Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75

Erőteljes és megbízható: a B 110 R motoros súrolószárító 160 Ah-s vas-foszfát akkumulátorral, integrált akkumulátortöltővel, tárcsás kefefejjel és DOSE mosószer-adagoló rendszerrel.

A B 110 R Bp Pack súrológép a felhasználóbarát működést a legjobb tisztítási eredménnyel és nagyon jó TCO-értékekkel ötvözi. Az EASY Operation kapcsoló és a nagyméretű, 30 nyelvű színes kijelző minden funkcióhoz hozzáférést biztosít – az abszolút biztonság és a gép védelme érdekében a KIK kulcsrendszer is integrálva van a hozzáférési jogok egyedi kiosztásához. Ugyanakkor a 75 centiméteres munkaszélességű tárcsás kefefej, a két 110 literes tartály és nem utolsósorban a 160 Ah-s lítium-ion akkumulátor kombinációja hosszú tisztítási műveleteket és akár 5100 négyzetméter/óra nagy területteljesítményt biztosít. A beépített akkumulátortöltőnek köszönhetően a gyorstöltő akkumulátor közbülső töltése, amelynek élettartama körülbelül négyszer hosszabb, mint az ólom-savas akkumulátoroké, bármikor lehetséges. Számos egyéb funkcióval is rendelkezik – mint például az automatikus feltöltési funkció a frissvíz-tartály időtakarékos feltöltéséhez, a tartályöblítő rendszer a szennyezett víztartály gyors tisztításához, a sebességhez igazodó vízadagolás és a DOSE mosószer-adagoló rendszer.

Jellemzők és előnyök
Állítható magasságú ülés
  • Tökéletes ülő helyzet beállítása, függetlenül a kezelő fizikai magasságától.
  • Kiváló, kényelmes ülés az út során.
  • Hosszabb, és a fáradtságtól megkímélő munkaintervallumokat tesz lehetővé
Hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátorok
  • Az ólom-sav akkumulátorokhoz képest akár négyszer hosszabb élettartam.
  • Rövid és közbenső töltés lehetséges az akkumulátor károsodása nélkül.
  • Kevesebb akkumulátorcsere, alacsonyabb költségek, kevesebb állásidő.
A sebességtől függő vízadagolás
  • Csökkenti a vízellátást a kanyarodáskor, illetve a lassú működtetés során.
  • A víztakarékos funkció növeli a területi teljesítményt.
  • Gyorsabban szárad a talaj, ráadásul kisebb annak a kockázata, hogy a kanyarokban megmaradjon a víz.
Robusztus alumínium öntött szívórúd
  • Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
  • A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
  • Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 750
Szívás munkaszélessége (mm) 950
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 110 / 110
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) max. 4500
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 3150
Akkumulátor (V/Ah) 24 / 160
Akkumulátor üzemideje (h) max. 2,5
Akkumulátortöltési idő (h) 5
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 100 - 230 / 50
Emelkedési képesség (%) 10
Kefefordulatszám (fordulat) 180
Kefenyomás (kg) 75
Fordulószélesség folyosón (mm) 1750
Vízfogyasztás (l/min) max. 5,7
Zajszint (dB (A)) 59
Felvételi teljesítmény (W) ig 2350
Súly kiegészítők nélkül (kg) 350
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1695 x 975 x 1315

A csomag tartalma

  • Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
  • Szívógerenda, hajlított
  • masszív öntött alumínium szívórúd
  • tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel

Felszereltség

  • Auto-Fill
  • Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • DOSE
  • Parkolófék
  • Mágnesszelep
  • 2 tartályos rendszer
  • Állítható magasságú ülés
  • Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
  • szabványos nappali menetfény
  • csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás
  • masszív elülső lökhárító
  • sebességfüggő vízadagolással
  • a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • elektromos és mechanikus úszókapcsoló
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
Alkalmazási területek
  • Tökéletes szupermarketekben, bevásárlóközpontokban vagy kórházakban történő használatra
  • Alkalmas gyártási területek és raktárak tisztítására is.
Tartozékok
Tisztítószerek