Felegyenesedve a por és a szennyeződés ellen: a CV 60/1 RS Bp Pack rugalmas, álló kefés porszívó két, egymással szemben forgó hengerkefének és a praktikus oldalkefének köszönhetően gyorsan és hatékonyan tisztítja a textil padlóburkolatokat és mindenféle kemény felületet. A kisebb területek, bútorok alatt vagy sarkokban történő porszívózáshoz a gép alapfelszereltségként egy hosszabbítható szívótömlővel ellátott szívócsövet, valamint egy kombi padlófúvókát és kis fúvókákat integrál. A szállítókörbe tartozó HEPA 13 szűrőzsákok és elszívószűrők, valamint az akkumulátor és az akkumulátortöltő biztosítják, hogy a CV 60/1 RS Bp Rack azonnal használatra kész legyen.