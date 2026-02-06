Súroló-szívógép B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE
Az akkumulátorral, töltővel és 100 cm-es tárcsakefefejjel felszerelt B 260 RI Bp Pack padlósúroló gép kivételes teljesítményt nyújt igénybe vevő ipari felhasználási területeken.
A felülős B 260 RI Bp Pack padlósúroló gép 10 km/órás menetsebességgel, 260 literes tartállyal és 100 cm-es munkaszélességgel nagy felületteljesítményt biztosít. Hogy teljesen biztonságos legyen a kanyarodás, egy kormányszög-érzékelő figyeli a sebességet, és szükség esetén csökkenti azt. Az alapfelszerelés része egy 630 Ah-s nedves akkumulátor, a hozzá való akkumulátortöltő, az erőforrásspóroló "Dose" tisztítószer-adagoló rendszer, az időhatékony automatikus víztöltési funkció, a kézi tartályöblítő rendszer, a munkafény és a vízmennyiség automatikus optimalizálása kanyarban. A B 260 RI Bp Pack dizájnja tökéletes még a legkeményebb ipari tisztítási feladatokhoz is, segít ebben az újratervezett, még masszívabb tárcsakefefej, a tömör terelőhengerek, a rozsdamentes acél szennykosár, valamint az új fejlesztésű szívógerenda, amely a légáramláshoz optimalizált, és két kopásmentes Ec turbinával működik a kiváló szívási eredmények érdekében. Opcionálisan egy oldalsó súrolóelem is vásárolható peremközeli tisztításhoz.
Jellemzők és előnyök
10 km/órás menetsebességNagy felületteljesítményt tesz lehetővé gyors működés és közlekedés mellett. A kormányszög-érzékelő kanyarodáskor biztonsági funkcióként működik. Kanyarban vagy nagy sebességnél automatikusan fékez.
Alapkivitelben két turbinát tartalmazKiváló porszívózási eredmény minden felületen. Kopásmentes Ec turbinák. Optimalizált légáramlás az újonnan kifejlesztett szívógerendákkal.
Hegesztett ipari szívógerendaSzakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért. A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető. Masszív paralelogramma rendszerű tartóelem akadályelkerülő funkcióval.
A "DOSE" tisztítószer-adagoló egységhez való rendszerrel
- Tisztítószer-takarékos.
- Pontos és egyenletes adagolás (beállítható 0%-tól 3%-ig).
- A tisztítószer kicserélhető a frissvíztartály ürítése nélkül.
Innovatív KIK rendszer
- Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
- Alacsonyabb szervizköltségek.
- Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Nagy, színes kijelző
- Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
- Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
- Csökkentett energiafogyasztás.
- 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
- Még halkabb, így ideális zajérzékeny területekre (pl. napközbeni takarítás, kórházak, szállodák stb. esetén).
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (cm)
|100
|Szívás munkaszélessége ( )
|114
|Friss-/szennyezettvíz-tartály ( )
|260 / 260
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 10000
|Felületi teljesítmény, tényleges (m²)
|7000
|Akkumulátor típusa
|Kevés karbantartást igénylő
|Akkumulátor (V/Ah)
|36 / 630
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 5
|Akkumulátortöltési idő (h)
|kb. 12
|Menetsebesség (km/h)
|max. 10
|Emelkedési képesség (%)
|max. 15
|Kefefordulatszám (fordulat)
|140
|Kefenyomás (kg/g / cm²)
|130 / 42
|Fordulószélesség folyosón (cm)
|212
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 9
|Zajszint (dB (A))
|73
|Megengedett össztömeg (kg)
|1840
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|1380
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1950 x 1180 x 1570
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
- Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Szívógerenda, hajlított
- tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel
Felszereltség
- Auto-Fill
- Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- DOSE
- Parkolófék
- Állítható kormány
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- szabványos nappali menetfény
- Szívóajak típusa: Linatex®
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- sebesség kanyarokban történő csökkentése a nagyobb biztonság érdekében
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Alkalmas gyártó-, raktár-, logisztikai és nehézipari csarnokokba.