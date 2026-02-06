Súroló-szívógép B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Tartályöblítő rendszerrel a 200 l-es szennyvíztartályhoz és a DOSE tisztítószer adagoló egységgel a maximális hatékonyság érdekében: Akkumulátoros B 200 R Bp súrolószívónk.
Az akkumulátorral működő B 200 R Bp motoros súrolószívó lenyűgözi nagyon egyszerű kezelését, optimális tisztítási eredményét és kényelmes kezelését. Kompakt kialakítása azt jelenti, hogy még a kényelmetlen formájú területeken is könnyedén manőverezhető, míg a 85 cm széles görgős kefefej előseprő egységgel és az új öntött alumínium gumibetét kiemelkedő szívóteljesítménye elvégzi a tisztítási feladatokat. A DOSE tisztítószer-adagoló rendszer lehetővé teszi az értékes erőforrások takarékos felhasználását. Az alkalmazás megkezdése előtt az automatikus feltöltési funkció lehetővé teszi a 200 l-es frissvíztartály gyors feltöltését. Az automatikus tartályöblítő rendszer ezután kényelmessé teszi a szennyvíztartály tisztítását. Az okos EASY Operation kapcsoló, a színkódolt kezelőszervek és a nagy, 30 nyelvű színes kijelző gondoskodik a gép könnyű kezeléséről. Ezenkívül a jól látható nappali menetfény és a robusztus acél ütközésvédelem gondoskodik az emberek és a gép biztonságáról és védelméről.
Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Hengerkefefej beépített seprőegységgel
- Öntött alumíniumból készült, nagy kerekekkel.
- Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval.
- Nagyon sima működés és csendes üzemeltetés a zajérzékeny területeken.
Innovatív KIK rendszer
- Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
- Alacsonyabb szervizköltségek.
- Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
- Csökkentett energiafogyasztás.
- 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
- Még halkabb, így ideális zajérzékeny területekre (pl. napközbeni takarítás, kórházak, szállodák stb. esetén).
A "DOSE" tisztítószer-adagoló egységgel ellátott rendszerrel
- Tisztítószer-takarékos.
- Pontos és egyenletes adagolás (beállítható 0%-tól 3%-ig).
- A tisztítószer kicserélhető a frissvíztartály ürítése nélkül.
Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- A szennyezett víztartály könnyű tisztítása.
- Akár 70%-os víz megtakarítás a hagyományos víztömlővel való tisztításhoz képest.
- Nagyobb higiénia.
Nagy, színes kijelző
- Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
- Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Elektromos
|Kefék munkaszélessége (mm)
|850 - 850
|Szívás munkaszélessége (mm)
|1180 - 1180
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|220 / 220
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|8500
|Akkumulátor típusa
|Kevés karbantartást igénylő
|Akkumulátor (V/Ah)
|36 / 240
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 5
|Akkumulátortöltési idő (h)
|kb. 7
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Menetsebesség (km/h)
|10
|Emelkedési képesség (%)
|10
|Kefefordulatszám (fordulat)
|1300
|Kefenyomás (kg)
|97
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 7
|Zajszint (dB (A))
|67 - 67
|Felvételi teljesítmény (W)
|ig 2600
|Megengedett össztömeg (kg)
|994
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|230
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1925 x 909 x 1420
A csomag tartalma
- Hengerkefe: 2 Darab(ok)
- Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
- Szívógerenda, hajlított
- Oldalkefe
- masszív öntött alumínium szívórúd
- tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel
Felszereltség
- Auto-Fill
- Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- DOSE
- Parkolófék
- Beépített seprőberendezés
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
- szabványos nappali menetfény
- csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás
- Szívóajak típusa: Linatex®
- masszív elülső lökhárító
- sebességfüggő vízadagolással
- a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- sebesség kanyarokban történő csökkentése a nagyobb biztonság érdekében
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Termelési, logisztikai és nehézipari csarnokokban és raktárakban való használatra.
- Parkolóházak
- Az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatokhoz.