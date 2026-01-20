A T 8/1 L száraz porszívóval egy olyan készüléket kínálunk a mesteremberek számára, amelyet kifejezetten az ő igényeiknek megfelelően terveztek. Robusztus és állja a sarat, tartós, erőteljes, illetve egy ergonomikus hordszíjjal is fel van szerelve, ráadásul lenyűgöző teljesítményt nyújt minden építkezési területen is. Rendkívül könnyű súlya nemcsak hogy sokkal egyszerűbbé teszi a szállítását, hanem emiatt olyan munkák elvégzéséhez is használható, amelyeket a nehéz gépek csak részlegesen tudnak megvalósítani, például létrákon vagy lépcsőkön előforduló tisztítási feladatok esetében. Szűrőosztályának tanúsítása (L) azt jelenti, hogy akár poros környezetben is használható, míg további hasznos tulajdonságai lehetővé teszik a tartozékok egyszerű és biztonságos tárolását közvetlenül a gépen.