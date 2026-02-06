Álló kefés porszívó CV 60/1 RS Bp Pack
Mindenes 60 cm munkaszélességgel: a CV 60/1 RS Bp Pack álló kefés porszívó textilpadlókhoz és kemény padlókhoz. A szállítási terjedelem tartalmazza a HEPA 13 szűrőt, a kézi porszívókészletet, az akkumulátort és az akkumulátortöltőt.
Felegyenesedve a por és a szennyeződés ellen: a CV 60/1 RS Bp Pack rugalmas, álló kefés porszívó két, egymással szemben forgó hengerkefének és a praktikus oldalkefének köszönhetően gyorsan és hatékonyan tisztítja a textil padlóburkolatokat és mindenféle kemény felületet. A kisebb területek, bútorok alatt vagy sarkokban történő porszívózáshoz a gép alapfelszereltségként egy hosszabbítható szívótömlővel ellátott szívócsövet, valamint egy kombi padlófúvókát és kis fúvókákat integrál. A szállítókörbe tartozó HEPA 13 szűrőzsákok és elszívószűrők, valamint az akkumulátor és az akkumulátortöltő biztosítják, hogy a CV 60/1 RS Bp Rack azonnal használatra kész legyen.
Jellemzők és előnyök
Ellenkező irányban forgó hengerkefék
HEPA 13 szűrő
Szórószár extra hosszú tömlővel
Erőteljes és tartós elektromos motor
Kompakt kialakítás.
Gyors és egyszerű karbantartás
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|36
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Munkaszélesség (mm)
|600
|Vákuum (kPa/mbar)
|11,7 / 117
|Légáramlás (l / h)
|33,98
|Névleges teljesítmény (W)
|1620
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 32
|Zajszint (dB (A))
|68
|Kefemotor teljesítménye (W)
|373
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|187
|Csomagolási súly (kg)
|323,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1241 x 787 x 1316
A csomag tartalma
- Réstisztító fej
- Kivehető szívócső
- Porzsákok mennyisége: 5 Darab(ok)
- Kefehenger, standard: 2 Darab(ok)
Felszereltség
- Védelmi osztály: II
- HEPA-szűrő típusa: HEPA 13 szűrő
Videók
Alkalmazási területek
- Textil padlóburkolatok
- Kemény padlók
- Kézi porszívó készlet nehezen hozzáférhető helyekre
