Szárazporszívó T 8/1

A T 8/1 L száraz porszívónk masszív kialakításával, a könnyű szállítás érdekében tervezett ergonomikus hordszíjjával és rendkívül könnyű súlyával lenyűgözi a mesterembereket is.

A T 8/1 L száraz porszívóval egy olyan készüléket kínálunk a mesteremberek számára, amelyet kifejezetten az ő igényeiknek megfelelően terveztek. Robusztus és állja a sarat, tartós, erőteljes, illetve egy ergonomikus hordszíjjal is fel van szerelve, ráadásul lenyűgöző teljesítményt nyújt minden építkezési területen is. Rendkívül könnyű súlya nemcsak hogy sokkal egyszerűbbé teszi a szállítását, hanem emiatt olyan munkák elvégzéséhez is használható, amelyeket a nehéz gépek csak részlegesen tudnak megvalósítani, például létrákon vagy lépcsőkön előforduló tisztítási feladatok esetében. Szűrőosztályának tanúsítása (L) azt jelenti, hogy akár poros környezetben is használható, míg további hasznos tulajdonságai lehetővé teszik a tartozékok egyszerű és biztonságos tárolását közvetlenül a gépen.

Jellemzők és előnyök
Szárazporszívó T 8/1: Ergonomikus hordszíj
Ergonomikus hordszíj
Szárazporszívó T 8/1: A kiegészítők biztonságos tárolási lehetőségei
A kiegészítők biztonságos tárolási lehetőségei
Szárazporszívó T 8/1: Könnyű súly
Könnyű súly
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vákuum (mbar/kPa) 235 / 23,5
Légáramlás (l / s) 40
Névleges teljesítmény (W) 850
Tartálytérfogat (l) 8
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Kábelhossz (m) 7,5
Zajszint (dB (A)) 62
Szín antracit
Súly kiegészítők nélkül (kg) 3,5
Csomagolási súly (kg) 5,7
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 375 x 285 x 320

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 2 m
  • Könyök: Műanyag
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 480 mm
  • Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
  • Átkapcsolható padlótisztító fej
  • Réstisztító fej
  • Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Porzsák anyaga: Flíz
  • Motorvédő szűrő
  • Állandó szűrőkosár: Flíz
  • Vállpánt

Felszereltség

  • Tartály anyaga: Műanyag
  • Beépített tartozéktárolás
Alkalmazási területek
  • A keménypadlótól a szőnyegpadlóig minden felület alaposan tisztán tartható - egészen a sarkokig.
  • Leegyszerűsíti a lépcsőtisztítást
  • Építőipar (kereskedők)
