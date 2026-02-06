Súroló-szívógép B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85

Tartályöblítő rendszerrel a 200 l-es szennyvíztartályhoz és a DOSE tisztítószer adagoló egységgel a maximális hatékonyság érdekében: Akkumulátoros B 200 R Bp súrolószívónk.

Az akkumulátorral működő B 200 R Bp motoros súrolószívó lenyűgözi nagyon egyszerű kezelését, optimális tisztítási eredményét és kényelmes kezelését. Kompakt kialakítása azt jelenti, hogy még a kényelmetlen formájú területeken is könnyedén manőverezhető, míg a 85 cm széles görgős kefefej előseprő egységgel és az új öntött alumínium gumibetét kiemelkedő szívóteljesítménye elvégzi a tisztítási feladatokat. A DOSE tisztítószer-adagoló rendszer lehetővé teszi az értékes erőforrások takarékos felhasználását. Az alkalmazás megkezdése előtt az automatikus feltöltési funkció lehetővé teszi a 200 l-es frissvíztartály gyors feltöltését. Az automatikus tartályöblítő rendszer ezután kényelmessé teszi a szennyvíztartály tisztítását. Az okos EASY Operation kapcsoló, a színkódolt kezelőszervek és a nagy, 30 nyelvű színes kijelző gondoskodik a gép könnyű kezeléséről. Ezenkívül a jól látható nappali menetfény és a robusztus acél ütközésvédelem gondoskodik az emberek és a gép biztonságáról és védelméről.

Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
  • Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
  • A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
  • Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Hengerkefefej beépített seprőegységgel
  • Öntött alumíniumból készült, nagy kerekekkel.
  • Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval.
  • Nagyon sima működés és csendes üzemeltetés a zajérzékeny területeken.
Innovatív KIK rendszer
  • Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
  • Alacsonyabb szervizköltségek.
  • Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
  • Csökkentett energiafogyasztás.
  • 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
  • Még halkabb, így ideális zajérzékeny területekre (pl. napközbeni takarítás, kórházak, szállodák stb. esetén).
A "DOSE" tisztítószer-adagoló egységgel ellátott rendszerrel
  • Tisztítószer-takarékos.
  • Pontos és egyenletes adagolás (beállítható 0%-tól 3%-ig).
  • A tisztítószer kicserélhető a frissvíztartály ürítése nélkül.
Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
  • A szennyezett víztartály könnyű tisztítása.
  • Akár 70%-os víz megtakarítás a hagyományos víztömlővel való tisztításhoz képest.
  • Nagyobb higiénia.
Nagy, színes kijelző
  • Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
  • Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Elektromos
Kefék munkaszélessége (mm) 850 - 850
Szívás munkaszélessége (mm) 1180 - 1180
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 220 / 220
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 8500
Akkumulátor típusa Kevés karbantartást igénylő
Akkumulátor (V/Ah) 36 / 240
Akkumulátor üzemideje (h) max. 5
Akkumulátortöltési idő (h) kb. 7
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Menetsebesség (km/h) 10
Emelkedési képesség (%) 10
Kefefordulatszám (fordulat) 1300
Kefenyomás (kg) 97
Vízfogyasztás (l/min) max. 7
Zajszint (dB (A)) 67 - 67
Felvételi teljesítmény (W) ig 2600
Megengedett össztömeg (kg) 994
Súly kiegészítők nélkül (kg) 230
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1925 x 909 x 1420

A csomag tartalma

  • Hengerkefe: 2 Darab(ok)
  • Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
  • Szívógerenda, hajlított
  • Oldalkefe
  • masszív öntött alumínium szívórúd
  • tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel

Felszereltség

  • Auto-Fill
  • Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • DOSE
  • Parkolófék
  • Beépített seprőberendezés
  • Mágnesszelep
  • 2 tartályos rendszer
  • Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
  • szabványos nappali menetfény
  • csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás
  • Szívóajak típusa: Linatex®
  • masszív elülső lökhárító
  • sebességfüggő vízadagolással
  • a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • sebesség kanyarokban történő csökkentése a nagyobb biztonság érdekében
  • elektromos és mechanikus úszókapcsoló
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Súroló-szívógép B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Súroló-szívógép B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Súroló-szívógép B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Súroló-szívógép B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Súroló-szívógép B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Súroló-szívógép B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Súroló-szívógép B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Súroló-szívógép B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
Súroló-szívógép B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85

Videók

Alkalmazási területek
  • Termelési, logisztikai és nehézipari csarnokokban és raktárakban való használatra.
  • Parkolóházak
  • Az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatokhoz.
Tartozékok
Tisztítószerek