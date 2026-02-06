Súroló-szívógép BD 50/55 C Bp Pack 115Ah

Csendes, nagy teljesítményű és nagyon könnyen kezelhető: a kompakt súrológép BD 50/55 C Classic Bp Pack karbantartásmentes 115 Ah AGM akkumulátorral akár 3 órás üzemidővel.

A kompakt BD 50/55 C Classic Bp Pack súrológépünk a kiváló minőségű alkatrészek okos és sikeres keveréke, valamint a lényeges dolgokra való tudatos redukció. A könnyű szállításhoz kiemelhető kefefej például öntött alumíniumból készült. Kézzel le- vagy felemelhető, míg a kefemotor és a szívóturbina indítása és leállítása egy központi kezelőkarral könnyen vezérelhető. Ez az egyszerű kezelési koncepció következetesen megmarad, és a gép segítségével a padlótisztítást az előzetes ismeretekkel nem rendelkező felhasználók számára is lehetővé teszi. Az 51 cm-es munkaszélességgel és két 55 literes tartállyal rendelkező, rendkívül kompakt kialakítás egyszerre teszi lehetővé az optimális áttekinthetőséget és a manőverezhetőséget, kritikus térbeli körülmények között is. A nagyon csendes tárcsás kefefejnek köszönhetően a BD 50/55 C Classic Bp Pack ideális a zajérzékeny területeken végzett tisztítási feladatokhoz is. A 115 Ah kapacitású, karbantartásmentes AGM akkumulátor akár 3 órás üzemidőt is lehetővé tesz.

Jellemzők és előnyök
Kompakt és robusztus felépítés
  • Rendkívül fordulékony, egyszerűen manőverezhető készülék
  • Csökkenti a gép vagy berendezés károsodásának kockázatát.
Emelhető alumínium kefefej
  • Kiváló minőségű anyagok a hosszú élettartam érdekében.
  • Rendkívül robusztus kialakítás.
Rendkívül egyszerű kezelési koncepció
  • A készülék funkciói kapcsoló, forgókapcsoló és gomb által vezérelhető
  • Egyszerű koncepció önmagyarázó szimbólumokkal és áttekinthető vezérlőpanellel.
  • Nagyon rövid betanulási idő.
Az akkumulátor és a töltő tartozék
  • Teljesen karbantartásmentes; nincs szivárgás veszélye; nagy, 105 Ah-s kapacitás a rendkívül hosszú üzemidőért.
Kényelmes négykerekű rendszer
  • Ideális hosszú, de fáradtságmentes munkák elvégzésére.
  • Növeli a felhasználóbarát-jelleget és jelentősen csökkenti a fizikai erőfeszítéseket.
Robusztus szabványos alváz
  • Csökkenti a karbantartási munkálatokat és a költségeket.
  • Nagyon megbízható.
A szívórendszer egyedülálló kialakítása
  • Növeli a felhasználóbarát-jelleget.
  • Munkazajt csökkenti
Külön szennyezettvíztartály-rendszer
  • Nagyon könnyűvé teszi a takarítást.
  • Nő a higiénia mértéke.
Frissvíztartály-kupak tisztítószer adagolással
  • A tisztítószerek kényelmes és pontos adagolásához.
  • Csökkenti a tisztítószer-fogyasztást és a költségeket.
Praktikus Home Base
  • A különféle kiegészítők szállítására.
  • A kézi tisztításhoz szükséges eszközök mindig könnyedén elérhetőek.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Kefés motor
Kefék munkaszélessége (mm) 510
Szívás munkaszélessége (mm) 900
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 55 / 55
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) max. 2550
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 1530
Akkumulátor típusa karbantartást nem igénylő
Akkumulátor (V/Ah) 24 / 105
Akkumulátor üzemideje (h) max. 3
Kefefordulatszám (fordulat) 180
Kefenyomás (kg) 27
Zajszint (dB (A)) 65,2
Megengedett össztömeg (kg) 240
Súly kiegészítők nélkül (kg) 138
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1328 x 610 x 1073

A csomag tartalma

  • Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
  • Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Szívógerenda, V alakú

Felszereltség

  • 2 tartályos rendszer
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Alkalmazási területek
  • Különösen ajánlott épülettisztításhoz és a szállodai szektorban való használatra.
  • Ideális zajérzékeny területeken történő munkavégzéshez, éjszaka is
  • A kiskereskedelemi szektorban, étkezdékben vagy irodákban is alkalmas a tisztítási feladatok ellátására
  • Szállodákban és a vendéglátóiparban, továbbá kiskereskedelemben és autókereskedésekben való használatra.
  • Kiskereskedelem
  • Az egészségügyben, a közlekedési ágazatban és az iparban előforduló tisztítási feladatok ellátására.
  • Ipar
  • Autóipar
  • Irodák
