Súroló-szívógép B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
A 90 cm-es munkaszélességű tárcsás kefefej, a lítium akkumulátorok és a robusztus alumínium gumibetét alapfelszereltség. Területi teljesítmény 9000 m²/h és munkasebesség 10 km/h.
A csúcsteljesítményű B 220 R motoros súrolószívó hosszú élettartamú 240 Ah-s akkumulátorral, beépített akkumulátortöltővel és nappali menetlámpával lenyűgöző teljesítményt nyújt az óránként alig több mint 9000 m²-es területteljesítmény mellett. A 90 cm széles tárcsás kefefej a gazdaságos DOSE mosószer-adagoló rendszerünkkel, az eco!hatékonysági üzemmóddal, a sebességfüggő vízadagoló rendszerrel és az erős, robusztus alumínium gumibetéttel kombinálva a legjobb tisztítási eredményt nyújtja. A hosszú gyártói garanciával rendelkező lítium-ion akkumulátorok problémamentessé teszik a tisztítást: a készülék élettartama alatt nem kell elemet cserélni, gyors töltési és közbenső töltési funkciókkal rendelkezik, biztonságos kezelést és a legjobb TCO-t kínál. Az automatikus feltöltési funkcióval és az automatikus tartályöblítéssel a 220 literes friss és szennyezett víztartályok gyorsan feltölthetők vagy tisztíthatók a nagyobb kényelem érdekében. A szabadalmaztatott KIK kulcsrendszer az egyedi hozzáférési jogok révén hatékonyan akadályozza meg a kezelői hibákat. 10 km/h-s menetsebesség- és kormányszög-érzékelővel.
Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Innovatív KIK rendszer
- Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
- Alacsonyabb szervizköltségek.
- Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
- Csökkentett energiafogyasztás.
- Akár 40 százalékkal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
- Még halkabb, így ideális zajérzékeny területekre (pl. napközbeni takarítás, kórházak, szállodák stb. esetén).
Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- A szennyezett víztartály könnyű tisztítása.
- Akár 70%-os víz megtakarítás a hagyományos víztömlővel való tisztításhoz képest.
- Nagyobb higiénia.
A "DOSE" tisztítószer-adagoló egységgel ellátott rendszerrel
- Tisztítószer-takarékos.
- Pontos és egyenletes adagolás (beállítható 0%-tól 3%-ig).
- A tisztítószer kicserélhető a frissvíztartály ürítése nélkül.
Egyszerű kezelés
- Könnyű kezelhetőség a logikusan felépített, színkódolással ellátott kezelőelemeknek köszönhetően.
- Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Elektromos
|Kefék munkaszélessége (mm)
|850 - 850
|Szívás munkaszélessége (mm)
|1180 - 1180
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|220 / 220
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|8500
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|5950
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion
|Akkumulátor (V/Ah)
|36 / 240
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 5
|Akkumulátortöltési idő (h)
|kb. 7
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Menetsebesség (km/h)
|10
|Emelkedési képesség (%)
|10
|Kefefordulatszám (fordulat)
|1300
|Fordulószélesség folyosón (cm)
|181
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 7
|Zajszint (dB (A))
|67 - 67
|Megengedett össztömeg (kg)
|994
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|230
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1925 x 909 x 1420
A csomag tartalma
- Hengerkefe: 2 Darab(ok)
- Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
- Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Szívógerenda, hajlított
- Oldalkefe
- masszív öntött alumínium szívórúd
- tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel
Felszereltség
- Auto-Fill
- Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- DOSE
- Parkolófék
- Beépített seprőberendezés
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
- szabványos nappali menetfény
- csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás
- Szívóajak típusa: Linatex®
- masszív elülső lökhárító
- sebességfüggő vízadagolással
- a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- sebesség kanyarokban történő csökkentése a nagyobb biztonság érdekében
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Termelési, logisztikai és nehézipari csarnokokban és raktárakban való használatra.
- Parkolóházak
- Az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatokhoz.