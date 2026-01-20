Szárazporszívó T 8/1
A T 8/1 L száraz porszívónk masszív kialakításával, a könnyű szállítás érdekében tervezett ergonomikus hordszíjjával és rendkívül könnyű súlyával lenyűgözi a mesterembereket is.
A T 8/1 L száraz porszívóval egy olyan készüléket kínálunk a mesteremberek számára, amelyet kifejezetten az ő igényeiknek megfelelően terveztek. Robusztus és állja a sarat, tartós, erőteljes, illetve egy ergonomikus hordszíjjal is fel van szerelve, ráadásul lenyűgöző teljesítményt nyújt minden építkezési területen is. Rendkívül könnyű súlya nemcsak hogy sokkal egyszerűbbé teszi a szállítását, hanem emiatt olyan munkák elvégzéséhez is használható, amelyeket a nehéz gépek csak részlegesen tudnak megvalósítani, például létrákon vagy lépcsőkön előforduló tisztítási feladatok esetében. Szűrőosztályának tanúsítása (L) azt jelenti, hogy akár poros környezetben is használható, míg további hasznos tulajdonságai lehetővé teszik a tartozékok egyszerű és biztonságos tárolását közvetlenül a gépen.
Jellemzők és előnyök
Ergonomikus hordszíj
A kiegészítők biztonságos tárolási lehetőségei
Könnyű súly
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Vákuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Légáramlás (l / s)
|40
|Névleges teljesítmény (W)
|850
|Tartálytérfogat (l)
|8
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Kábelhossz (m)
|7,5
|Zajszint (dB (A))
|62
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|3,5
|Csomagolási súly (kg)
|5,7
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|375 x 285 x 320
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2 m
- Könyök: Műanyag
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 480 mm
- Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
- Átkapcsolható padlótisztító fej
- Réstisztító fej
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Flíz
- Motorvédő szűrő
- Állandó szűrőkosár: Flíz
- Vállpánt
Felszereltség
- Tartály anyaga: Műanyag
- Beépített tartozéktárolás
Videók
Alkalmazási területek
- A keménypadlótól a szőnyegpadlóig minden felület alaposan tisztán tartható - egészen a sarkokig.
- Leegyszerűsíti a lépcsőtisztítást
- Építőipar (kereskedők)
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.