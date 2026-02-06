Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
Erőteljes és megbízható: a B 110 R motoros súrolószárító 160 Ah-s vas-foszfát akkumulátorral, integrált akkumulátortöltővel, tárcsás kefefejjel és DOSE mosószer-adagoló rendszerrel.
A B 110 R Bp Pack súrológép a felhasználóbarát működést a legjobb tisztítási eredménnyel és nagyon jó TCO-értékekkel ötvözi. Az EASY Operation kapcsoló és a nagyméretű, 30 nyelvű színes kijelző minden funkcióhoz hozzáférést biztosít – az abszolút biztonság és a gép védelme érdekében a KIK kulcsrendszer is integrálva van a hozzáférési jogok egyedi kiosztásához. Ugyanakkor a 75 centiméteres munkaszélességű tárcsás kefefej, a két 110 literes tartály és nem utolsósorban a 160 Ah-s lítium-ion akkumulátor kombinációja hosszú tisztítási műveleteket és akár 5100 négyzetméter/óra nagy területteljesítményt biztosít. A beépített akkumulátortöltőnek köszönhetően a gyorstöltő akkumulátor közbülső töltése, amelynek élettartama körülbelül négyszer hosszabb, mint az ólom-savas akkumulátoroké, bármikor lehetséges. Számos egyéb funkcióval is rendelkezik – mint például az automatikus feltöltési funkció a frissvíz-tartály időtakarékos feltöltéséhez, a tartályöblítő rendszer a szennyezett víztartály gyors tisztításához, a sebességhez igazodó vízadagolás és a DOSE mosószer-adagoló rendszer.
Jellemzők és előnyök
Állítható magasságú ülés
- Tökéletes ülő helyzet beállítása, függetlenül a kezelő fizikai magasságától.
- Kiváló, kényelmes ülés az út során.
- Hosszabb, és a fáradtságtól megkímélő munkaintervallumokat tesz lehetővé
Hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátorok
- Az ólom-sav akkumulátorokhoz képest akár négyszer hosszabb élettartam.
- Rövid és közbenső töltés lehetséges az akkumulátor károsodása nélkül.
- Kevesebb akkumulátorcsere, alacsonyabb költségek, kevesebb állásidő.
A sebességtől függő vízadagolás
- Csökkenti a vízellátást a kanyarodáskor, illetve a lassú működtetés során.
- A víztakarékos funkció növeli a területi teljesítményt.
- Gyorsabban szárad a talaj, ráadásul kisebb annak a kockázata, hogy a kanyarokban megmaradjon a víz.
Robusztus alumínium öntött szívórúd
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|750
|Szívás munkaszélessége (mm)
|950
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|110 / 110
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 4500
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|3150
|Akkumulátor (V/Ah)
|24 / 160
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2,5
|Akkumulátortöltési idő (h)
|5
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 230 / 50
|Emelkedési képesség (%)
|10
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Kefenyomás (kg)
|75
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1750
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 5,7
|Zajszint (dB (A))
|59
|Felvételi teljesítmény (W)
|ig 2350
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|350
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1695 x 975 x 1315
A csomag tartalma
- Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
- Szívógerenda, hajlított
- masszív öntött alumínium szívórúd
- tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel
Felszereltség
- Auto-Fill
- Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- DOSE
- Parkolófék
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- Állítható magasságú ülés
- Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
- szabványos nappali menetfény
- csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás
- masszív elülső lökhárító
- sebességfüggő vízadagolással
- a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Alkalmazási területek
- Tökéletes szupermarketekben, bevásárlóközpontokban vagy kórházakban történő használatra
- Alkalmas gyártási területek és raktárak tisztítására is.