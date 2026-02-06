A kompakt BD 50/55 C Classic Bp Pack súrológépünk a kiváló minőségű alkatrészek okos és sikeres keveréke, valamint a lényeges dolgokra való tudatos redukció. A könnyű szállításhoz kiemelhető kefefej például öntött alumíniumból készült. Kézzel le- vagy felemelhető, míg a kefemotor és a szívóturbina indítása és leállítása egy központi kezelőkarral könnyen vezérelhető. Ez az egyszerű kezelési koncepció következetesen megmarad, és a gép segítségével a padlótisztítást az előzetes ismeretekkel nem rendelkező felhasználók számára is lehetővé teszi. Az 51 cm-es munkaszélességgel és két 55 literes tartállyal rendelkező, rendkívül kompakt kialakítás egyszerre teszi lehetővé az optimális áttekinthetőséget és a manőverezhetőséget, kritikus térbeli körülmények között is. A nagyon csendes tárcsás kefefejnek köszönhetően a BD 50/55 C Classic Bp Pack ideális a zajérzékeny területeken végzett tisztítási feladatokhoz is. A 115 Ah kapacitású, karbantartásmentes AGM akkumulátor akár 3 órás üzemidőt is lehetővé tesz.