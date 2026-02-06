A kompakt és jól manőverezhető B 150 R Bp ráhajtható súrolószárító a kiváló tisztítási eredményeket egyszerű kezeléssel és kiváló kezelhetőséggel ötvözi. Ennek érdekében a gép 85 cm-es munkaszélességű hengerkefefejjel és legújabb generációs alumínium gumibetéttel rendelkezik, amely lenyűgöző szívóteljesítményt nyújt. A nappali menetfény biztosítja az optimális kilátást. A Kärcher automatikus feltöltési funkciója a 150 literes édesvíztartály gyors feltöltéséhez szintén alapfelszereltség. Ezenkívül a 170 Ah-s akkumulátor és egy integrált akkumulátortöltő is a szállítási terjedelem részét képezi. A berendezéscsomagot a nagyméretű, 30 nyelvet kínáló, egyszerű gépkezelést és a tisztítási paraméterek beállítását lehetővé tévő színes kijelző, valamint a szabadalmaztatott KIK kulcsrendszer teszi teljessé, amellyel a különböző felhasználók eltérő hozzáférési jogosultságai rendelhetők, így a kezelői hibák jórészt kizárhatók.