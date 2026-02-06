A csúcsteljesítményű B 220 R motoros súrolószívó hosszú élettartamú 240 Ah-s akkumulátorral, beépített akkumulátortöltővel és nappali menetlámpával lenyűgöző teljesítményt nyújt az óránként alig több mint 9000 m²-es területteljesítmény mellett. A 90 cm széles tárcsás kefefej a gazdaságos DOSE mosószer-adagoló rendszerünkkel, az eco!hatékonysági üzemmóddal, a sebességfüggő vízadagoló rendszerrel és az erős, robusztus alumínium gumibetéttel kombinálva a legjobb tisztítási eredményt nyújtja. A hosszú gyártói garanciával rendelkező lítium-ion akkumulátorok problémamentessé teszik a tisztítást: a készülék élettartama alatt nem kell elemet cserélni, gyors töltési és közbenső töltési funkciókkal rendelkezik, biztonságos kezelést és a legjobb TCO-t kínál. Az automatikus feltöltési funkcióval és az automatikus tartályöblítéssel a 220 literes friss és szennyezett víztartályok gyorsan feltölthetők vagy tisztíthatók a nagyobb kényelem érdekében. A szabadalmaztatott KIK kulcsrendszer az egyedi hozzáférési jogok révén hatékonyan akadályozza meg a kezelői hibákat. 10 km/h-s menetsebesség- és kormányszög-érzékelővel.