A BD 50/50 C Classic Bp Pack, 51 cm-es munkaszélességével és a kompakt, 50 literes nagy tartályokkal az édesvíz és a szennyezett víz tárolására alkalmas súrolószárítónk optimális áttekintést nyújt a tisztítandó területről. A nagyon csendes tárcsakefefej, valamint a 80 Ah kapacitású lítium-ion akkumulátor akár 2 órás tisztítást tesz lehetővé – zajérzékeny területeken is. A karbantartást nem igénylő lítium-ion akkumulátor akár 4-szeres ciklusstabilitása a hagyományos ólom-savas akkumulátorokhoz képest jelentősen csökkenti a gép teljes élettartama alatti költségét, és egyben biztosítja a gép maximális rendelkezésre állását.