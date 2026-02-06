A masszív B 260 RI Bp Pack padlósúroló gép 260 literes friss- és szennyezettvíz-tartályának, valamint az erőforrásspóroló "Dose" tisztítószer-adagoló rendszerének, időhatékony automatikus víztöltési funkciójának és kézi tartályöblítő rendszerének köszönhetően tisztítási feladatok széles skálájához használható. Mivel nehéz ipari körülményekhez tervezték, munkafénnyel és 630 Ah-s nedves akkumulátorral, valamint megfelelő töltővel ellátva lenyűgöző teljesítményt nyújt. Az újonnan kifejlesztett hengerkefefej az optimalizált, integrált seprőfunkciónak köszönhetően megspórolja az időigényes kézi előseprést, valamint csökkenti a szívógerenda eltömődésének esélyét. A szívógerenda szintén új fejlesztésű, a légáramláshoz optimalizált, és kiválóan működik, két kopásmentes Ec turbinával, hogy kiemelkedő szívási eredményeket biztosítson. 100 cm-es munkaszélessége és akár 10 km/órás menetsebessége gyors felületteljesítményt tesz lehetővé. A kormányszög-érzékelő maximális biztonságot nyújt a kanyarokban azáltal, hogy fékezéssel lassítja a gépet, ha a sebesség túl nagy. Ezenkívül a kipermetezett vízmennyiség automatikusan optimalizálásra kerül kanyarodás közben.