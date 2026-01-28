Súroló-szívógép BR 30/1 C Bp Pack S 18/25 *EU *EU
Ideális a kis területeken végzett higiénikus, mindennapos tisztításhoz és padlófertőtlenítéshez: A Kärcher kompakt BR 30/1 C Bp Pack akkumulátoros súroló-szívógép mikroszálas hengeres technológiával van ellátva.
Az új, ultrakompakt BR 30/1 C Bp Pack akkumulátoros súroló-szívógép ideális választás minden típusú kemény padlóburkolat higiénikus tisztításához, beleértve a járólapokat, illetve a csúszásmentes padlóburkolatokat is. A kézi padlótisztítással összehasonlítva a mikroszálas hengeres technológia akár 20 százalékkal jobb tisztítási eredményt és akár 60 százalékkal gyorsabb száradási időt garantál. A Kärcher Battery Universe nagy teljesítményű 18 voltos lítium-ion akkumulátorával működő BR 30/1 C Bp Pack ideális megoldás kisebb területek mindennapos tisztítására irodákban, üzletekben, orvosi rendelőkben, recepciókon, szállodákban és éttermekben, vagy akár étkezdékben, iskolákban és kórházakban is. Ráadásul a Kärcher RM 732 fertőtlenítő tisztítószerrel együtt használva a készülék ideális a különféle padlófelületek fertőtlenítésére is.
Jellemzők és előnyök
Kiváló tisztítási eredmények
Gyors száradási idő
Magas szintű higiénia
Parkolóállás parkolótámasszal
Lítium-ion pótakkumulátor
Integrált elősöprési funkció hajfelszedő kefével
Kompakt, extra robusztus kialakítás
Alkalmas padlófertőtlenítéshez is, amennyiben az RM 732 fertőtlenítő tisztítószerrel együtt használja.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátorplatform
|18 V-os akkumulátor platform
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Haladás a kefe forgása által
|Kefék munkaszélessége (mm)
|300
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|1 / 0,7
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|200
|Akkumulátor típusa
|Kivehető lítiumion-akkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|18
|Kapacitás (Ah)
|2,5
|Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok))
|1
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²)
|max. 150 (2,5 Ah)
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|max. 45
|Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min)
|44 / 70
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kefefordulatszám (fordulat)
|500 - 650
|Kefenyomás (g / cm²)
|40
|Vízfogyasztás (ml/perc)
|30
|Zajszint (dB (A))
|max. 55
|Felvételi teljesítmény (W)
|70
|Megengedett össztömeg (kg)
|11
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|6,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|340 x 305 x 1200
A csomag tartalma
- Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Hengerkefe: 1 Darab(ok)
Felszereltség
- 2 tartályos rendszer
Videók
Alkalmazási területek
- Ideális megoldás az irodákban, orvosi rendelőkben, recepciókon, szállodákban és éttermekben való használatra.
- Alkalmas a padlók tisztítására étkezdékben, iskolákban és kórházakban
- Használata ideális irodákban, kiskereskedelmi létesítményekben, szállodákban, étkezdékben, rendelőkben, ügyvédi irodákban, kórházakban és iskolákban való takarításra.
Tartozékok
Az akkuval kompatibilis összes termék
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.