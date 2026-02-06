Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+R85

A B 150 R Bp motoros súrológépünk alapfelszereltségként nagy teljesítményű, 170 Ah-s akkumulátorral és integrált akkumulátortöltővel van felszerelve. 85 cm széles hengerkefefejjel.

A kompakt és jól manőverezhető B 150 R Bp ráhajtható súrolószárító a kiváló tisztítási eredményeket egyszerű kezeléssel és kiváló kezelhetőséggel ötvözi. Ennek érdekében a gép 85 cm-es munkaszélességű hengerkefefejjel és legújabb generációs alumínium gumibetéttel rendelkezik, amely lenyűgöző szívóteljesítményt nyújt. A nappali menetfény biztosítja az optimális kilátást. A Kärcher automatikus feltöltési funkciója a 150 literes édesvíztartály gyors feltöltéséhez szintén alapfelszereltség. Ezenkívül a 170 Ah-s akkumulátor és egy integrált akkumulátortöltő is a szállítási terjedelem részét képezi. A berendezéscsomagot a nagyméretű, 30 nyelvet kínáló, egyszerű gépkezelést és a tisztítási paraméterek beállítását lehetővé tévő színes kijelző, valamint a szabadalmaztatott KIK kulcsrendszer teszi teljessé, amellyel a különböző felhasználók eltérő hozzáférési jogosultságai rendelhetők, így a kezelői hibák jórészt kizárhatók.

Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
  • Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
  • A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
  • Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Hengerkefefej beépített seprőegységgel
  • Öntött alumíniumból készült, nagy kerekekkel.
  • Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval.
  • Nagyon sima működés és csendes üzemeltetés a zajérzékeny területeken.
Innovatív KIK rendszer
  • Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
  • Alacsonyabb szervizköltségek.
  • Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
  • Csökkentett energiafogyasztás.
  • 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
  • Még halkabb, így ideális zajérzékeny területekre (pl. napközbeni takarítás, kórházak, szállodák stb. esetén).
Nagy, színes kijelző
  • Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
  • A beállítások módosítása gyorsan és könnyen lehetséges.
Egyszerű kezelés
  • Könnyű kezelhetőség a logikusan felépített, színkódolással ellátott kezelőelemeknek köszönhetően.
  • Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Beépített töltőkészülék
  • Nincs szükség külön töltőre.
  • Kényelmesen és könnyen kezelhető.
  • Beállítható a különböző akkumulátor típusokhoz.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Kefék munkaszélessége (mm) 850
Szívás munkaszélessége (mm) 1180
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 150 / 150
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 5100
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 3600
Akkumulátor típusa karbantartást nem igénylő
Akkumulátor (V/Ah) 36 / 170
Akkumulátor üzemideje (h) max. 3,5
Akkumulátortöltési idő (h) kb. 8
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Emelkedési képesség (%) 10
Kefefordulatszám (fordulat) 180 - 1300
Kefenyomás (kg) 94
Vízfogyasztás (l/min) max. 7
Zajszint (dB (A)) 67
Felvételi teljesítmény (W) ig 2600
Megengedett össztömeg (kg) 957
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1700 x 909 x 1420

A csomag tartalma

  • Hengerkefe: 2 Darab(ok)
  • Beépített töltőkészülék
  • Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Szívógerenda, hajlított

Felszereltség

  • Auto-Fill
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • Seprőfunkció
  • szabványos nappali menetfény
  • Szívóajak típusa: Linatex®
  • masszív elülső lökhárító
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • elektromos és mechanikus úszókapcsoló
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Alkalmazási területek
  • Alkalmas gyártó-, raktár-, logisztikai és nehézipari csarnokokba.
Tartozékok
