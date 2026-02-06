Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+R85
A B 150 R Bp motoros súrológépünk alapfelszereltségként nagy teljesítményű, 170 Ah-s akkumulátorral és integrált akkumulátortöltővel van felszerelve. 85 cm széles hengerkefefejjel.
A kompakt és jól manőverezhető B 150 R Bp ráhajtható súrolószárító a kiváló tisztítási eredményeket egyszerű kezeléssel és kiváló kezelhetőséggel ötvözi. Ennek érdekében a gép 85 cm-es munkaszélességű hengerkefefejjel és legújabb generációs alumínium gumibetéttel rendelkezik, amely lenyűgöző szívóteljesítményt nyújt. A nappali menetfény biztosítja az optimális kilátást. A Kärcher automatikus feltöltési funkciója a 150 literes édesvíztartály gyors feltöltéséhez szintén alapfelszereltség. Ezenkívül a 170 Ah-s akkumulátor és egy integrált akkumulátortöltő is a szállítási terjedelem részét képezi. A berendezéscsomagot a nagyméretű, 30 nyelvet kínáló, egyszerű gépkezelést és a tisztítási paraméterek beállítását lehetővé tévő színes kijelző, valamint a szabadalmaztatott KIK kulcsrendszer teszi teljessé, amellyel a különböző felhasználók eltérő hozzáférési jogosultságai rendelhetők, így a kezelői hibák jórészt kizárhatók.
Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Hengerkefefej beépített seprőegységgel
- Öntött alumíniumból készült, nagy kerekekkel.
- Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval.
- Nagyon sima működés és csendes üzemeltetés a zajérzékeny területeken.
Innovatív KIK rendszer
- Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
- Alacsonyabb szervizköltségek.
- Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
- Csökkentett energiafogyasztás.
- 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
- Még halkabb, így ideális zajérzékeny területekre (pl. napközbeni takarítás, kórházak, szállodák stb. esetén).
Nagy, színes kijelző
- Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
- A beállítások módosítása gyorsan és könnyen lehetséges.
Egyszerű kezelés
- Könnyű kezelhetőség a logikusan felépített, színkódolással ellátott kezelőelemeknek köszönhetően.
- Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Beépített töltőkészülék
- Nincs szükség külön töltőre.
- Kényelmesen és könnyen kezelhető.
- Beállítható a különböző akkumulátor típusokhoz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|850
|Szívás munkaszélessége (mm)
|1180
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|150 / 150
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|5100
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|3600
|Akkumulátor típusa
|karbantartást nem igénylő
|Akkumulátor (V/Ah)
|36 / 170
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 3,5
|Akkumulátortöltési idő (h)
|kb. 8
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Emelkedési képesség (%)
|10
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180 - 1300
|Kefenyomás (kg)
|94
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 7
|Zajszint (dB (A))
|67
|Felvételi teljesítmény (W)
|ig 2600
|Megengedett össztömeg (kg)
|957
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1700 x 909 x 1420
A csomag tartalma
- Hengerkefe: 2 Darab(ok)
- Beépített töltőkészülék
- Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Szívógerenda, hajlított
Felszereltség
- Auto-Fill
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- Seprőfunkció
- szabványos nappali menetfény
- Szívóajak típusa: Linatex®
- masszív elülső lökhárító
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Alkalmas gyártó-, raktár-, logisztikai és nehézipari csarnokokba.