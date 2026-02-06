Súroló-szívógép B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85

A 90 cm-es munkaszélességű tárcsás kefefej, a lítium akkumulátorok és a robusztus alumínium gumibetét alapfelszereltség. Területi teljesítmény 9000 m²/h és munkasebesség 10 km/h.

A csúcsteljesítményű B 220 R motoros súrolószívó hosszú élettartamú 240 Ah-s akkumulátorral, beépített akkumulátortöltővel és nappali menetlámpával lenyűgöző teljesítményt nyújt az óránként alig több mint 9000 m²-es területteljesítmény mellett. A 90 cm széles tárcsás kefefej a gazdaságos DOSE mosószer-adagoló rendszerünkkel, az eco!hatékonysági üzemmóddal, a sebességfüggő vízadagoló rendszerrel és az erős, robusztus alumínium gumibetéttel kombinálva a legjobb tisztítási eredményt nyújtja. A hosszú gyártói garanciával rendelkező lítium-ion akkumulátorok problémamentessé teszik a tisztítást: a készülék élettartama alatt nem kell elemet cserélni, gyors töltési és közbenső töltési funkciókkal rendelkezik, biztonságos kezelést és a legjobb TCO-t kínál. Az automatikus feltöltési funkcióval és az automatikus tartályöblítéssel a 220 literes friss és szennyezett víztartályok gyorsan feltölthetők vagy tisztíthatók a nagyobb kényelem érdekében. A szabadalmaztatott KIK kulcsrendszer az egyedi hozzáférési jogok révén hatékonyan akadályozza meg a kezelői hibákat. 10 km/h-s menetsebesség- és kormányszög-érzékelővel.

Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
  • Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
  • A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
  • Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Innovatív KIK rendszer
  • Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
  • Alacsonyabb szervizköltségek.
  • Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
  • Csökkentett energiafogyasztás.
  • Akár 40 százalékkal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
  • Még halkabb, így ideális zajérzékeny területekre (pl. napközbeni takarítás, kórházak, szállodák stb. esetén).
Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
  • A szennyezett víztartály könnyű tisztítása.
  • Akár 70%-os víz megtakarítás a hagyományos víztömlővel való tisztításhoz képest.
  • Nagyobb higiénia.
A "DOSE" tisztítószer-adagoló egységgel ellátott rendszerrel
  • Tisztítószer-takarékos.
  • Pontos és egyenletes adagolás (beállítható 0%-tól 3%-ig).
  • A tisztítószer kicserélhető a frissvíztartály ürítése nélkül.
Egyszerű kezelés
  • Könnyű kezelhetőség a logikusan felépített, színkódolással ellátott kezelőelemeknek köszönhetően.
  • Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Elektromos
Kefék munkaszélessége (mm) 850 - 850
Szívás munkaszélessége (mm) 1180 - 1180
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 220 / 220
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 8500
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 5950
Akkumulátor típusa Lítium-ion
Akkumulátor (V/Ah) 36 / 240
Akkumulátor üzemideje (h) max. 5
Akkumulátortöltési idő (h) kb. 7
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Menetsebesség (km/h) 10
Emelkedési képesség (%) 10
Kefefordulatszám (fordulat) 1300
Fordulószélesség folyosón (cm) 181
Vízfogyasztás (l/min) max. 7
Zajszint (dB (A)) 67 - 67
Megengedett össztömeg (kg) 994
Súly kiegészítők nélkül (kg) 230
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1925 x 909 x 1420

A csomag tartalma

  • Hengerkefe: 2 Darab(ok)
  • Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
  • Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Szívógerenda, hajlított
  • Oldalkefe
  • masszív öntött alumínium szívórúd
  • tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel

Felszereltség

  • Auto-Fill
  • Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • DOSE
  • Parkolófék
  • Beépített seprőberendezés
  • Mágnesszelep
  • 2 tartályos rendszer
  • Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
  • szabványos nappali menetfény
  • csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás
  • Szívóajak típusa: Linatex®
  • masszív elülső lökhárító
  • sebességfüggő vízadagolással
  • a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • sebesség kanyarokban történő csökkentése a nagyobb biztonság érdekében
  • elektromos és mechanikus úszókapcsoló
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók

Alkalmazási területek
  • Termelési, logisztikai és nehézipari csarnokokban és raktárakban való használatra.
  • Parkolóházak
  • Az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatokhoz.
Tartozékok
Tisztítószerek