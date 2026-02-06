Súroló-szívógép B 260 RI Bp

A 260 literes tartállyal felszerelt és a legkeményebb ipari felhasználásra tervezett B 260 RI Bp padlósúroló gép lenyűgözi a felhasználókat 10 km/órás vezetési sebességével.

Opcionálisan beépíthető oldalsúrolóval és három cserélhető kefefejével az akkumulátoros, egyéni igényeknek megfelelően konfigurálható B 260 RI Bp padlósúroló gépet a legkeményebb ipari feladatokhoz tervezték. A három szabadon választható kefefej egy újratervezett, 100 cm munkaszéleségű tárcsakefefej, és két teljesen új fejlesztésű, 100 cm és 120 cm munkaszélességű hengerkefefej. Ez utóbbiak feleslegessé teszik a kézi előseprést, miközben csökkentik a szívógerenda eltömődésének esélyét is. A szívógerenda szintén új fejlesztésű, légáramláshoz optimalizált, és kiválóan működik két kopásmentes Ec turbinával a kiemelkedő szívási eredmények érdekében. Akár 10 km/órás menetsebességének köszönhetően a gép nagy felületteljesítménnyel működik. Ha a kanyarokat túl gyorsan veszik be, a kormányszög-érzékelő gondoskodik a biztonságról, és fékezve lassítja a B 260 RI Bp-t. Ezenkívül a vízeloszlás automatikusan optimalizálásra kerül kanyarodás közben. Az alapkivitel része továbbá az automatikus víztöltési funkció a 260 literes frissvíztartály hatékony feltöltéséhez, a kézi tartályöblítő rendszer és a munkafény.

Jellemzők és előnyök
Súroló-szívógép B 260 RI Bp: Újonnan kifejlesztett hengerkefefej
Újonnan kifejlesztett hengerkefefej
Sokkal jobb seprési eredményt biztosít, és megakadályozza a szívógerenda eltömődését. A hengerek másodpercek alatt, szerszám nélkül cserélhetők. Kiváló tisztítási eredmények.
Súroló-szívógép B 260 RI Bp: 10 km/órás menetsebesség
10 km/órás menetsebesség
Nagy felületteljesítményt tesz lehetővé gyors működés és közlekedés mellett. A kormányszög-érzékelő kanyarodáskor biztonsági funkcióként működik. Kanyarban vagy nagy sebességnél automatikusan fékez.
Súroló-szívógép B 260 RI Bp: Alapkivitelben két turbinát tartalmaz
Alapkivitelben két turbinát tartalmaz
Kiváló porszívózási eredmény minden felületen. Kopásmentes Ec turbinák. Optimalizált légáramlás az újonnan kifejlesztett szívógerendákkal.
Hegesztett ipari szívógerenda
  • Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
  • A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
  • Masszív paralelogramma rendszerű tartóelem akadályelkerülő funkcióval.
Innovatív KIK rendszer
  • Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
  • Alacsonyabb szervizköltségek.
  • Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Nagy, színes kijelző
  • Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
  • Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
  • Csökkentett energiafogyasztás.
  • 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
  • Még halkabb, így ideális zajérzékeny területekre (pl. napközbeni takarítás, kórházak, szállodák stb. esetén).
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (cm) 100 - 120
Szívás munkaszélessége (/cm) 114 / 134
Friss-/szennyezettvíz-tartály ( ) 260 / 260
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) max. 12000
Felületi teljesítmény, tényleges (m²) 8400
Akkumulátor (V) 36
Menetsebesség (km/h) max. 10
Emelkedési képesség (%) max. 15
Kefenyomás (kg) 150
Fordulószélesség folyosón (cm) 212
Vízfogyasztás (l/min) max. 9
Zajszint (dB (A)) 73
Megengedett össztömeg (kg) 1840
Súly kiegészítők nélkül (kg) 499
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1950 x 1040 x 1570

A csomag tartalma

  • Szívógerenda, hajlított

Felszereltség

  • Auto-Fill
  • Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • Parkolófék
  • Állítható kormány
  • Mágnesszelep
  • 2 tartályos rendszer
  • szabványos nappali menetfény
  • Szívóajak típusa: Linatex®
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • sebesség kanyarokban történő csökkentése a nagyobb biztonság érdekében
  • elektromos és mechanikus úszókapcsoló
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Videók

Alkalmazási területek
  • Alkalmas gyártó-, raktár-, logisztikai és nehézipari csarnokokba.
  • Kereskedelmi vásárok, repülőterek és bevásárlóközpontok
Tartozékok
