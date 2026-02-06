Súroló-szívógép B 110 R Bp
A B 110 R motoros súrolószárítónk hengerkefével vagy tárcsafejjel is kapható, és alapfelszereltségként automatikus kitöltés funkcióval rendelkezik. Tart. az innovatív KIK kulcsrendszert is.
Erőteljes és nagyon felhasználóbarát: a B 110 R akkumulátoros súrológépünk alkalmas például szupermarketek, bevásárlóközpontok, kórházak vagy termelési területek és raktárak tisztítására. A színkódolt kezelőelemek rendkívül egyszerű kezelést tesznek lehetővé. Ezt támogatja az innovatív KIK kulcsrendszer, amely lényegében kizárja az esetleges működési hibákat. Az állítható magasságú vezetőülés, az integrált nappali menetfény, a színes kijelző, amelyen keresztül a gép összes beállítása 30 nyelven adható meg, valamint az Auto Fill funkció a frissvíztartály időtakarékos feltöltéséhez, kiemelik a felhasználóbarátságot és növelik a gép termelékenységét. Opcionálisan rendelhető egy oldalsó súrolóasztal is, amely 10 centiméterrel megnöveli a munkaszélességet, és lehetővé teszi a szélekhez közeli tisztítást, polcok alatt is.
Jellemzők és előnyök
Állítható magasságú ülés
A sebességtől függő vízadagolás
Robusztus alumínium öntött szívórúd
Innovatív KIK rendszer
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|750
|Szívás munkaszélessége (mm)
|950
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|110 / 110
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|4500
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|3150
|Akkumulátor (V)
|24
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 4
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 230 / 50
|Emelkedési képesség (%)
|10
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180 - 1200
|Kefenyomás (kg)
|75
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1750
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 5,7
|Zajszint (dB (A))
|74
|Felvételi teljesítmény (W)
|ig 2350
|Megengedett össztömeg (kg)
|650
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|202
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1695 x 975 x 1315
A csomag tartalma
- Szívógerenda, hajlított
Felszereltség
- Auto-Fill
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- Parkolófék
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- Állítható magasságú ülés
- Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
- szabványos nappali menetfény
- Szívóajak típusa: Linatex®
- masszív elülső lökhárító
- sebességfüggő vízadagolással
- a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Tökéletes szupermarketekben, bevásárlóközpontokban vagy kórházakban történő használatra
- Alkalmas gyártási területek és raktárak tisztítására is.