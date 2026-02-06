Az akkumulátorral működő B 200 R Bp motoros súrolószívó lenyűgözi nagyon egyszerű kezelését, optimális tisztítási eredményét és kényelmes kezelését. Kompakt kialakítása azt jelenti, hogy még a kényelmetlen formájú területeken is könnyedén manőverezhető, míg a 85 cm széles görgős kefefej előseprő egységgel és az új öntött alumínium gumibetét kiemelkedő szívóteljesítménye elvégzi a tisztítási feladatokat. A DOSE tisztítószer-adagoló rendszer lehetővé teszi az értékes erőforrások takarékos felhasználását. Az alkalmazás megkezdése előtt az automatikus feltöltési funkció lehetővé teszi a 200 l-es frissvíztartály gyors feltöltését. Az automatikus tartályöblítő rendszer ezután kényelmessé teszi a szennyvíztartály tisztítását. Az okos EASY Operation kapcsoló, a színkódolt kezelőszervek és a nagy, 30 nyelvű színes kijelző gondoskodik a gép könnyű kezeléséről. Ezenkívül a jól látható nappali menetfény és a robusztus acél ütközésvédelem gondoskodik az emberek és a gép biztonságáról és védelméről.