A felülős B 260 RI Bp Pack padlósúroló gép 10 km/órás menetsebességgel, 260 literes tartállyal és 100 cm-es munkaszélességgel nagy felületteljesítményt biztosít. Hogy teljesen biztonságos legyen a kanyarodás, egy kormányszög-érzékelő figyeli a sebességet, és szükség esetén csökkenti azt. Az alapfelszerelés része egy 630 Ah-s nedves akkumulátor, a hozzá való akkumulátortöltő, az erőforrásspóroló "Dose" tisztítószer-adagoló rendszer, az időhatékony automatikus víztöltési funkció, a kézi tartályöblítő rendszer, a munkafény és a vízmennyiség automatikus optimalizálása kanyarban. A B 260 RI Bp Pack dizájnja tökéletes még a legkeményebb ipari tisztítási feladatokhoz is, segít ebben az újratervezett, még masszívabb tárcsakefefej, a tömör terelőhengerek, a rozsdamentes acél szennykosár, valamint az új fejlesztésű szívógerenda, amely a légáramláshoz optimalizált, és két kopásmentes Ec turbinával működik a kiváló szívási eredmények érdekében. Opcionálisan egy oldalsó súrolóelem is vásárolható peremközeli tisztításhoz.