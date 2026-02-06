Erőteljes és nagyon felhasználóbarát: a B 110 R akkumulátoros súrológépünk alkalmas például szupermarketek, bevásárlóközpontok, kórházak vagy termelési területek és raktárak tisztítására. A színkódolt kezelőelemek rendkívül egyszerű kezelést tesznek lehetővé. Ezt támogatja az innovatív KIK kulcsrendszer, amely lényegében kizárja az esetleges működési hibákat. Az állítható magasságú vezetőülés, az integrált nappali menetfény, a színes kijelző, amelyen keresztül a gép összes beállítása 30 nyelven adható meg, valamint az Auto Fill funkció a frissvíztartály időtakarékos feltöltéséhez, kiemelik a felhasználóbarátságot és növelik a gép termelékenységét. Opcionálisan rendelhető egy oldalsó súrolóasztal is, amely 10 centiméterrel megnöveli a munkaszélességet, és lehetővé teszi a szélekhez közeli tisztítást, polcok alatt is.