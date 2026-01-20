Súroló-szívógép BD 50/60 C Classic Ep
Az ideális induló modell: kézzel vezetett, hálózatról üzemeltetett súroló-szívógép, típusa: BD 50/60 C Ep Classic tárcsatechnikával és 60 literes tartállyal van felszerelve akár óránként 2000 m² felületteljesítményhez.Szívógerendával szállítva.
A kompakt BD 50/60 C Ep Classic készülékkel minimális felszereltséggel maximális tisztítási eredményeket érhet el. A legfontosabb beállításokat és funkciókat a legszükségesebbre csökkentettük, ami a hatékony használatot lehetővé teszi. A EASY-Operation rendszernek köszönhetően egészen egyszerűen kezelhető. Kis méretei miatt rendkívül fordulékony és a kezelőnek kiváló rálátást biztosít a tisztítandó felületre. Ezen kívül a tárcsatechnikával rendelkező, hálózatról üzemeltetett súroló-szívógép különösen kedvező áron szerezhető be. A BD 50/60 C Ep Classic készülék alkalomszerű és folyamatos használatra is alkalmas.
Jellemzők és előnyök
Kedvező árú induló modellNagyon jó ár-teljesítmény arány. A legfontosabb funkciókra korlátozva.
Nagy tartálytérfogat kompakt méretekkelKülönösen fordulékony. Nagyon jó rálátást biztosít a tisztítási felületre.
Nagy munkaszélességBeépített tárcsakefefej 51 centiméteres kefével. Közepes méretű objektumok gazdaságos tisztításához.
Hálózati üzemmód (230 V, 50 Hz)
- Csekély tömeg.
- Az alkalomszerű és állandó használatra ist alkalmas.
Home Base rögzítőrendszer
- További tartozékok vagy készülékek is elhelyezhetők.
- A kiegészítő tisztítóeszközök a készüléken szállíthatók.
EASY Operation kezelőpanel
- Egykapcsolós kezelés.
- Nagyon egyszerű használni.
A funkciók egyszerű hozzárendelése a sárga kezelőelemekkel.
- Rövid betanulási idő képzetlen személyzetnek is.
Masszív és hosszú élettartamú kezelőelemek
- Mindennapi használatra alkalmas.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Hálózati üzem
|Vonóhajtás
|Haladás a kefe forgása által
|Kefék munkaszélessége (mm)
|510
|Szívás munkaszélessége (mm)
|900
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|60 / 60
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|2040
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|1020
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Kefenyomás (g / cm²/kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 2,3
|Zajszint (dB (A))
|67
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 1100
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|52
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1170 x 570 x 1025
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
- Szállító kerekek
- Szívógerenda, V alakú
Felszereltség
- 2 tartályos rendszer
- Hálózati üzem
Videók