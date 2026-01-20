Súroló-szívógép BD 50/60 C Classic Ep

Az ideális induló modell: kézzel vezetett, hálózatról üzemeltetett súroló-szívógép, típusa: BD 50/60 C Ep Classic tárcsatechnikával és 60 literes tartállyal van felszerelve akár óránként 2000 m² felületteljesítményhez.Szívógerendával szállítva.

A kompakt BD 50/60 C Ep Classic készülékkel minimális felszereltséggel maximális tisztítási eredményeket érhet el. A legfontosabb beállításokat és funkciókat a legszükségesebbre csökkentettük, ami a hatékony használatot lehetővé teszi. A EASY-Operation rendszernek köszönhetően egészen egyszerűen kezelhető. Kis méretei miatt rendkívül fordulékony és a kezelőnek kiváló rálátást biztosít a tisztítandó felületre. Ezen kívül a tárcsatechnikával rendelkező, hálózatról üzemeltetett súroló-szívógép különösen kedvező áron szerezhető be. A BD 50/60 C Ep Classic készülék alkalomszerű és folyamatos használatra is alkalmas.

Jellemzők és előnyök
Súroló-szívógép BD 50/60 C Classic Ep: Kedvező árú induló modell
Kedvező árú induló modell
Nagyon jó ár-teljesítmény arány. A legfontosabb funkciókra korlátozva.
Súroló-szívógép BD 50/60 C Classic Ep: Nagy tartálytérfogat kompakt méretekkel
Nagy tartálytérfogat kompakt méretekkel
Különösen fordulékony. Nagyon jó rálátást biztosít a tisztítási felületre.
Súroló-szívógép BD 50/60 C Classic Ep: Nagy munkaszélesség
Nagy munkaszélesség
Beépített tárcsakefefej 51 centiméteres kefével. Közepes méretű objektumok gazdaságos tisztításához.
Hálózati üzemmód (230 V, 50 Hz)
  • Csekély tömeg.
  • Az alkalomszerű és állandó használatra ist alkalmas.
Home Base rögzítőrendszer
  • További tartozékok vagy készülékek is elhelyezhetők.
  • A kiegészítő tisztítóeszközök a készüléken szállíthatók.
EASY Operation kezelőpanel
  • Egykapcsolós kezelés.
  • Nagyon egyszerű használni.
A funkciók egyszerű hozzárendelése a sárga kezelőelemekkel.
  • Rövid betanulási idő képzetlen személyzetnek is.
Masszív és hosszú élettartamú kezelőelemek
  • Mindennapi használatra alkalmas.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Hálózati üzem
Vonóhajtás Haladás a kefe forgása által
Kefék munkaszélessége (mm) 510
Szívás munkaszélessége (mm) 900
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 60 / 60
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 2040
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 1020
Kefefordulatszám (fordulat) 180
Kefenyomás (g / cm²/kg) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Vízfogyasztás (l/min) max. 2,3
Zajszint (dB (A)) 67
Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Felvételi teljesítmény (W) max. 1100
Szín antracit
Súly kiegészítők nélkül (kg) 52
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1170 x 570 x 1025

A csomag tartalma

  • Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
  • Szállító kerekek
  • Szívógerenda, V alakú

Felszereltség

  • 2 tartályos rendszer
  • Hálózati üzem

Videók

Tartozékok
Tisztítószerek