Opcionálisan beépíthető oldalsúrolóval és három cserélhető kefefejével az akkumulátoros, egyéni igényeknek megfelelően konfigurálható B 260 RI Bp padlósúroló gépet a legkeményebb ipari feladatokhoz tervezték. A három szabadon választható kefefej egy újratervezett, 100 cm munkaszéleségű tárcsakefefej, és két teljesen új fejlesztésű, 100 cm és 120 cm munkaszélességű hengerkefefej. Ez utóbbiak feleslegessé teszik a kézi előseprést, miközben csökkentik a szívógerenda eltömődésének esélyét is. A szívógerenda szintén új fejlesztésű, légáramláshoz optimalizált, és kiválóan működik két kopásmentes Ec turbinával a kiemelkedő szívási eredmények érdekében. Akár 10 km/órás menetsebességének köszönhetően a gép nagy felületteljesítménnyel működik. Ha a kanyarokat túl gyorsan veszik be, a kormányszög-érzékelő gondoskodik a biztonságról, és fékezve lassítja a B 260 RI Bp-t. Ezenkívül a vízeloszlás automatikusan optimalizálásra kerül kanyarodás közben. Az alapkivitel része továbbá az automatikus víztöltési funkció a 260 literes frissvíztartály hatékony feltöltéséhez, a kézi tartályöblítő rendszer és a munkafény.