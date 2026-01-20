Súroló-szívógép BD 38/12 C Bp Pack Li

Könnyű súlyú, csendes és gyors: a tárcsafejes BD 38/12 C súroló-szárító gyorsan cserélhető, nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorral és eco!efficiency üzemmóddal rendelkezik.

A kiválóan irányítható, felhasználóbarát és könnyen karbantartható BD 38/12 C súroló-szárító, professzionális és hatékony eszköz a kicsi területek és zsúfolt felületek tisztításához. A készülék 38 cm átmérőjű tárcsakefével rendelkezik. Az új lítium-ion akkumulátor hosszabb működési idejű, így háromszorosára növeli a tartósságot a hagyományos ólom akkumulátorokhoz képest. Teljesen karbantartás-mentes és gyorsan újratölthető. Az eco!efficiency üzemmód csökkenti az energiafogyasztást, növeli a működési időt és körülbelül 40%-kal csökkenti a zajszintet. A BD 38/12 C, mely 35%-kal könnyebb, mint a kategóriájába tartozó többi készülék, segít egyeztetni a lépéseket és megkönnyíti a szállítást.

Jellemzők és előnyök
Nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátor
  • Teljesen karbantartásmentes annak ellenére, hogy élettartama 3-szor hosszabb mint a hagyományos akkumulátoroké.
  • Gyors töltés (3 óra alatt teljesen fel van töltve, félig egy óra alatt).
  • Problémamentes köztes vagy részleges töltés igény szerint
Nagy teljesítményű töltőkészülékkel
  • Az akkumulátortöltő mindig kéznél van, bármikor tölthető.
  • Három órán belül teljesen, egy óra alatt félig feltölthető. (Időközi töltés bármikor lehetséges)
  • Az akkumulátortöltő automatikusan kikapcsol. Készenléti üzemmódban nincs energiafogyasztás.
Rendkívül könnyű
  • 35%-kal könnyebb, mint a hasonló gépeknél.
  • Könnyebben manőverezhető lépcsőn, küszöbön vagy lépcsőn.
  • Könnyen irányítható és járműben egyszerűen szállítható.
Megbízható tárcsás technológia
  • Nagyon jó tisztítási hatás sima padlóburkolatokon.
  • Használható kefékkel és pad-ekkel.
  • A kefe alaptartozék.
A szívógerenda közvetlenül a kefe mögött van
  • Optimális felszívás - kanyarokban is.
  • Könnyű felemelés a pedál segítségével.
Kompakt méretek
  • 90°-os szögben elvezethető a faltól.
  • A készüléken nincs kiálló rész.
  • Egyszerű kezelés
Összecsukható kormány
  • Kompakt a könnyű tárolásért.
  • Akár kis járművekben is szállítható.
Állítható magasságú fogantyú
  • Ergonomikus kialakítás: különböző felhasználói magasságokhoz illeszthető.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Haladás a kefe forgása által
Kefék munkaszélessége (mm) 380
Szívás munkaszélessége (mm) 480
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 12 / 12
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 1520
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 1140
Akkumulátor típusa Lítium-ion
Akkumulátor (V/Ah) 25,2 / 21
Akkumulátor üzemideje (h) max. 1,5
Akkumulátortöltési idő (h) kb. 2,7
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Kefefordulatszám (fordulat) 180
Kefenyomás (g / cm²/kg) 25 - 30 / 16 - 20
Fordulószélesség folyosón (mm) 1050
Vízfogyasztás (l/min) 1
Zajszint (dB (A)) 65
Felvételi teljesítmény (W) 500
Szín antracit
Megengedett össztömeg (kg) 48
Súly kiegészítők nélkül (kg) 36
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 995 x 495 x 1090

A csomag tartalma

  • Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
  • Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
  • Szállító kerekek
  • Szívógerenda, hajlított

Felszereltség

  • 2 tartályos rendszer
Súroló-szívógép BD 38/12 C Bp Pack Li
Súroló-szívógép BD 38/12 C Bp Pack Li
Súroló-szívógép BD 38/12 C Bp Pack Li
Súroló-szívógép BD 38/12 C Bp Pack Li
Súroló-szívógép BD 38/12 C Bp Pack Li
Súroló-szívógép BD 38/12 C Bp Pack Li
Súroló-szívógép BD 38/12 C Bp Pack Li
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.