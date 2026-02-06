Súroló-szívógép B 300 R I Bp Pack + SB right
Környezetbarát és hatékony: A zéró károsanyag-kibocsátású B 300 RI BP 300 literes friss és koszos víztartállyal egyetlen műveletben seper és súrol. Akkumulátor és akkumulátortöltő jár hozzá.
A zéró károsanyag-kibocsátású B 300 RI Bp kombinált gép nagy felületek tisztítására alkalmas. A jobb oldalra szerelt, ütközésvédett, rugós oldalsó kefe nemcsak a munkaszélességet növeli kb. 1350 milliméterre, hanem a falak széléig és a sarkokig is lehetővé teszi a munkavégzést. Opcionális extraként utólag is felszerelhető egy második oldalkefe. A két nagy hengerkefe, a 300 literes víztartály és a széles és hajlított gumibetét akár 14 000 m²/h területteljesítményt biztosít, és egyetlen műveletben biztosítja az időtakarékos és hatékony seprést és súrolást. Az összegyűjtött hulladékot ezután nagyon egyszerűen és kényelmesen el lehet helyezni a magas konténer ürítő funkcióval. Ráadásul tömör acélvázának köszönhetően a B 300 RI Bp keményebb alkalmazásokhoz is alkalmas. A párosított KTL és porbevonat biztosítja a legjobb rozsdaállóságot. Nagy 36 V/805 Ah ólom-savas akkumulátort tartalmaz.
Jellemzők és előnyök
Seprés felszívás és súrolás felszívás egy munkamenetben
A szennyeződéstartály magasürítéssel egyszerűen üríthető
Lengő oldalseprő/oldalsó súrolókefe a gép mindkét oldalán
Nulla kibocsátású akkumulátor meghajtó
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|1045 - 1350
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1755
|Szívás munkaszélessége (mm)
|1440
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|300 / 300
|Hulladéktartály (l)
|180
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 14000
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|10500
|Akkumulátor (V/Ah)
|36 / 805
|Akkumulátor üzemideje (h)
|kb. 4
|Akkumulátortöltési idő (h)
|kb. 11
|Emelkedési képesség (%)
|12
|Kefefordulatszám (fordulat)
|460
|Kefenyomás (kg)
|25 - 150
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 12
A csomag tartalma
- Hengerkefe: 2 Darab(ok)
- Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Szívógerenda, hajlított
- Oldalkefe
Felszereltség
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- Parkolófék
- Beépített seprőberendezés
- Seprőfunkció
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- szabványos nappali menetfény
- Szívóajak típusa: Linatex®
- Kärcher szín- és működési koncepció
Alkalmazási területek
- Tartálytisztításhoz a szállítási és logisztikai ágazatban, a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban és a vegyiparban.
- Iparba (öntödék, cementgyártás), logisztikai területre és áruházakba, parkolók és többszintes parkolók részére, építőiparba, repterekre és kikötőkbe