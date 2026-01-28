Súroló-szívógép BD 30/4 C Bp Pack Li
Rugalmas alkalmazás, rendkívül kompakt forma, súlya mindössze 20 kg: az akkumulátoros BD 30/4 C Bp Pack súroló-szárítógép akár 300 m²-es felületek hatékony és gyors tisztítására.
Az akkumulátorral működő és így a kábeltől és az azzal járó botlásveszélytől mentes BD 30/4 C Bp Pack rendkívül kompakt súroló-szárítógépünk lenyűgöző teljesítményt nyújt kisebb, 300 m²-ig terjedő területeken. Akár természetes vagy műkő, epoxigyanta, linóleum vagy PVC felületen: a kézi tisztításnál lényegesen gyorsabb és alaposabb, a gép szükség esetén visszafelé is szív, és a forgatható szívógumiknak köszönhetően minden más manőver esetén is. A jól átgondolt és rendkívül egyszerű kezelési koncepció a színkódolt kezelőelemekkel a nagy teljesítményű és gyorsan újratölthető lítium-ion akkumulátor kényelmes cseréjében is megmutatkozik. A gép könnyű, mindössze 20 kilogrammos súlya megkönnyíti a különböző emeleteken történő használatot, még akkor is, ha nincs lift.
Jellemzők és előnyök
Nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorral
Kis méretek
Körbefutó szívógerenda
Kicsi, külső töltőkészülékkel
Magas minőségű anyagok
Takarékos eco!efficiency mód
Extrém kompakt, agilis és jól manőverezhető
Kis súly ( 20 kg)
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Haladás a kefe forgása által
|Kefék munkaszélessége (mm)
|280
|Szívás munkaszélessége (mm)
|325
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|4 / 4
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|900
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|600
|Akkumulátor (V/Ah)
|36,5 / 5,2
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 1
|Akkumulátortöltési idő (h)
|3
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kefefordulatszám (fordulat)
|150
|Kefenyomás (g / cm²/kg)
|20 / 10
|Vízfogyasztás (l/min)
|1
|Zajszint (dB (A))
|max. 70
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 240
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|19,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|555 x 375 x 1050
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
- Akkumulátor
- Akkumulátortöltő
- Szállító kerekek
- Szívógerenda, hajlított
Felszereltség
- 2 tartályos rendszer
Videók
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.