Súroló-szívógép B 300 R I Bp Pack + SB right

Környezetbarát és hatékony: A zéró károsanyag-kibocsátású B 300 RI BP 300 literes friss és koszos víztartállyal egyetlen műveletben seper és súrol. Akkumulátor és akkumulátortöltő jár hozzá.

A zéró károsanyag-kibocsátású B 300 RI Bp kombinált gép nagy felületek tisztítására alkalmas. A jobb oldalra szerelt, ütközésvédett, rugós oldalsó kefe nemcsak a munkaszélességet növeli kb. 1350 milliméterre, hanem a falak széléig és a sarkokig is lehetővé teszi a munkavégzést. Opcionális extraként utólag is felszerelhető egy második oldalkefe. A két nagy hengerkefe, a 300 literes víztartály és a széles és hajlított gumibetét akár 14 000 m²/h területteljesítményt biztosít, és egyetlen műveletben biztosítja az időtakarékos és hatékony seprést és súrolást. Az összegyűjtött hulladékot ezután nagyon egyszerűen és kényelmesen el lehet helyezni a magas konténer ürítő funkcióval. Ráadásul tömör acélvázának köszönhetően a B 300 RI Bp keményebb alkalmazásokhoz is alkalmas. A párosított KTL és porbevonat biztosítja a legjobb rozsdaállóságot. Nagy 36 V/805 Ah ólom-savas akkumulátort tartalmaz.

Jellemzők és előnyök
Seprés felszívás és súrolás felszívás egy munkamenetben
A szennyeződéstartály magasürítéssel egyszerűen üríthető
Lengő oldalseprő/oldalsó súrolókefe a gép mindkét oldalán
Nulla kibocsátású akkumulátor meghajtó
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Kefék munkaszélessége (mm) 1045 - 1350
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1755
Szívás munkaszélessége (mm) 1440
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 300 / 300
Hulladéktartály (l) 180
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) max. 14000
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 10500
Akkumulátor (V/Ah) 36 / 805
Akkumulátor üzemideje (h) kb. 4
Akkumulátortöltési idő (h) kb. 11
Emelkedési képesség (%) 12
Kefefordulatszám (fordulat) 460
Kefenyomás (kg) 25 - 150
Vízfogyasztás (l/min) max. 12

A csomag tartalma

  • Hengerkefe: 2 Darab(ok)
  • Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Szívógerenda, hajlított
  • Oldalkefe

Felszereltség

  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • Parkolófék
  • Beépített seprőberendezés
  • Seprőfunkció
  • Mágnesszelep
  • 2 tartályos rendszer
  • szabványos nappali menetfény
  • Szívóajak típusa: Linatex®
  • Kärcher szín- és működési koncepció
Alkalmazási területek
  • Tartálytisztításhoz a szállítási és logisztikai ágazatban, a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban és a vegyiparban.
  • Iparba (öntödék, cementgyártás), logisztikai területre és áruházakba, parkolók és többszintes parkolók részére, építőiparba, repterekre és kikötőkbe
