A kompakt BD 50/60 C Ep Classic készülékkel minimális felszereltséggel maximális tisztítási eredményeket érhet el. A legfontosabb beállításokat és funkciókat a legszükségesebbre csökkentettük, ami a hatékony használatot lehetővé teszi. A EASY-Operation rendszernek köszönhetően egészen egyszerűen kezelhető. Kis méretei miatt rendkívül fordulékony és a kezelőnek kiváló rálátást biztosít a tisztítandó felületre. Ezen kívül a tárcsatechnikával rendelkező, hálózatról üzemeltetett súroló-szívógép különösen kedvező áron szerezhető be. A BD 50/60 C Ep Classic készülék alkalomszerű és folyamatos használatra is alkalmas.