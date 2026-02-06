Súroló-szívógép BD 50/55 C Classic Bp *EU

Az akkumulátoros, kompakt BD 50/55 C Classic Bp súrológép kiváló tisztítási teljesítményével és kényelmes négykerekű rendszerének köszönhetően könnyű kezelhetőségével nyűgöz le.

A kiváló minőségű alumíniumból készült, 27 kg-os kefeérintkezési nyomással rendelkező tárcsás kefefej, valamint a V alakú, 900 mm-es facsaró biztosítja a kiváló tisztítási teljesítményt az akkumulátoros BD 50/55 C Classic Bp súrológéppel. 51 cm-es munkaszélességgel és 55 literes tartállyal a kompakt gép akár 2000 m²/h területteljesítményt tesz lehetővé. A robusztus BD 50/55 C Classic Bp a kényelmes négykerekű rendszernek köszönhetően nagyfokú felhasználóbarátságával és különösen egyszerű kezelési koncepciójával is lenyűgöz.

Jellemzők és előnyök
Emelhető alumínium kefefej
  • Kiváló minőségű anyagok a hosszú élettartam érdekében.
  • Rendkívül robusztus kialakítás.
Kényelmes négykerekű rendszer
  • Ideális hosszú, de fáradtságmentes munkák elvégzésére.
  • Növeli a felhasználóbarát-jelleget és jelentősen csökkenti a fizikai erőfeszítéseket.
Nagyon egyszerű üzemeltetés
  • A kezelési hibák szinte kizártak a magától értetődő koncepciónak köszönhetően.
  • Nem igényel hosszú, bonyolult betanulást és a gyakorlati fázisok is hamar elsajátíthatóak.
V-alakú facsaró alapfelszereltségként
  • Gyors száradás a kevesebb vízmaradványnak köszönhetően a megtisztított területeken.
  • Minimalizálja a csúszásveszélyt a frissen megtisztított területeken.
  • Növeli a szívóerőt és a biztonságot.
Ergonómikus dizájn
  • Nagyobb teljesítményt tesz lehetővé a tisztítási feladatok ellátása során.
  • Növeli az üzemeltetési kényelmet.
Robusztus szabványos alváz
  • Csökkenti a karbantartási munkálatokat és a költségeket.
  • Nagyon megbízható.
A szívórendszer egyedülálló kialakítása
  • Növeli a felhasználóbarát-jelleget.
  • Munkazajt csökkenti
Külön szennyezettvíztartály-rendszer
  • Nagyon könnyűvé teszi a takarítást.
  • Nő a higiénia mértéke.
Frissvíztartály-kupak tisztítószer adagolással
  • A tisztítószerek kényelmes és pontos adagolásához.
  • Csökkenti a tisztítószer-fogyasztást és a költségeket.
Praktikus Home Base
  • A különféle kiegészítők szállítására.
  • A kézi tisztításhoz szükséges eszközök mindig könnyedén elérhetőek.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Kefés motor
Kefék munkaszélessége (mm) 510
Szívás munkaszélessége (mm) 900
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 55 / 55
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) max. 2550
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 1530
Akkumulátor (V) 24
Akkumulátor üzemideje (h) max. 3
Kefefordulatszám (fordulat) 180
Kefenyomás (kg) 27
Zajszint (dB (A)) 65,2
Megengedett össztömeg (kg) 240
Súly kiegészítők nélkül (kg) 84
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1328 x 610 x 1073

A csomag tartalma

  • Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
  • Szívógerenda, V alakú

Felszereltség

  • 2 tartályos rendszer
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Alkalmazási területek
  • Ideális épületgépészeti vállalkozók számára, középületekben vagy irodákban történő használatra.
  • Ideális zajérzékeny területeken történő munkavégzéshez, éjszaka is
  • A kiskereskedelemi szektorban, étkezdékben vagy irodákban is alkalmas a tisztítási feladatok ellátására
  • Szállodákban és a vendéglátóiparban, továbbá kiskereskedelemben és autókereskedésekben való használatra.
  • Kiskereskedelem
  • Az egészségügyben, a közlekedési ágazatban és az iparban előforduló tisztítási feladatok ellátására.
  • Ipar
  • Autóipar
  • Irodák
