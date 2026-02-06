A kompakt kialakítású, két 50 literes édesvíz- és szennyezettvíz-tartállyal és 51 cm-es munkaszélességével a manőverezhető BD 50/50 C Classic Bp Pack súrolószárítónk optimális áttekintést nyújt a tisztítandó területről. A tárcsás kefefej olyan halkan működik, hogy ez a padlótisztító gép zajérzékeny területeken is használható. Az egyszerű szállítás érdekében a gumibetét és a visszahúzható kefefej kiváló minőségű öntött alumíniumból készül, és kézi működtetésű. Az egyszerű kezelési koncepció megszünteti a bonyolult tisztítási programokat és ismerkedési fázisokat, ami azt jelenti, hogy például a kefemotor és a szívóturbina indítása és leállítása egyszerűen egy központi kezelőkaron keresztül vezérelhető. A nagy teljesítményű, 80 Ah kapacitású lítium-ion akkumulátort és a gyorstöltőt alapfelszereltségként tartalmazza a fedélzeten, így szükség esetén könnyen lehetséges a gyors és átmeneti töltés.