Súroló-szívógép BD 50/55 C Classic Bp *EU
Az akkumulátoros, kompakt BD 50/55 C Classic Bp súrológép kiváló tisztítási teljesítményével és kényelmes négykerekű rendszerének köszönhetően könnyű kezelhetőségével nyűgöz le.
A kiváló minőségű alumíniumból készült, 27 kg-os kefeérintkezési nyomással rendelkező tárcsás kefefej, valamint a V alakú, 900 mm-es facsaró biztosítja a kiváló tisztítási teljesítményt az akkumulátoros BD 50/55 C Classic Bp súrológéppel. 51 cm-es munkaszélességgel és 55 literes tartállyal a kompakt gép akár 2000 m²/h területteljesítményt tesz lehetővé. A robusztus BD 50/55 C Classic Bp a kényelmes négykerekű rendszernek köszönhetően nagyfokú felhasználóbarátságával és különösen egyszerű kezelési koncepciójával is lenyűgöz.
Jellemzők és előnyök
Emelhető alumínium kefefej
- Kiváló minőségű anyagok a hosszú élettartam érdekében.
- Rendkívül robusztus kialakítás.
Kényelmes négykerekű rendszer
- Ideális hosszú, de fáradtságmentes munkák elvégzésére.
- Növeli a felhasználóbarát-jelleget és jelentősen csökkenti a fizikai erőfeszítéseket.
Nagyon egyszerű üzemeltetés
- A kezelési hibák szinte kizártak a magától értetődő koncepciónak köszönhetően.
- Nem igényel hosszú, bonyolult betanulást és a gyakorlati fázisok is hamar elsajátíthatóak.
V-alakú facsaró alapfelszereltségként
- Gyors száradás a kevesebb vízmaradványnak köszönhetően a megtisztított területeken.
- Minimalizálja a csúszásveszélyt a frissen megtisztított területeken.
- Növeli a szívóerőt és a biztonságot.
Ergonómikus dizájn
- Nagyobb teljesítményt tesz lehetővé a tisztítási feladatok ellátása során.
- Növeli az üzemeltetési kényelmet.
Robusztus szabványos alváz
- Csökkenti a karbantartási munkálatokat és a költségeket.
- Nagyon megbízható.
A szívórendszer egyedülálló kialakítása
- Növeli a felhasználóbarát-jelleget.
- Munkazajt csökkenti
Külön szennyezettvíztartály-rendszer
- Nagyon könnyűvé teszi a takarítást.
- Nő a higiénia mértéke.
Frissvíztartály-kupak tisztítószer adagolással
- A tisztítószerek kényelmes és pontos adagolásához.
- Csökkenti a tisztítószer-fogyasztást és a költségeket.
Praktikus Home Base
- A különféle kiegészítők szállítására.
- A kézi tisztításhoz szükséges eszközök mindig könnyedén elérhetőek.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Kefés motor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|510
|Szívás munkaszélessége (mm)
|900
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|55 / 55
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 2550
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|1530
|Akkumulátor (V)
|24
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 3
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Kefenyomás (kg)
|27
|Zajszint (dB (A))
|65,2
|Megengedett össztömeg (kg)
|240
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|84
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1328 x 610 x 1073
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
- Szívógerenda, V alakú
Felszereltség
- 2 tartályos rendszer
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Ideális épületgépészeti vállalkozók számára, középületekben vagy irodákban történő használatra.
- Ideális zajérzékeny területeken történő munkavégzéshez, éjszaka is
- A kiskereskedelemi szektorban, étkezdékben vagy irodákban is alkalmas a tisztítási feladatok ellátására
- Szállodákban és a vendéglátóiparban, továbbá kiskereskedelemben és autókereskedésekben való használatra.
- Kiskereskedelem
- Az egészségügyben, a közlekedési ágazatban és az iparban előforduló tisztítási feladatok ellátására.
- Ipar
- Autóipar
- Irodák