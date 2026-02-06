Súroló-szívógép BD 50/55 C Bp Pack 115Ah
Csendes, nagy teljesítményű és nagyon könnyen kezelhető: a kompakt súrológép BD 50/55 C Classic Bp Pack karbantartásmentes 115 Ah AGM akkumulátorral akár 3 órás üzemidővel.
A kompakt BD 50/55 C Classic Bp Pack súrológépünk a kiváló minőségű alkatrészek okos és sikeres keveréke, valamint a lényeges dolgokra való tudatos redukció. A könnyű szállításhoz kiemelhető kefefej például öntött alumíniumból készült. Kézzel le- vagy felemelhető, míg a kefemotor és a szívóturbina indítása és leállítása egy központi kezelőkarral könnyen vezérelhető. Ez az egyszerű kezelési koncepció következetesen megmarad, és a gép segítségével a padlótisztítást az előzetes ismeretekkel nem rendelkező felhasználók számára is lehetővé teszi. Az 51 cm-es munkaszélességgel és két 55 literes tartállyal rendelkező, rendkívül kompakt kialakítás egyszerre teszi lehetővé az optimális áttekinthetőséget és a manőverezhetőséget, kritikus térbeli körülmények között is. A nagyon csendes tárcsás kefefejnek köszönhetően a BD 50/55 C Classic Bp Pack ideális a zajérzékeny területeken végzett tisztítási feladatokhoz is. A 115 Ah kapacitású, karbantartásmentes AGM akkumulátor akár 3 órás üzemidőt is lehetővé tesz.
Jellemzők és előnyök
Kompakt és robusztus felépítés
- Rendkívül fordulékony, egyszerűen manőverezhető készülék
- Csökkenti a gép vagy berendezés károsodásának kockázatát.
Emelhető alumínium kefefej
- Kiváló minőségű anyagok a hosszú élettartam érdekében.
- Rendkívül robusztus kialakítás.
Rendkívül egyszerű kezelési koncepció
- A készülék funkciói kapcsoló, forgókapcsoló és gomb által vezérelhető
- Egyszerű koncepció önmagyarázó szimbólumokkal és áttekinthető vezérlőpanellel.
- Nagyon rövid betanulási idő.
Az akkumulátor és a töltő tartozék
- Teljesen karbantartásmentes; nincs szivárgás veszélye; nagy, 105 Ah-s kapacitás a rendkívül hosszú üzemidőért.
Kényelmes négykerekű rendszer
- Ideális hosszú, de fáradtságmentes munkák elvégzésére.
- Növeli a felhasználóbarát-jelleget és jelentősen csökkenti a fizikai erőfeszítéseket.
Robusztus szabványos alváz
- Csökkenti a karbantartási munkálatokat és a költségeket.
- Nagyon megbízható.
A szívórendszer egyedülálló kialakítása
- Növeli a felhasználóbarát-jelleget.
- Munkazajt csökkenti
Külön szennyezettvíztartály-rendszer
- Nagyon könnyűvé teszi a takarítást.
- Nő a higiénia mértéke.
Frissvíztartály-kupak tisztítószer adagolással
- A tisztítószerek kényelmes és pontos adagolásához.
- Csökkenti a tisztítószer-fogyasztást és a költségeket.
Praktikus Home Base
- A különféle kiegészítők szállítására.
- A kézi tisztításhoz szükséges eszközök mindig könnyedén elérhetőek.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Kefés motor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|510
|Szívás munkaszélessége (mm)
|900
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|55 / 55
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 2550
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|1530
|Akkumulátor típusa
|karbantartást nem igénylő
|Akkumulátor (V/Ah)
|24 / 105
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 3
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Kefenyomás (kg)
|27
|Zajszint (dB (A))
|65,2
|Megengedett össztömeg (kg)
|240
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|138
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1328 x 610 x 1073
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
- Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Szívógerenda, V alakú
Felszereltség
- 2 tartályos rendszer
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Különösen ajánlott épülettisztításhoz és a szállodai szektorban való használatra.
- Ideális zajérzékeny területeken történő munkavégzéshez, éjszaka is
- A kiskereskedelemi szektorban, étkezdékben vagy irodákban is alkalmas a tisztítási feladatok ellátására
- Szállodákban és a vendéglátóiparban, továbbá kiskereskedelemben és autókereskedésekben való használatra.
- Kiskereskedelem
- Az egészségügyben, a közlekedési ágazatban és az iparban előforduló tisztítási feladatok ellátására.
- Ipar
- Autóipar
- Irodák