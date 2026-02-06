Ergonomikus, nagy teljesítményű és kiváló minőségű felszerelés: CV 38/2 Adv szőnyegporszívónk rugalmas és strapabíró Glideflex tápkábellel, extra nagy munkaszélességgel és kiváló szívóerővel mindenhol lenyűgöz, ahol nagy szőnyegfelületeket kell gyorsan és hatékonyan megtisztítani. Legyen szó kiskereskedelmi szektorról, vendéglátásról és vendéglátóiparról, irodákról, középületekről vagy kiállítóterekről – a kis súly és az ergonomikus fogantyú integrált ON/OFF kapcsolóval mindenkor kényelmes kezelést és fáradtságmentes munkát biztosít. A közvetlenül a készülékbe integrált tartozékok az élek vagy szűk fülkék gyors és hatékony tisztításával bővítik az alkalmazási területeket, míg a vizuális kefe-beállító segédeszköz lehetővé teszi a kefe precíz beállítását a szőnyeghalom magasságához. A szabadalmaztatott eltávolító rendszer lehetővé teszi a rendkívül szakadásálló gyapjú szűrőzsákok gyakorlatilag pormentes cseréjét. A berendezés egyéb idő- és költségtakarékos funkciói, mint például a tápkábel gyorscserélő rendszere vagy a kefe szerszám nélküli cseréjének lehetősége egészítik ki az okos készülékkoncepciót.