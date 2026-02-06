Súroló-szívógép B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB

Kiváló szívási eredmények, 10 km/órás menetsebesség és igénybe vevő ipari felhasználáshoz tervezett dizájn: B 260 RI Bp Pack padlósúroló gép akkumulátorral és töltővel.

A felülős B 260 RI Bp Pack padlósúroló gépet kifejezetten a legkeményebb ipari tisztítási feladatokhoz tervezték. A gép alapfelszereltsége lenyűgöző, tartalmaz többek között egy erős 630 Ah-s nedves akkumulátort, egy nagy teljesítményű töltőt, egy óriási 260 literes tartályt, az időhatékony automatikus víztöltési funkciót, egy kézi tartályöblítő rendszert, az erőforrásspóroló "Dose" tisztítószer-adagoló rendszert, munkafényt és beépített oldalkeféket. Az optimalizált, integrált seprési funkciónak köszönhetően az új fejlesztésű R 120 hengerkefefej megspórolja nekünk az időigényes kézi előseprést, miközben csökkenti a szívógerenda eltömődésének esélyét is. A szívógerenda szintén új fejlesztésű és légáramláshoz optimalizált, és kiválóan működik, két kopásmentes Ec turbinával, hogy kiemelkedő szívási eredményeket biztosítson. 120 cm-es munkaszélessége és akár 10 km/órás menetsebessége gyors felületteljesítményt tesz lehetővé. A kormányszög-érzékelő maximális biztonságot nyújt a kanyarokban azáltal, hogy fékezéssel lassítja a gépet túl nagy sebességnél. Ezenkívül a kipermetezett vízmennyiség automatikusan optimalizálásra kerül kanyarodás közben.

Jellemzők és előnyök
Súroló-szívógép B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB: Újonnan kifejlesztett hengerkefefej
Újonnan kifejlesztett hengerkefefej
Sokkal jobb seprési eredményt biztosít, és megakadályozza a szívógerenda eltömődését. A hengerek másodpercek alatt, szerszám nélkül cserélhetők. Kiváló tisztítási eredmények.
Súroló-szívógép B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB: 10 km/órás menetsebesség
10 km/órás menetsebesség
Nagy felületteljesítményt tesz lehetővé gyors működés és közlekedés mellett. A kormányszög-érzékelő kanyarodáskor biztonsági funkcióként működik. Kanyarban vagy nagy sebességnél automatikusan fékez.
Súroló-szívógép B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB: Alapkivitelben két turbinát tartalmaz
Alapkivitelben két turbinát tartalmaz
Kiváló porszívózási eredmény minden felületen. Kopásmentes Ec turbinák. Optimalizált légáramlás az újonnan kifejlesztett szívógerendákkal.
Hegesztett ipari szívógerenda
  • Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
  • A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
  • Masszív paralelogramma rendszerű tartóelem akadályelkerülő funkcióval.
A "DOSE" tisztítószer-adagoló egységhez való rendszerrel
  • Tisztítószer-takarékos.
  • Pontos és egyenletes adagolás (beállítható 0%-tól 3%-ig).
  • A tisztítószer kicserélhető a frissvíztartály ürítése nélkül.
Innovatív KIK rendszer
  • Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
  • Alacsonyabb szervizköltségek.
  • Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Nagy, színes kijelző
  • Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
  • Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Hengerkefefej beépített seprőegységgel
  • Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
  • Csökkentett energiafogyasztás.
  • 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
  • Még halkabb, így ideális zajérzékeny területekre (pl. napközbeni takarítás, kórházak, szállodák stb. esetén).
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (cm) 120
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 1420
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1420
Szívás munkaszélessége (cm) 134
Friss-/szennyezettvíz-tartály ( ) 260 / 260
Hulladéktartály (l) 32
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) max. 12000
Felületi teljesítmény, tényleges (m²) 8400
Akkumulátor típusa Kevés karbantartást igénylő
Akkumulátor (V/Ah) 36 / 630
Akkumulátor üzemideje (h) max. 5
Akkumulátortöltési idő (h) kb. 12
Menetsebesség (km/h) max. 10
Emelkedési képesség (%) max. 15
Kefefordulatszám (fordulat) 1250
Kefenyomás (kg/g / cm²) 150 / 168
Fordulószélesség folyosón (cm) 212
Vízfogyasztás (l/min) max. 9
Zajszint (dB (A)) 73
Megengedett össztömeg (kg) 1840
Súly kiegészítők nélkül (kg) 1448
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 2000 x 1380 x 1570

A csomag tartalma

  • Hengerkefe: 2 Darab(ok)
  • Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Szívógerenda, hajlított
  • Oldalkefe
  • tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel

Felszereltség

  • Auto-Fill
  • Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • DOSE
  • Parkolófék
  • Beépített seprőberendezés
  • Állítható kormány
  • Seprőfunkció
  • Mágnesszelep
  • 2 tartályos rendszer
  • szabványos nappali menetfény
  • Szívóajak típusa: Linatex®
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • sebesség kanyarokban történő csökkentése a nagyobb biztonság érdekében
  • elektromos és mechanikus úszókapcsoló
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
Súroló-szívógép B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
Súroló-szívógép B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
Súroló-szívógép B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
Súroló-szívógép B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
Súroló-szívógép B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
Súroló-szívógép B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
Súroló-szívógép B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
Súroló-szívógép B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB

Videók

Alkalmazási területek
  • Alkalmas gyártó-, raktár-, logisztikai és nehézipari csarnokokba.
Tartozékok
Tisztítószerek