtás nélkül, vagy 55 cm munkaszélességgel.
Jellemzők és előnyök
4 akkumulátortípus választható
- Akkumulátortípusok: gondozásmentes 170 Ah (C5) flíz-technológiával, gondozásmentes 180 Ah (C5), gondozásszegény 180 Ah(C5) vagy gondozásmentes 240 Ah(C5)
- A beépített töltő töltési görbéje tökéletesen igazodik a különféle típusú akkumulátorokhoz.
- Az akkumulátor hosszabb élettartamáért
Auto-fill funkció
- Időtakarékos frissvíztartály-betöltés
- A vízbefolyás automatikusan leáll, ha a tartály tele van
A kefefej és a szívógerenda automatikus emelése és leeresztése.
- Kefefej és a szívógerenda a kiválasztott tisztítóprogram szerint automatikusan működik
- Praktikus: hátramenetben a szívógerenda automatikusan felemelkedik
Kefefej tárcsatechnikával
- 65 cm vagy 75 cm munkaszélesség választható
- Egyszerű kezelés: A kefe kioldása a lábpedállal, a tárcsakefe felhelyezése a padlófej leeresztésével, vagy kézzel felpattintani.
EASY Operation műveletválasztó kapcsoló
- Egyszerű kezelhetőség.
- Az alapfunkciókat EASY kapcsolóval egyszerűen vezérelhetők.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
- Jelentősen alacsonyabb energiafelhasználás és jelentősen hosszabb akkumulátor futási idő
- Extra halk, ezáltal optimálisan használható zajérékeny helyeken (pl. kórházak, szállodák)
Egyszerű kezelés
- Könnyű kezelhetőség a logikusan felépített, színkódolással ellátott kezelőelemeknek köszönhetően.
- Egyszerű kezelhetőség és rövid betanulási idő
Beállítható kefenyomás
- Elektromosan beállítható felületi nyomás
- A felületi nyomás igény szerint beállítható
- A felületi nyomás automatikusan visszaáll
Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Fokozatmentes előre- és hátramenet
- A maximális sebesség előre beállítható.
Egyenes vagy hajlított akkumulátorrekesz.
- Optimális felszívás minden felületről
- Különféle szívóajkak állnak rendelkezésre: natur kaucsukból, olajálló poliuretánból, bevágott szívóajkak kényes padlókhoz vagy zárt szívóajak érdes felülethez.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|750
|Szívás munkaszélessége (mm)
|940
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|80 / 80
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|3000
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|2250
|Akkumulátor típusa
|karbantartást nem igénylő
|Akkumulátor (V/Ah)
|24 / 240
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 4
|Akkumulátortöltési idő (h)
|kb. 9
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kefefordulatszám (fordulat)
|210
|Kefenyomás (kg)
|54
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1800
|Vízfogyasztás (l/min)
|10
|Zajszint (dB (A))
|69
|Tápfeszültség (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 2200
|Megengedett össztömeg (kg)
|404
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1617 x 810 x 1154
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
- Akkumulátortöltő
Felszereltség
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- 2 tartályos rendszer