Súroló-szívógép B 260 RI Bp
A 260 literes tartállyal felszerelt és a legkeményebb ipari felhasználásra tervezett B 260 RI Bp padlósúroló gép lenyűgözi a felhasználókat 10 km/órás vezetési sebességével.
Opcionálisan beépíthető oldalsúrolóval és három cserélhető kefefejével az akkumulátoros, egyéni igényeknek megfelelően konfigurálható B 260 RI Bp padlósúroló gépet a legkeményebb ipari feladatokhoz tervezték. A három szabadon választható kefefej egy újratervezett, 100 cm munkaszéleségű tárcsakefefej, és két teljesen új fejlesztésű, 100 cm és 120 cm munkaszélességű hengerkefefej. Ez utóbbiak feleslegessé teszik a kézi előseprést, miközben csökkentik a szívógerenda eltömődésének esélyét is. A szívógerenda szintén új fejlesztésű, légáramláshoz optimalizált, és kiválóan működik két kopásmentes Ec turbinával a kiemelkedő szívási eredmények érdekében. Akár 10 km/órás menetsebességének köszönhetően a gép nagy felületteljesítménnyel működik. Ha a kanyarokat túl gyorsan veszik be, a kormányszög-érzékelő gondoskodik a biztonságról, és fékezve lassítja a B 260 RI Bp-t. Ezenkívül a vízeloszlás automatikusan optimalizálásra kerül kanyarodás közben. Az alapkivitel része továbbá az automatikus víztöltési funkció a 260 literes frissvíztartály hatékony feltöltéséhez, a kézi tartályöblítő rendszer és a munkafény.
Jellemzők és előnyök
Újonnan kifejlesztett hengerkefefejSokkal jobb seprési eredményt biztosít, és megakadályozza a szívógerenda eltömődését. A hengerek másodpercek alatt, szerszám nélkül cserélhetők. Kiváló tisztítási eredmények.
10 km/órás menetsebességNagy felületteljesítményt tesz lehetővé gyors működés és közlekedés mellett. A kormányszög-érzékelő kanyarodáskor biztonsági funkcióként működik. Kanyarban vagy nagy sebességnél automatikusan fékez.
Alapkivitelben két turbinát tartalmazKiváló porszívózási eredmény minden felületen. Kopásmentes Ec turbinák. Optimalizált légáramlás az újonnan kifejlesztett szívógerendákkal.
Hegesztett ipari szívógerenda
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Masszív paralelogramma rendszerű tartóelem akadályelkerülő funkcióval.
Innovatív KIK rendszer
- Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
- Alacsonyabb szervizköltségek.
- Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Nagy, színes kijelző
- Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
- Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
- Csökkentett energiafogyasztás.
- 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
- Még halkabb, így ideális zajérzékeny területekre (pl. napközbeni takarítás, kórházak, szállodák stb. esetén).
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (cm)
|100 - 120
|Szívás munkaszélessége (/cm)
|114 / 134
|Friss-/szennyezettvíz-tartály ( )
|260 / 260
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 12000
|Felületi teljesítmény, tényleges (m²)
|8400
|Akkumulátor (V)
|36
|Menetsebesség (km/h)
|max. 10
|Emelkedési képesség (%)
|max. 15
|Kefenyomás (kg)
|150
|Fordulószélesség folyosón (cm)
|212
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 9
|Zajszint (dB (A))
|73
|Megengedett össztömeg (kg)
|1840
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|499
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1950 x 1040 x 1570
A csomag tartalma
- Szívógerenda, hajlított
Felszereltség
- Auto-Fill
- Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- Parkolófék
- Állítható kormány
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- szabványos nappali menetfény
- Szívóajak típusa: Linatex®
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- sebesség kanyarokban történő csökkentése a nagyobb biztonság érdekében
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Alkalmas gyártó-, raktár-, logisztikai és nehézipari csarnokokba.
- Kereskedelmi vásárok, repülőterek és bevásárlóközpontok