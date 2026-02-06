Súroló-szívógép B 110 R Bp

A B 110 R motoros súrolószárítónk hengerkefével vagy tárcsafejjel is kapható, és alapfelszereltségként automatikus kitöltés funkcióval rendelkezik. Tart. az innovatív KIK kulcsrendszert is.

Erőteljes és nagyon felhasználóbarát: a B 110 R akkumulátoros súrológépünk alkalmas például szupermarketek, bevásárlóközpontok, kórházak vagy termelési területek és raktárak tisztítására. A színkódolt kezelőelemek rendkívül egyszerű kezelést tesznek lehetővé. Ezt támogatja az innovatív KIK kulcsrendszer, amely lényegében kizárja az esetleges működési hibákat. Az állítható magasságú vezetőülés, az integrált nappali menetfény, a színes kijelző, amelyen keresztül a gép összes beállítása 30 nyelven adható meg, valamint az Auto Fill funkció a frissvíztartály időtakarékos feltöltéséhez, kiemelik a felhasználóbarátságot és növelik a gép termelékenységét. Opcionálisan rendelhető egy oldalsó súrolóasztal is, amely 10 centiméterrel megnöveli a munkaszélességet, és lehetővé teszi a szélekhez közeli tisztítást, polcok alatt is.

Jellemzők és előnyök
Súroló-szívógép B 110 R Bp: Állítható magasságú ülés
Állítható magasságú ülés
Súroló-szívógép B 110 R Bp: A sebességtől függő vízadagolás
A sebességtől függő vízadagolás
Súroló-szívógép B 110 R Bp: Robusztus alumínium öntött szívórúd
Robusztus alumínium öntött szívórúd
Innovatív KIK rendszer
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 750
Szívás munkaszélessége (mm) 950
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 110 / 110
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 4500
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 3150
Akkumulátor (V) 24
Akkumulátor üzemideje (h) max. 4
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 100 - 230 / 50
Emelkedési képesség (%) 10
Kefefordulatszám (fordulat) 180 - 1200
Kefenyomás (kg) 75
Fordulószélesség folyosón (mm) 1750
Vízfogyasztás (l/min) max. 5,7
Zajszint (dB (A)) 74
Felvételi teljesítmény (W) ig 2350
Megengedett össztömeg (kg) 650
Súly kiegészítők nélkül (kg) 202
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1695 x 975 x 1315

A csomag tartalma

  • Szívógerenda, hajlított

Felszereltség

  • Auto-Fill
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • Parkolófék
  • Mágnesszelep
  • 2 tartályos rendszer
  • Állítható magasságú ülés
  • Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
  • szabványos nappali menetfény
  • Szívóajak típusa: Linatex®
  • masszív elülső lökhárító
  • sebességfüggő vízadagolással
  • a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • elektromos és mechanikus úszókapcsoló
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Alkalmazási területek
  • Tökéletes szupermarketekben, bevásárlóközpontokban vagy kórházakban történő használatra
  • Alkalmas gyártási területek és raktárak tisztítására is.
