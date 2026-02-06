A zéró károsanyag-kibocsátású B 300 RI Bp kombinált gép nagy felületek tisztítására alkalmas. A jobb oldalra szerelt, ütközésvédett, rugós oldalsó kefe nemcsak a munkaszélességet növeli kb. 1350 milliméterre, hanem a falak széléig és a sarkokig is lehetővé teszi a munkavégzést. Opcionális extraként utólag is felszerelhető egy második oldalkefe. A két nagy hengerkefe, a 300 literes víztartály és a széles és hajlított gumibetét akár 14 000 m²/h területteljesítményt biztosít, és egyetlen műveletben biztosítja az időtakarékos és hatékony seprést és súrolást. Az összegyűjtött hulladékot ezután nagyon egyszerűen és kényelmesen el lehet helyezni a magas konténer ürítő funkcióval. Ráadásul tömör acélvázának köszönhetően a B 300 RI Bp keményebb alkalmazásokhoz is alkalmas. A párosított KTL és porbevonat biztosítja a legjobb rozsdaállóságot. Nagy 36 V/805 Ah ólom-savas akkumulátort tartalmaz.