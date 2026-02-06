Az akkumulátoros súrológép nagyon mozgékony a rövid és keskeny kialakításnak köszönhetően, és eléri a kényelmetlen beltéri területeket is. Az eco!efficiency üzemmódnak köszönhetően a víz- és energiafelhasználás, valamint a zajszint jelentősen csökkenthető. A gép 2 görgős kefével van felszerelve (85 cm munkaszélesség). A kefe sebessége a FACT funkcióval tetszőlegesen állítható. A kezelőelemek színkódolása és az EASY Operation kapcsoló nagyon egyszerűvé teszi a kezelést. Minden beállítás a nagy színes kijelzőn történik. A működési hibák elleni védelem javítása érdekében a KIK rendszer lehetővé teszi a hozzáférési jogok hozzárendelését. A szennyezett víztartály higiénikus és egyszerű tisztítása az opcionális szabadalmaztatott tartályöblítő rendszernek köszönhetően lehetséges. A szintén opcionális Auto Fill funkció a frissvíztartály egyszerű és időtakarékos feltöltésére szolgál. Opcionális beépített töltő. (Minta konfiguráció: több konfigurációs lehetőség is elérhető.)