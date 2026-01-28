Az akkumulátorral működő és így a kábeltől és az azzal járó botlásveszélytől mentes BD 30/4 C Bp Pack rendkívül kompakt súroló-szárítógépünk lenyűgöző teljesítményt nyújt kisebb, 300 m²-ig terjedő területeken. Akár természetes vagy műkő, epoxigyanta, linóleum vagy PVC felületen: a kézi tisztításnál lényegesen gyorsabb és alaposabb, a gép szükség esetén visszafelé is szív, és a forgatható szívógumiknak köszönhetően minden más manőver esetén is. A jól átgondolt és rendkívül egyszerű kezelési koncepció a színkódolt kezelőelemekkel a nagy teljesítményű és gyorsan újratölthető lítium-ion akkumulátor kényelmes cseréjében is megmutatkozik. A gép könnyű, mindössze 20 kilogrammos súlya megkönnyíti a különböző emeleteken történő használatot, még akkor is, ha nincs lift.