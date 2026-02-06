Súroló-szívógép B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
Kiváló szívási eredmények, 10 km/órás menetsebesség és igénybe vevő ipari felhasználáshoz tervezett dizájn: B 260 RI Bp Pack padlósúroló gép akkumulátorral és töltővel.
A felülős B 260 RI Bp Pack padlósúroló gépet kifejezetten a legkeményebb ipari tisztítási feladatokhoz tervezték. A gép alapfelszereltsége lenyűgöző, tartalmaz többek között egy erős 630 Ah-s nedves akkumulátort, egy nagy teljesítményű töltőt, egy óriási 260 literes tartályt, az időhatékony automatikus víztöltési funkciót, egy kézi tartályöblítő rendszert, az erőforrásspóroló "Dose" tisztítószer-adagoló rendszert, munkafényt és beépített oldalkeféket. Az optimalizált, integrált seprési funkciónak köszönhetően az új fejlesztésű R 120 hengerkefefej megspórolja nekünk az időigényes kézi előseprést, miközben csökkenti a szívógerenda eltömődésének esélyét is. A szívógerenda szintén új fejlesztésű és légáramláshoz optimalizált, és kiválóan működik, két kopásmentes Ec turbinával, hogy kiemelkedő szívási eredményeket biztosítson. 120 cm-es munkaszélessége és akár 10 km/órás menetsebessége gyors felületteljesítményt tesz lehetővé. A kormányszög-érzékelő maximális biztonságot nyújt a kanyarokban azáltal, hogy fékezéssel lassítja a gépet túl nagy sebességnél. Ezenkívül a kipermetezett vízmennyiség automatikusan optimalizálásra kerül kanyarodás közben.
Jellemzők és előnyök
Újonnan kifejlesztett hengerkefefejSokkal jobb seprési eredményt biztosít, és megakadályozza a szívógerenda eltömődését. A hengerek másodpercek alatt, szerszám nélkül cserélhetők. Kiváló tisztítási eredmények.
10 km/órás menetsebességNagy felületteljesítményt tesz lehetővé gyors működés és közlekedés mellett. A kormányszög-érzékelő kanyarodáskor biztonsági funkcióként működik. Kanyarban vagy nagy sebességnél automatikusan fékez.
Alapkivitelben két turbinát tartalmazKiváló porszívózási eredmény minden felületen. Kopásmentes Ec turbinák. Optimalizált légáramlás az újonnan kifejlesztett szívógerendákkal.
Hegesztett ipari szívógerenda
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Masszív paralelogramma rendszerű tartóelem akadályelkerülő funkcióval.
A "DOSE" tisztítószer-adagoló egységhez való rendszerrel
- Tisztítószer-takarékos.
- Pontos és egyenletes adagolás (beállítható 0%-tól 3%-ig).
- A tisztítószer kicserélhető a frissvíztartály ürítése nélkül.
Innovatív KIK rendszer
- Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
- Alacsonyabb szervizköltségek.
- Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Nagy, színes kijelző
- Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
- Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Hengerkefefej beépített seprőegységgel
- Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
- Csökkentett energiafogyasztás.
- 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
- Még halkabb, így ideális zajérzékeny területekre (pl. napközbeni takarítás, kórházak, szállodák stb. esetén).
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (cm)
|120
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|1420
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1420
|Szívás munkaszélessége (cm)
|134
|Friss-/szennyezettvíz-tartály ( )
|260 / 260
|Hulladéktartály (l)
|32
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 12000
|Felületi teljesítmény, tényleges (m²)
|8400
|Akkumulátor típusa
|Kevés karbantartást igénylő
|Akkumulátor (V/Ah)
|36 / 630
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 5
|Akkumulátortöltési idő (h)
|kb. 12
|Menetsebesség (km/h)
|max. 10
|Emelkedési képesség (%)
|max. 15
|Kefefordulatszám (fordulat)
|1250
|Kefenyomás (kg/g / cm²)
|150 / 168
|Fordulószélesség folyosón (cm)
|212
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 9
|Zajszint (dB (A))
|73
|Megengedett össztömeg (kg)
|1840
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|1448
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|2000 x 1380 x 1570
A csomag tartalma
- Hengerkefe: 2 Darab(ok)
- Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Szívógerenda, hajlított
- Oldalkefe
- tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel
Felszereltség
- Auto-Fill
- Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- DOSE
- Parkolófék
- Beépített seprőberendezés
- Állítható kormány
- Seprőfunkció
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- szabványos nappali menetfény
- Szívóajak típusa: Linatex®
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- sebesség kanyarokban történő csökkentése a nagyobb biztonság érdekében
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Alkalmas gyártó-, raktár-, logisztikai és nehézipari csarnokokba.