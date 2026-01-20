A kiválóan irányítható, felhasználóbarát és könnyen karbantartható BD 38/12 C súroló-szárító, professzionális és hatékony eszköz a kicsi területek és zsúfolt felületek tisztításához. A készülék 38 cm átmérőjű tárcsakefével rendelkezik. Az új lítium-ion akkumulátor hosszabb működési idejű, így háromszorosára növeli a tartósságot a hagyományos ólom akkumulátorokhoz képest. Teljesen karbantartás-mentes és gyorsan újratölthető. Az eco!efficiency üzemmód csökkenti az energiafogyasztást, növeli a működési időt és körülbelül 40%-kal csökkenti a zajszintet. A BD 38/12 C, mely 35%-kal könnyebb, mint a kategóriájába tartozó többi készülék, segít egyeztetni a lépéseket és megkönnyíti a szállítást.