Súroló-szívógép B 150 R + R 85

A B 150 R + R 85 közepes méretű, 3000 és 6000 m² közötti területekhez. A kompakt, akkumulátoros súrolószárító 2 görgős kefével (85 cm), 150 literes tartállyal és FACT funkcióval rendelkezik.

Az akkumulátoros súrológép nagyon mozgékony a rövid és keskeny kialakításnak köszönhetően, és eléri a kényelmetlen beltéri területeket is. Az eco!efficiency üzemmódnak köszönhetően a víz- és energiafelhasználás, valamint a zajszint jelentősen csökkenthető. A gép 2 görgős kefével van felszerelve (85 cm munkaszélesség). A kefe sebessége a FACT funkcióval tetszőlegesen állítható. A kezelőelemek színkódolása és az EASY Operation kapcsoló nagyon egyszerűvé teszi a kezelést. Minden beállítás a nagy színes kijelzőn történik. A működési hibák elleni védelem javítása érdekében a KIK rendszer lehetővé teszi a hozzáférési jogok hozzárendelését. A szennyezett víztartály higiénikus és egyszerű tisztítása az opcionális szabadalmaztatott tartályöblítő rendszernek köszönhetően lehetséges. A szintén opcionális Auto Fill funkció a frissvíztartály egyszerű és időtakarékos feltöltésére szolgál. Opcionális beépített töltő. (Minta konfiguráció: több konfigurációs lehetőség is elérhető.)

Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
  • Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
  • A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
  • Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Hengerkefefej beépített seprőegységgel
  • Öntött alumíniumból készült, nagy kerekekkel.
  • Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval.
  • Nagyon sima működés és csendes üzemeltetés a zajérzékeny területeken.
Innovatív KIK rendszer
  • Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
  • Alacsonyabb szervizköltségek.
  • Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Auto-Fill (opcionális)
  • Automatikus frissvíz-betöltés
  • Friss vizes tömlőt csatlakoztatni, a töltés automatikusan megáll, mikor a tartály telítettségét érzékeli.
4 akkumulátortípus választható
  • Akkumulátor típusok: karbantartást nem igénylő 36 V/180 Ah, alacsony karbantartási igényű 36 V/180 Ah, karbantartást nem igénylő 36 V/240 Ah, alacsony karbantartási igényű 36 V/240 Ah.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
  • Csökkentett energiafogyasztás.
  • 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
  • Még halkabb, ezért ideális zajra érzékeny területeken való használatra (napközbeni takarítás, kórházak, szállodák, stb.).
Nagy, színes kijelző
  • Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
  • A beállítások módosítása gyorsan és könnyen lehetséges.
Tartály öblítő rendszer (opcionális)
  • A szennyezett víztartály könnyű tisztítása.
  • Akár 70%-os víz megtakarítás a hagyományos víztömlővel való tisztításhoz képest.
  • Nagyobb higiénia.
Beépített töltőkészülék
  • Nincs szükség külön töltőre.
  • Kényelmesen és könnyen kezelhető.
  • Beállítható a különböző akkumulátor típusokhoz.
Dose tisztítószer-adagolás (opcionális)
  • Tisztítószer-takarékos.
  • Pontos és egyenletes adagolás (beállítható 0%-tól 3%-ig).
  • A tisztítószer kicserélhető a frissvíztartály ürítése nélkül.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Kefék munkaszélessége (mm) 850
Szívás munkaszélessége (mm) 1180
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 150 / 150
Hulladéktartály (l) 9
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 5100
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 3600
Akkumulátor (V) 36
Akkumulátor üzemideje (h) max. 5
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Emelkedési képesség (%) 10
Kefefordulatszám (fordulat) 600 - 1300
Kefenyomás (g / cm²) 505
Vízfogyasztás (l/min) max. 7
Zajszint (dB (A)) 61
Felvételi teljesítmény (W) ig 2600
Megengedett össztömeg (kg) 957
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1790 x 910 x 1410

A csomag tartalma

  • Hengerkefe: 2 Darab(ok)
  • Szívógerenda, hajlított
  • Oldalkefe

Felszereltség

  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • DOSE
  • Seprőfunkció
  • Mágnesszelep
  • 2 tartályos rendszer
  • Szívóajak típusa: Linatex®
  • masszív elülső lökhárító
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • elektromos és mechanikus úszókapcsoló
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók

Alkalmazási területek
  • Bevásárlóközpontok/DIY üzletek
  • Parkolóházak
  • Tartálytisztításhoz a szállítási és logisztikai ágazatban, a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban és a vegyiparban.
  • Az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatokhoz.
