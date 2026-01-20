Súroló-szívógép BD 38/12 C Bp Pack Li
Könnyű súlyú, csendes és gyors: a tárcsafejes BD 38/12 C súroló-szárító gyorsan cserélhető, nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorral és eco!efficiency üzemmóddal rendelkezik.
A kiválóan irányítható, felhasználóbarát és könnyen karbantartható BD 38/12 C súroló-szárító, professzionális és hatékony eszköz a kicsi területek és zsúfolt felületek tisztításához. A készülék 38 cm átmérőjű tárcsakefével rendelkezik. Az új lítium-ion akkumulátor hosszabb működési idejű, így háromszorosára növeli a tartósságot a hagyományos ólom akkumulátorokhoz képest. Teljesen karbantartás-mentes és gyorsan újratölthető. Az eco!efficiency üzemmód csökkenti az energiafogyasztást, növeli a működési időt és körülbelül 40%-kal csökkenti a zajszintet. A BD 38/12 C, mely 35%-kal könnyebb, mint a kategóriájába tartozó többi készülék, segít egyeztetni a lépéseket és megkönnyíti a szállítást.
Jellemzők és előnyök
Nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátor
- Teljesen karbantartásmentes annak ellenére, hogy élettartama 3-szor hosszabb mint a hagyományos akkumulátoroké.
- Gyors töltés (3 óra alatt teljesen fel van töltve, félig egy óra alatt).
- Problémamentes köztes vagy részleges töltés igény szerint
Nagy teljesítményű töltőkészülékkel
- Az akkumulátortöltő mindig kéznél van, bármikor tölthető.
- Három órán belül teljesen, egy óra alatt félig feltölthető. (Időközi töltés bármikor lehetséges)
- Az akkumulátortöltő automatikusan kikapcsol. Készenléti üzemmódban nincs energiafogyasztás.
Rendkívül könnyű
- 35%-kal könnyebb, mint a hasonló gépeknél.
- Könnyebben manőverezhető lépcsőn, küszöbön vagy lépcsőn.
- Könnyen irányítható és járműben egyszerűen szállítható.
Megbízható tárcsás technológia
- Nagyon jó tisztítási hatás sima padlóburkolatokon.
- Használható kefékkel és pad-ekkel.
- A kefe alaptartozék.
A szívógerenda közvetlenül a kefe mögött van
- Optimális felszívás - kanyarokban is.
- Könnyű felemelés a pedál segítségével.
Kompakt méretek
- 90°-os szögben elvezethető a faltól.
- A készüléken nincs kiálló rész.
- Egyszerű kezelés
Összecsukható kormány
- Kompakt a könnyű tárolásért.
- Akár kis járművekben is szállítható.
Állítható magasságú fogantyú
- Ergonomikus kialakítás: különböző felhasználói magasságokhoz illeszthető.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Haladás a kefe forgása által
|Kefék munkaszélessége (mm)
|380
|Szívás munkaszélessége (mm)
|480
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|12 / 12
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|1520
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|1140
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion
|Akkumulátor (V/Ah)
|25,2 / 21
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 1,5
|Akkumulátortöltési idő (h)
|kb. 2,7
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Kefenyomás (g / cm²/kg)
|25 - 30 / 16 - 20
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1050
|Vízfogyasztás (l/min)
|1
|Zajszint (dB (A))
|65
|Felvételi teljesítmény (W)
|500
|Szín
|antracit
|Megengedett össztömeg (kg)
|48
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|36
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|995 x 495 x 1090
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
- Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
- Szállító kerekek
- Szívógerenda, hajlított
Felszereltség
- 2 tartályos rendszer
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.