A B 110 R Bp Pack súrológép a felhasználóbarát működést a legjobb tisztítási eredménnyel és nagyon jó TCO-értékekkel ötvözi. Az EASY Operation kapcsoló és a nagyméretű, 30 nyelvű színes kijelző minden funkcióhoz hozzáférést biztosít – az abszolút biztonság és a gép védelme érdekében a KIK kulcsrendszer is integrálva van a hozzáférési jogok egyedi kiosztásához. Ugyanakkor a 75 centiméteres munkaszélességű tárcsás kefefej, a két 110 literes tartály és nem utolsósorban a 160 Ah-s lítium-ion akkumulátor kombinációja hosszú tisztítási műveleteket és akár 5100 négyzetméter/óra nagy területteljesítményt biztosít. A beépített akkumulátortöltőnek köszönhetően a gyorstöltő akkumulátor közbülső töltése, amelynek élettartama körülbelül négyszer hosszabb, mint az ólom-savas akkumulátoroké, bármikor lehetséges. Számos egyéb funkcióval is rendelkezik – mint például az automatikus feltöltési funkció a frissvíz-tartály időtakarékos feltöltéséhez, a tartályöblítő rendszer a szennyezett víztartály gyors tisztításához, a sebességhez igazodó vízadagolás és a DOSE mosószer-adagoló rendszer.