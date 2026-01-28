Súroló-szívógép BR 30/1 C Bp Pack S 18/25 *EU *EU

Ideális a kis területeken végzett higiénikus, mindennapos tisztításhoz és padlófertőtlenítéshez: A Kärcher kompakt BR 30/1 C Bp Pack akkumulátoros súroló-szívógép mikroszálas hengeres technológiával van ellátva.

Az új, ultrakompakt BR 30/1 C Bp Pack akkumulátoros súroló-szívógép ideális választás minden típusú kemény padlóburkolat higiénikus tisztításához, beleértve a járólapokat, illetve a csúszásmentes padlóburkolatokat is. A kézi padlótisztítással összehasonlítva a mikroszálas hengeres technológia akár 20 százalékkal jobb tisztítási eredményt és akár 60 százalékkal gyorsabb száradási időt garantál. A Kärcher Battery Universe nagy teljesítményű 18 voltos lítium-ion akkumulátorával működő BR 30/1 C Bp Pack ideális megoldás kisebb területek mindennapos tisztítására irodákban, üzletekben, orvosi rendelőkben, recepciókon, szállodákban és éttermekben, vagy akár étkezdékben, iskolákban és kórházakban is. Ráadásul a Kärcher RM 732 fertőtlenítő tisztítószerrel együtt használva a készülék ideális a különféle padlófelületek fertőtlenítésére is.

Jellemzők és előnyök
Súroló-szívógép BR 30/1 C Bp Pack S 18/25 *EU *EU: Kiváló tisztítási eredmények
Kiváló tisztítási eredmények
Súroló-szívógép BR 30/1 C Bp Pack S 18/25 *EU *EU: Gyors száradási idő
Gyors száradási idő
Súroló-szívógép BR 30/1 C Bp Pack S 18/25 *EU *EU: Magas szintű higiénia
Magas szintű higiénia
Parkolóállás parkolótámasszal
Lítium-ion pótakkumulátor
Integrált elősöprési funkció hajfelszedő kefével
Kompakt, extra robusztus kialakítás
Alkalmas padlófertőtlenítéshez is, amennyiben az RM 732 fertőtlenítő tisztítószerrel együtt használja.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátorplatform 18 V-os akkumulátor platform
Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Haladás a kefe forgása által
Kefék munkaszélessége (mm) 300
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 1 / 0,7
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 200
Akkumulátor típusa Kivehető lítiumion-akkumulátor
Tápfeszültség (V) 18
Kapacitás (Ah) 2,5
Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok)) 1
Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²) max. 150 (2,5 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) max. 45
Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min) 44 / 70
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kefefordulatszám (fordulat) 500 - 650
Kefenyomás (g / cm²) 40
Vízfogyasztás (ml/perc) 30
Zajszint (dB (A)) max. 55
Felvételi teljesítmény (W) 70
Megengedett össztömeg (kg) 11
Szín antracit
Súly kiegészítők nélkül (kg) 6,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 340 x 305 x 1200

A csomag tartalma

  • Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Hengerkefe: 1 Darab(ok)

Felszereltség

  • 2 tartályos rendszer
Súroló-szívógép BR 30/1 C Bp Pack S 18/25 *EU *EU
Súroló-szívógép BR 30/1 C Bp Pack S 18/25 *EU *EU
Súroló-szívógép BR 30/1 C Bp Pack S 18/25 *EU *EU
Súroló-szívógép BR 30/1 C Bp Pack S 18/25 *EU *EU
Súroló-szívógép BR 30/1 C Bp Pack S 18/25 *EU *EU

Videók

Alkalmazási területek
  • Ideális megoldás az irodákban, orvosi rendelőkben, recepciókon, szállodákban és éttermekben való használatra.
  • Alkalmas a padlók tisztítására étkezdékben, iskolákban és kórházakban
  • Használata ideális irodákban, kiskereskedelmi létesítményekben, szállodákban, étkezdékben, rendelőkben, ügyvédi irodákban, kórházakban és iskolákban való takarításra.
Tartozékok
Az akkuval kompatibilis összes termék
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.