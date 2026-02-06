A kiváló minőségű alumíniumból készült, 27 kg-os kefeérintkezési nyomással rendelkező tárcsás kefefej, valamint a V alakú, 900 mm-es facsaró biztosítja a kiváló tisztítási teljesítményt az akkumulátoros BD 50/55 C Classic Bp súrológéppel. 51 cm-es munkaszélességgel és 55 literes tartállyal a kompakt gép akár 2000 m²/h területteljesítményt tesz lehetővé. A robusztus BD 50/55 C Classic Bp a kényelmes négykerekű rendszernek köszönhetően nagyfokú felhasználóbarátságával és különösen egyszerű kezelési koncepciójával is lenyűgöz.