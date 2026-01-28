Súroló-szívógép BD 30/4 C Bp Pack Li

Rugalmas alkalmazás, rendkívül kompakt forma, súlya mindössze 20 kg: az akkumulátoros BD 30/4 C Bp Pack súroló-szárítógép akár 300 m²-es felületek hatékony és gyors tisztítására.

Az akkumulátorral működő és így a kábeltől és az azzal járó botlásveszélytől mentes BD 30/4 C Bp Pack rendkívül kompakt súroló-szárítógépünk lenyűgöző teljesítményt nyújt kisebb, 300 m²-ig terjedő területeken. Akár természetes vagy műkő, epoxigyanta, linóleum vagy PVC felületen: a kézi tisztításnál lényegesen gyorsabb és alaposabb, a gép szükség esetén visszafelé is szív, és a forgatható szívógumiknak köszönhetően minden más manőver esetén is. A jól átgondolt és rendkívül egyszerű kezelési koncepció a színkódolt kezelőelemekkel a nagy teljesítményű és gyorsan újratölthető lítium-ion akkumulátor kényelmes cseréjében is megmutatkozik. A gép könnyű, mindössze 20 kilogrammos súlya megkönnyíti a különböző emeleteken történő használatot, még akkor is, ha nincs lift.

Jellemzők és előnyök
Súroló-szívógép BD 30/4 C Bp Pack Li: Nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorral
Nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorral
Súroló-szívógép BD 30/4 C Bp Pack Li: Kis méretek
Kis méretek
Súroló-szívógép BD 30/4 C Bp Pack Li: Körbefutó szívógerenda
Körbefutó szívógerenda
Kicsi, külső töltőkészülékkel
Magas minőségű anyagok
Takarékos eco!efficiency mód
Extrém kompakt, agilis és jól manőverezhető
Kis súly ( 20 kg)
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Haladás a kefe forgása által
Kefék munkaszélessége (mm) 280
Szívás munkaszélessége (mm) 325
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 4 / 4
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 900
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 600
Akkumulátor (V/Ah) 36,5 / 5,2
Akkumulátor üzemideje (h) max. 1
Akkumulátortöltési idő (h) 3
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kefefordulatszám (fordulat) 150
Kefenyomás (g / cm²/kg) 20 / 10
Vízfogyasztás (l/min) 1
Zajszint (dB (A)) max. 70
Felvételi teljesítmény (W) max. 240
Szín antracit
Súly kiegészítők nélkül (kg) 19,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 555 x 375 x 1050

A csomag tartalma

  • Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
  • Akkumulátor
  • Akkumulátortöltő
  • Szállító kerekek
  • Szívógerenda, hajlított

Felszereltség

  • 2 tartályos rendszer
Súroló-szívógép BD 30/4 C Bp Pack Li
Súroló-szívógép BD 30/4 C Bp Pack Li

Videók

Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.