A gazdagon felszerelt, rendkívül masszív és a legkeményebb ipari feladatokhoz tervezett, felülős, akkumulátoros B 260 RI Bp SB padlósúroló gép esetében szabadon választhatunk három kefefej és egy opcionálisan beépíthető oldalkefe között, az egyedi igényeknek megfelelően. Egy újratervezett, 100 cm-es munkaszélességű tárcsakefefej és két teljesen új fejlesztésű, 100 cm-es és 120 cm-es munkaszélességű hengerkefefej választható. Ezek feleslegessé teszik a kézi előseprést, miközben csökkentik a szívógerenda eltömődésének esélyét is. A szívógerenda szintén új fejlesztésű, légáramláshoz optimalizált, és kiválóan működik, két kopásmentes Ec turbinával a kiemelkedő szívási eredmények érdekében. Az automatikus víztöltési funkció a 260 literes frissvíztartály hatékony feltöltéséhez, a kézi tartályöblítő rendszer és a munkafény is az alapkivitel része. Az akár 10 km/órás menetsebesség nagy felületteljesítményt tesz lehetővé. A vízeloszlás automatikusan optimalizálásra kerül kanyarodás közben, és szükség esetén a kormányszög-érzékelő beavatkozik a biztonságos sebesség betartása érdekében.