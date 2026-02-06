Súroló-szívógép B 150 R + R 85
A B 150 R + R 85 közepes méretű, 3000 és 6000 m² közötti területekhez. A kompakt, akkumulátoros súrolószárító 2 görgős kefével (85 cm), 150 literes tartállyal és FACT funkcióval rendelkezik.
Az akkumulátoros súrológép nagyon mozgékony a rövid és keskeny kialakításnak köszönhetően, és eléri a kényelmetlen beltéri területeket is. Az eco!efficiency üzemmódnak köszönhetően a víz- és energiafelhasználás, valamint a zajszint jelentősen csökkenthető. A gép 2 görgős kefével van felszerelve (85 cm munkaszélesség). A kefe sebessége a FACT funkcióval tetszőlegesen állítható. A kezelőelemek színkódolása és az EASY Operation kapcsoló nagyon egyszerűvé teszi a kezelést. Minden beállítás a nagy színes kijelzőn történik. A működési hibák elleni védelem javítása érdekében a KIK rendszer lehetővé teszi a hozzáférési jogok hozzárendelését. A szennyezett víztartály higiénikus és egyszerű tisztítása az opcionális szabadalmaztatott tartályöblítő rendszernek köszönhetően lehetséges. A szintén opcionális Auto Fill funkció a frissvíztartály egyszerű és időtakarékos feltöltésére szolgál. Opcionális beépített töltő. (Minta konfiguráció: több konfigurációs lehetőség is elérhető.)
Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Hengerkefefej beépített seprőegységgel
- Öntött alumíniumból készült, nagy kerekekkel.
- Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval.
- Nagyon sima működés és csendes üzemeltetés a zajérzékeny területeken.
Innovatív KIK rendszer
- Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
- Alacsonyabb szervizköltségek.
- Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Auto-Fill (opcionális)
- Automatikus frissvíz-betöltés
- Friss vizes tömlőt csatlakoztatni, a töltés automatikusan megáll, mikor a tartály telítettségét érzékeli.
4 akkumulátortípus választható
- Akkumulátor típusok: karbantartást nem igénylő 36 V/180 Ah, alacsony karbantartási igényű 36 V/180 Ah, karbantartást nem igénylő 36 V/240 Ah, alacsony karbantartási igényű 36 V/240 Ah.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
- Csökkentett energiafogyasztás.
- 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
- Még halkabb, ezért ideális zajra érzékeny területeken való használatra (napközbeni takarítás, kórházak, szállodák, stb.).
Nagy, színes kijelző
- Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
- A beállítások módosítása gyorsan és könnyen lehetséges.
Tartály öblítő rendszer (opcionális)
- A szennyezett víztartály könnyű tisztítása.
- Akár 70%-os víz megtakarítás a hagyományos víztömlővel való tisztításhoz képest.
- Nagyobb higiénia.
Beépített töltőkészülék
- Nincs szükség külön töltőre.
- Kényelmesen és könnyen kezelhető.
- Beállítható a különböző akkumulátor típusokhoz.
Dose tisztítószer-adagolás (opcionális)
- Tisztítószer-takarékos.
- Pontos és egyenletes adagolás (beállítható 0%-tól 3%-ig).
- A tisztítószer kicserélhető a frissvíztartály ürítése nélkül.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|850
|Szívás munkaszélessége (mm)
|1180
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|150 / 150
|Hulladéktartály (l)
|9
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|5100
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|3600
|Akkumulátor (V)
|36
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 5
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Emelkedési képesség (%)
|10
|Kefefordulatszám (fordulat)
|600 - 1300
|Kefenyomás (g / cm²)
|505
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 7
|Zajszint (dB (A))
|61
|Felvételi teljesítmény (W)
|ig 2600
|Megengedett össztömeg (kg)
|957
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1790 x 910 x 1410
A csomag tartalma
- Hengerkefe: 2 Darab(ok)
- Szívógerenda, hajlított
- Oldalkefe
Felszereltség
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- DOSE
- Seprőfunkció
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- Szívóajak típusa: Linatex®
- masszív elülső lökhárító
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Bevásárlóközpontok/DIY üzletek
- Parkolóházak
- Tartálytisztításhoz a szállítási és logisztikai ágazatban, a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban és a vegyiparban.
- Az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatokhoz.