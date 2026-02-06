Álló kefés porszívó CV 38/2 Adv
A Glideflex tápkábel gyorscserélő rendszerével és integrált tartozéktartóval: a könnyen kezelhető, nagy teljesítményű CV 38/2 Adv szőnyegporszívó nagy felületi teljesítményhez.
Ergonomikus, nagy teljesítményű és kiváló minőségű felszerelés: CV 38/2 Adv szőnyegporszívónk rugalmas és strapabíró Glideflex tápkábellel, extra nagy munkaszélességgel és kiváló szívóerővel mindenhol lenyűgöz, ahol nagy szőnyegfelületeket kell gyorsan és hatékonyan megtisztítani. Legyen szó kiskereskedelmi szektorról, vendéglátásról és vendéglátóiparról, irodákról, középületekről vagy kiállítóterekről – a kis súly és az ergonomikus fogantyú integrált ON/OFF kapcsolóval mindenkor kényelmes kezelést és fáradtságmentes munkát biztosít. A közvetlenül a készülékbe integrált tartozékok az élek vagy szűk fülkék gyors és hatékony tisztításával bővítik az alkalmazási területeket, míg a vizuális kefe-beállító segédeszköz lehetővé teszi a kefe precíz beállítását a szőnyeghalom magasságához. A szabadalmaztatott eltávolító rendszer lehetővé teszi a rendkívül szakadásálló gyapjú szűrőzsákok gyakorlatilag pormentes cseréjét. A berendezés egyéb idő- és költségtakarékos funkciói, mint például a tápkábel gyorscserélő rendszere vagy a kefe szerszám nélküli cseréjének lehetősége egészítik ki az okos készülékkoncepciót.
Jellemzők és előnyök
KijelzőVizuális jelzés a hengerkefe magasságának beállításához. A hengerkefe különböző szőnyegszálmagassághoz állítható. Optimalizált hengerkefe magasságállítás az optimális tisztítási eredmények érdekében.
Gyorscserélő rendszer a Glideflex tápkábelhezKülönösen rugalmas, erős, hosszú élettartamú Glideflex tápkábel. Könnyen cserélhető, és nem igényel előzetes ismereteket. Időt takarít meg és csökkenti a szervizköltségeket.
Rugalmas és hatékony tisztítási lehetőségA rugalmas szívótömlő egyszerűen és gyorsan eltávolítható. Szükség esetén a dugulások könnyű elhárítása.
Szerszám nélküli kefecsere
- Szerszám nélkül pillanatok alatt cserélhető hengerkefe
- Időt takarít meg és csökkenti a szervizköltségeket.
Ergonomikus fogantyú BE/KI kapcsolóval
- A kényelmes és felhasználóbarát kezelés érdekében.
- A Be/Ki kapcsoló kapcsoló integrálása további ergonómiai előny.
- Kényelmes és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé.
Beépített tartozéktárolás
- Klipszes rendszer a szívófejek elvesztésmentes tárolására.
- A résszívó és a kárpitfej mindig kéznél van.
HEPA szűrő (opcionális)
- DIN EN 1822:2019 szabvány szerint tanúsított HEPA 13 szűrő.
- Nagyon magas, 99,95%-os leválasztási mérték.
- Az aeroszolok, vírusok és baktériumok szinte teljesen csapdába esnek.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Munkaszélesség (cm)
|38
|Vákuum (mbar/kPa)
|200 / 20
|Légáramlás (l / s)
|40
|Névleges teljesítmény (W)
|850
|Tartálytérfogat (l)
|5,5
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Kábelhossz (m)
|12
|Zajszint (dB (A))
|65
|Kefemotor teljesítménye (W)
|150
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|8,8
|Csomagolási súly (kg)
|12,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|370 x 390 x 1215
A csomag tartalma
- Réstisztító fej
- Kárpittisztító fej
- Kivehető szívócső
- Nyújtható szívótömlő
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Flíz
- Kefehenger, standard: 1 Darab(ok)
Felszereltség
- Szűrőállapot-kijelző
- Hálózati kábel: Rugalmas
- Állítható magasságú markolat
Videók
Alkalmazási területek
- Szőnyegpadlók
- Ideális a szállodai szektorban, a vendéglátóipari egységekben, a kiskereskedelemi szektorban és épület-takarítással foglalkozó szolgáltatók számára
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.