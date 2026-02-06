Súroló-szívógép BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Karbantartást nem igénylő lítium-ion akkumulátorral (80 Ah) és gyorstöltővel alapfelszereltségként felszerelve: A BD 50/50 C Bp Pack kompakt súrolószárító 50 l-es tartállyal.
A kompakt kialakítású, két 50 literes édesvíz- és szennyezettvíz-tartállyal és 51 cm-es munkaszélességével a manőverezhető BD 50/50 C Classic Bp Pack súrolószárítónk optimális áttekintést nyújt a tisztítandó területről. A tárcsás kefefej olyan halkan működik, hogy ez a padlótisztító gép zajérzékeny területeken is használható. Az egyszerű szállítás érdekében a gumibetét és a visszahúzható kefefej kiváló minőségű öntött alumíniumból készül, és kézi működtetésű. Az egyszerű kezelési koncepció megszünteti a bonyolult tisztítási programokat és ismerkedési fázisokat, ami azt jelenti, hogy például a kefemotor és a szívóturbina indítása és leállítása egyszerűen egy központi kezelőkaron keresztül vezérelhető. A nagy teljesítményű, 80 Ah kapacitású lítium-ion akkumulátort és a gyorstöltőt alapfelszereltségként tartalmazza a fedélzeten, így szükség esetén könnyen lehetséges a gyors és átmeneti töltés.
Jellemzők és előnyök
Hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátorok
- Hosszú üzemidő és magas hatékonyság a gyors és időközben történő töltésnek köszönhetően.
- Karbantartásmentes akkumulátor-rendszer vízzel való feltöltés nélkül.
Kompakt és robusztus felépítés
- Rendkívül fordulékony, egyszerűen manőverezhető készülék
- Csökkenti a gép vagy berendezés károsodásának kockázatát.
Kefefej és szívógerenda hosszú élettartamú alumíniumból
- Masszív gépkoncepció komoly munkavégzésekhez csekély üzemkiesési hányaddal.
- Zord körülmények közötti használatra is alkalmas.
Rendkívül egyszerű kezelési koncepció
- A készülék funkciói kapcsoló, forgókapcsoló és gomb által vezérelhető
- Egyszerű koncepció önmagyarázó szimbólumokkal és áttekinthető vezérlőpanellel.
- Nagyon rövid betanulási idő.
Kényelmes négykerekű rendszer
- Ideális hosszú, de fáradtságmentes munkák elvégzésére.
- Növeli a felhasználóbarát-jelleget és jelentősen csökkenti a fizikai erőfeszítéseket.
Robusztus szabványos alváz
- Csökkenti a karbantartási munkálatokat és a költségeket.
- Nagyon megbízható.
A szívórendszer egyedülálló kialakítása
- Növeli a felhasználóbarát-jelleget.
- Munkazajt csökkenti
Külön szennyezettvíztartály-rendszer
- Nagyon könnyűvé teszi a takarítást.
- Nő a higiénia mértéke.
Frissvíztartály-kupak tisztítószer adagolással
- A tisztítószerek kényelmes és pontos adagolásához.
- Csökkenti a tisztítószer-fogyasztást és a költségeket.
Praktikus Home Base
- A különféle kiegészítők szállítására.
- A kézi tisztításhoz szükséges eszközök mindig könnyedén elérhetőek.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Haladás a kefe forgása által
|Kefék munkaszélessége (mm)
|510
|Szívás munkaszélessége (mm)
|850
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|50 / 50
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 2040
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|1200
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion
|Akkumulátor (V/Ah)
|24 / 90
|Akkumulátor üzemideje (h)
|2,5
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Kefenyomás (kg)
|23
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1240
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 2,3
|Zajszint (dB (A))
|66
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|53
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1170 x 570 x 1025
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
- Akkumulátor
- Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Szívógerenda, V alakú
Felszereltség
- 2 tartályos rendszer
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Különösen ajánlott épülettisztításhoz és a szállodai szektorban való használatra.
- Ideális zajérzékeny területeken történő munkavégzéshez, éjszaka is
- A kiskereskedelemi szektorban, étkezdékben vagy irodákban is alkalmas a tisztítási feladatok ellátására
- Szállodákban és a vendéglátóiparban, továbbá kiskereskedelemben és autókereskedésekben való használatra.
- Kiskereskedelem
- Az egészségügyben, a közlekedési ágazatban és az iparban előforduló tisztítási feladatok ellátására.
- Ipar
- Autóipar