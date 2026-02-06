Súroló-szívógép BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC

Karbantartást nem igénylő lítium-ion akkumulátorral (80 Ah) és gyorstöltővel alapfelszereltségként felszerelve: A BD 50/50 C Bp Pack kompakt súrolószárító 50 l-es tartállyal.

A kompakt kialakítású, két 50 literes édesvíz- és szennyezettvíz-tartállyal és 51 cm-es munkaszélességével a manőverezhető BD 50/50 C Classic Bp Pack súrolószárítónk optimális áttekintést nyújt a tisztítandó területről. A tárcsás kefefej olyan halkan működik, hogy ez a padlótisztító gép zajérzékeny területeken is használható. Az egyszerű szállítás érdekében a gumibetét és a visszahúzható kefefej kiváló minőségű öntött alumíniumból készül, és kézi működtetésű. Az egyszerű kezelési koncepció megszünteti a bonyolult tisztítási programokat és ismerkedési fázisokat, ami azt jelenti, hogy például a kefemotor és a szívóturbina indítása és leállítása egyszerűen egy központi kezelőkaron keresztül vezérelhető. A nagy teljesítményű, 80 Ah kapacitású lítium-ion akkumulátort és a gyorstöltőt alapfelszereltségként tartalmazza a fedélzeten, így szükség esetén könnyen lehetséges a gyors és átmeneti töltés.

Jellemzők és előnyök
Hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátorok
  • Hosszú üzemidő és magas hatékonyság a gyors és időközben történő töltésnek köszönhetően.
  • Karbantartásmentes akkumulátor-rendszer vízzel való feltöltés nélkül.
Kompakt és robusztus felépítés
  • Rendkívül fordulékony, egyszerűen manőverezhető készülék
  • Csökkenti a gép vagy berendezés károsodásának kockázatát.
Kefefej és szívógerenda hosszú élettartamú alumíniumból
  • Masszív gépkoncepció komoly munkavégzésekhez csekély üzemkiesési hányaddal.
  • Zord körülmények közötti használatra is alkalmas.
Rendkívül egyszerű kezelési koncepció
  • A készülék funkciói kapcsoló, forgókapcsoló és gomb által vezérelhető
  • Egyszerű koncepció önmagyarázó szimbólumokkal és áttekinthető vezérlőpanellel.
  • Nagyon rövid betanulási idő.
Kényelmes négykerekű rendszer
  • Ideális hosszú, de fáradtságmentes munkák elvégzésére.
  • Növeli a felhasználóbarát-jelleget és jelentősen csökkenti a fizikai erőfeszítéseket.
Robusztus szabványos alváz
  • Csökkenti a karbantartási munkálatokat és a költségeket.
  • Nagyon megbízható.
A szívórendszer egyedülálló kialakítása
  • Növeli a felhasználóbarát-jelleget.
  • Munkazajt csökkenti
Külön szennyezettvíztartály-rendszer
  • Nagyon könnyűvé teszi a takarítást.
  • Nő a higiénia mértéke.
Frissvíztartály-kupak tisztítószer adagolással
  • A tisztítószerek kényelmes és pontos adagolásához.
  • Csökkenti a tisztítószer-fogyasztást és a költségeket.
Praktikus Home Base
  • A különféle kiegészítők szállítására.
  • A kézi tisztításhoz szükséges eszközök mindig könnyedén elérhetőek.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Haladás a kefe forgása által
Kefék munkaszélessége (mm) 510
Szívás munkaszélessége (mm) 850
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 50 / 50
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) max. 2040
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 1200
Akkumulátor típusa Lítium-ion
Akkumulátor (V/Ah) 24 / 90
Akkumulátor üzemideje (h) 2,5
Kefefordulatszám (fordulat) 180
Kefenyomás (kg) 23
Fordulószélesség folyosón (mm) 1240
Vízfogyasztás (l/min) max. 2,3
Zajszint (dB (A)) 66
Súly kiegészítők nélkül (kg) 53
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1170 x 570 x 1025

A csomag tartalma

  • Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
  • Akkumulátor
  • Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Szívógerenda, V alakú

Felszereltség

  • 2 tartályos rendszer
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Súroló-szívógép BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Súroló-szívógép BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Súroló-szívógép BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Súroló-szívógép BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Súroló-szívógép BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Súroló-szívógép BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Súroló-szívógép BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Súroló-szívógép BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Súroló-szívógép BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC

Videók

Alkalmazási területek
  • Különösen ajánlott épülettisztításhoz és a szállodai szektorban való használatra.
  • Ideális zajérzékeny területeken történő munkavégzéshez, éjszaka is
  • A kiskereskedelemi szektorban, étkezdékben vagy irodákban is alkalmas a tisztítási feladatok ellátására
  • Szállodákban és a vendéglátóiparban, továbbá kiskereskedelemben és autókereskedésekben való használatra.
  • Kiskereskedelem
  • Az egészségügyben, a közlekedési ágazatban és az iparban előforduló tisztítási feladatok ellátására.
  • Ipar
  • Autóipar
Tartozékok
Tisztítószerek