A felülős B 260 RI Bp Pack padlósúroló gépet kifejezetten a legkeményebb ipari tisztítási feladatokhoz tervezték. A gép alapfelszereltsége lenyűgöző, tartalmaz többek között egy erős 630 Ah-s nedves akkumulátort, egy nagy teljesítményű töltőt, egy óriási 260 literes tartályt, az időhatékony automatikus víztöltési funkciót, egy kézi tartályöblítő rendszert, az erőforrásspóroló "Dose" tisztítószer-adagoló rendszert, munkafényt és beépített oldalkeféket. Az optimalizált, integrált seprési funkciónak köszönhetően az új fejlesztésű R 120 hengerkefefej megspórolja nekünk az időigényes kézi előseprést, miközben csökkenti a szívógerenda eltömődésének esélyét is. A szívógerenda szintén új fejlesztésű és légáramláshoz optimalizált, és kiválóan működik, két kopásmentes Ec turbinával, hogy kiemelkedő szívási eredményeket biztosítson. 120 cm-es munkaszélessége és akár 10 km/órás menetsebessége gyors felületteljesítményt tesz lehetővé. A kormányszög-érzékelő maximális biztonságot nyújt a kanyarokban azáltal, hogy fékezéssel lassítja a gépet túl nagy sebességnél. Ezenkívül a kipermetezett vízmennyiség automatikusan optimalizálásra kerül kanyarodás közben.