Súroló-szívógép B 300 R I

Specifikációk

Műszaki adatok

Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 1045
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 300 / 300
Hulladéktartály (l) 180
Akkumulátor típusa Indítóakkumulátor
Akkumulátor (V/Ah) 12 / 80
Emelkedési képesség (%) 12
Kefefordulatszám (fordulat) 460
Kefenyomás (kg) 25 - 150
Vízfogyasztás (l/min) max. 12
Zajszint (dB (A)) 92
Megengedett össztömeg (kg) 2635
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 2490 x 1570 x 1860
