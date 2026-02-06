Súroló-szívógép B 260 R I Bp Pack+R100+DOSE+SB
Erőteljes akkumulátor, nagy teljesítményű akkumulátortöltő, 100 cm-es munkaszélesség és hengerkefe-fej: B 260 RI Bp Pack felülős padlósúroló gép nagy igénybevételű ipari alkalmazásokhoz.
A masszív B 260 RI Bp Pack padlósúroló gép 260 literes friss- és szennyezettvíz-tartályának, valamint az erőforrásspóroló "Dose" tisztítószer-adagoló rendszerének, időhatékony automatikus víztöltési funkciójának és kézi tartályöblítő rendszerének köszönhetően tisztítási feladatok széles skálájához használható. Mivel nehéz ipari körülményekhez tervezték, munkafénnyel és 630 Ah-s nedves akkumulátorral, valamint megfelelő töltővel ellátva lenyűgöző teljesítményt nyújt. Az újonnan kifejlesztett hengerkefefej az optimalizált, integrált seprőfunkciónak köszönhetően megspórolja az időigényes kézi előseprést, valamint csökkenti a szívógerenda eltömődésének esélyét. A szívógerenda szintén új fejlesztésű, a légáramláshoz optimalizált, és kiválóan működik, két kopásmentes Ec turbinával, hogy kiemelkedő szívási eredményeket biztosítson. 100 cm-es munkaszélessége és akár 10 km/órás menetsebessége gyors felületteljesítményt tesz lehetővé. A kormányszög-érzékelő maximális biztonságot nyújt a kanyarokban azáltal, hogy fékezéssel lassítja a gépet, ha a sebesség túl nagy. Ezenkívül a kipermetezett vízmennyiség automatikusan optimalizálásra kerül kanyarodás közben.
Jellemzők és előnyök
Újonnan kifejlesztett hengerkefefejSokkal jobb seprési eredményt biztosít, és megakadályozza a szívógerenda eltömődését. A hengerek másodpercek alatt, szerszám nélkül cserélhetők. Kiváló tisztítási eredmények.
10 km/órás menetsebességNagy felületteljesítményt tesz lehetővé gyors működés és közlekedés mellett. A kormányszög-érzékelő kanyarodáskor biztonsági funkcióként működik. Kanyarban vagy nagy sebességnél automatikusan fékez.
Alapkivitelben két turbinát tartalmazKiváló porszívózási eredmény minden felületen. Kopásmentes Ec turbinák. Optimalizált légáramlás az újonnan kifejlesztett szívógerendákkal.
Hegesztett ipari szívógerenda
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Masszív paralelogramma rendszerű tartóelem akadályelkerülő funkcióval.
A "DOSE" tisztítószer-adagoló egységhez való rendszerrel
- Tisztítószer-takarékos.
- Pontos és egyenletes adagolás (beállítható 0%-tól 3%-ig).
- A tisztítószer kicserélhető a frissvíztartály ürítése nélkül.
Innovatív KIK rendszer
- Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
- Alacsonyabb szervizköltségek.
- Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Nagy, színes kijelző
- Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
- Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Hengerkefefej beépített seprőegységgel
- Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
- Csökkentett energiafogyasztás.
- 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
- Még halkabb, így ideális zajérzékeny területekre (pl. napközbeni takarítás, kórházak, szállodák stb. esetén).
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (cm)
|100
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|1220
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1220
|Szívás munkaszélessége (cm)
|114
|Friss-/szennyezettvíz-tartály ( )
|260 / 260
|Hulladéktartály (l)
|26
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 10000
|Felületi teljesítmény, tényleges (m²)
|7000
|Akkumulátor típusa
|Kevés karbantartást igénylő
|Akkumulátor (V/Ah)
|36 / 630
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 5
|Akkumulátortöltési idő (h)
|kb. 12
|Menetsebesség (km/h)
|max. 10
|Emelkedési képesség (%)
|max. 15
|Kefefordulatszám (fordulat)
|1250
|Kefenyomás (kg/g / cm²)
|150 / 210
|Fordulószélesség folyosón (cm)
|212
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 9
|Zajszint (dB (A))
|73
|Megengedett össztömeg (kg)
|1840
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|1430
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|2000 x 1180 x 1570
A csomag tartalma
- Hengerkefe: 2 Darab(ok)
- Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Szívógerenda, hajlított
- Oldalkefe
- tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel
Felszereltség
- Auto-Fill
- Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- DOSE
- Parkolófék
- Beépített seprőberendezés
- Állítható kormány
- Seprőfunkció
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- szabványos nappali menetfény
- Szívóajak típusa: Linatex®
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- sebesség kanyarokban történő csökkentése a nagyobb biztonság érdekében
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Alkalmas gyártó-, raktár-, logisztikai és nehézipari csarnokokba.