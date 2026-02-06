Súroló-szívógép B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE

Az akkumulátorral, töltővel és 100 cm-es tárcsakefefejjel felszerelt B 260 RI Bp Pack padlósúroló gép kivételes teljesítményt nyújt igénybe vevő ipari felhasználási területeken.

A felülős B 260 RI Bp Pack padlósúroló gép 10 km/órás menetsebességgel, 260 literes tartállyal és 100 cm-es munkaszélességgel nagy felületteljesítményt biztosít. Hogy teljesen biztonságos legyen a kanyarodás, egy kormányszög-érzékelő figyeli a sebességet, és szükség esetén csökkenti azt. Az alapfelszerelés része egy 630 Ah-s nedves akkumulátor, a hozzá való akkumulátortöltő, az erőforrásspóroló "Dose" tisztítószer-adagoló rendszer, az időhatékony automatikus víztöltési funkció, a kézi tartályöblítő rendszer, a munkafény és a vízmennyiség automatikus optimalizálása kanyarban. A B 260 RI Bp Pack dizájnja tökéletes még a legkeményebb ipari tisztítási feladatokhoz is, segít ebben az újratervezett, még masszívabb tárcsakefefej, a tömör terelőhengerek, a rozsdamentes acél szennykosár, valamint az új fejlesztésű szívógerenda, amely a légáramláshoz optimalizált, és két kopásmentes Ec turbinával működik a kiváló szívási eredmények érdekében. Opcionálisan egy oldalsó súrolóelem is vásárolható peremközeli tisztításhoz.

Jellemzők és előnyök
Súroló-szívógép B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE: 10 km/órás menetsebesség
10 km/órás menetsebesség
Nagy felületteljesítményt tesz lehetővé gyors működés és közlekedés mellett. A kormányszög-érzékelő kanyarodáskor biztonsági funkcióként működik. Kanyarban vagy nagy sebességnél automatikusan fékez.
Súroló-szívógép B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE: Alapkivitelben két turbinát tartalmaz
Alapkivitelben két turbinát tartalmaz
Kiváló porszívózási eredmény minden felületen. Kopásmentes Ec turbinák. Optimalizált légáramlás az újonnan kifejlesztett szívógerendákkal.
Súroló-szívógép B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE: Hegesztett ipari szívógerenda
Hegesztett ipari szívógerenda
Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért. A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető. Masszív paralelogramma rendszerű tartóelem akadályelkerülő funkcióval.
A "DOSE" tisztítószer-adagoló egységhez való rendszerrel
  • Tisztítószer-takarékos.
  • Pontos és egyenletes adagolás (beállítható 0%-tól 3%-ig).
  • A tisztítószer kicserélhető a frissvíztartály ürítése nélkül.
Innovatív KIK rendszer
  • Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
  • Alacsonyabb szervizköltségek.
  • Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Nagy, színes kijelző
  • Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
  • Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
  • Csökkentett energiafogyasztás.
  • 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
  • Még halkabb, így ideális zajérzékeny területekre (pl. napközbeni takarítás, kórházak, szállodák stb. esetén).
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (cm) 100
Szívás munkaszélessége ( ) 114
Friss-/szennyezettvíz-tartály ( ) 260 / 260
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) max. 10000
Felületi teljesítmény, tényleges (m²) 7000
Akkumulátor típusa Kevés karbantartást igénylő
Akkumulátor (V/Ah) 36 / 630
Akkumulátor üzemideje (h) max. 5
Akkumulátortöltési idő (h) kb. 12
Menetsebesség (km/h) max. 10
Emelkedési képesség (%) max. 15
Kefefordulatszám (fordulat) 140
Kefenyomás (kg/g / cm²) 130 / 42
Fordulószélesség folyosón (cm) 212
Vízfogyasztás (l/min) max. 9
Zajszint (dB (A)) 73
Megengedett össztömeg (kg) 1840
Súly kiegészítők nélkül (kg) 1380
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1950 x 1180 x 1570

A csomag tartalma

  • Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
  • Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Szívógerenda, hajlított
  • tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel

Felszereltség

  • Auto-Fill
  • Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • DOSE
  • Parkolófék
  • Állítható kormány
  • Mágnesszelep
  • 2 tartályos rendszer
  • szabványos nappali menetfény
  • Szívóajak típusa: Linatex®
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • sebesség kanyarokban történő csökkentése a nagyobb biztonság érdekében
  • elektromos és mechanikus úszókapcsoló
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Alkalmazási területek
  • Alkalmas gyártó-, raktár-, logisztikai és nehézipari csarnokokba.
