Súroló-szívógép KIRA B 50
Hatékony, időtakarékos, egyszerű, biztonságos, rugalmas - és igény szerint teljesen automatizált: A KIRA B 50 súroló-szívó robot a közepes és nagy területek gazdaságos padlótisztításához.
A Kärcher KIRA B 50 takarítórobot praktikus kiegészítője minden takarítócsapatnak. Intelligens, autonóm módon és egy súrolószívó funkcionalitásával hatékonyan és egyenletes tisztítási eredményekkel vállalja a közepes és nagy területek padlótisztítását, így tehermentesíti a takarítócsapatot, akik ehelyett a nagyobb kihívást jelentő feladatokra koncentrálhatnak. A nagyméretű érintőkijelzővel ellátott intuitív felhasználói útmutatás lehetővé teszi a robot gyors beállítását, szakértői tudás nélkül. Az opcionális dokkolóállomás megkönnyíti a teljesen autonóm munkavégzést, beleértve a friss vízzel való feltöltést, a szennyezett víz kiürítését, a tartály kiöblítését és a hosszú élettartamú lítium-vas-foszfát akkumulátor töltését. Az egyik hengeres kefefej egyetlen munkalépésben elősöpör és súrol, míg a beépített oldalsó kefe kiküszöböli a kézi szegélytisztítás szükségességét. A nagy teljesítményű érzékelők és szoftverek biztosítják a megbízható navigációt, az ütközések biztonságos megelőzését és az akadályok elkerülését. A dokumentáció és a felügyelet érdekében a KIRA B 50 állapotüzeneteket küld mobileszközökre, és részletes tisztítási jelentéseket készít a megfelelő webportálon.
Jellemzők és előnyök
Könnyű kezelhetőség
- Az összes készülékfunkció áttekinthető, biztonságos vezérlése az érintőkijelzőn.
- Lépésről lépésre történő felhasználói iránymutatás az egyszerű, intuitív kezeléshez.
- Egyszerűen beállítható és könnyen használható robot szaktudás szükségessége nélkül.
Hatékony és megbízható navigáció
- Nagy teljesítményű érzékelők 360°-os környezetérzékeléssel és oldalirányú megfigyeléssel.
- Ütközések biztonságos elkerülése és akadályészlelés.
- Intelligens, kötetlen haladási manőverek elakadás esetén.
Dokkolóállomás (opcionális)
- Teljesen autonóm működést tesz lehetővé.
- Az erőforrásokat egy robot önállóan tudja feltölteni (frissvíz utántöltés, koszos víz leeresztése, tartály öblítése, akkumulátor töltése).
- Opcionális tartozék, a robot a dokkolóállomás nélkül is működtethető.
Biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező
- Az akadályok, esések és személyek biztonságos és érintésmentes felismerése.
- Biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik az IEC 63327 szerint.
- Alkalmas nagy forgalmú területeken történő üzemeltetésre.
Autonóm útvonalak gyors betanítása
- Intuitív tanítás a takarítási útvonalakról.
- Teach & Repeat funkció a pontos útvonalak kézi tanításához szűk helyeken.
- Intelligens kitöltési funkció nagy nyitott terek autonóm útvonaltervezéséhez.
Intuitív útvonalszerkesztés
- Az útvonal létrehozása után minden tisztítási paraméter könnyen beállítható.
- Összekapcsolt takarítási útvonalak kialakítása.
- Adjon hozzá no-go zónákat, sebességszűrőket, no-clean zónákat, kürtzónákat és interakciós zónákat.
Internetes portál
- Távoli hozzáférés a részletes információkhoz a Kärcher Equipment Management segítségével.
- Tartalmazza a tisztítási jelentéseket, értesítéseket, az eszköz állapotát és egyebeket.
- Értesítések és állapotüzenetek küldése mobileszközökre
Beépített oldalkefe
- Lehetővé teszi az alapos tisztítást egészen a szélekig.
- A szennyeződéseket közvetlenül a tisztítási útvonalra tereli.
- Minimálisra csökkenti a pótlólagos kézi munkát.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|mért felvett teljesítményt (W)
|1600
|Vontatómotor teljesítménye (W)
|560
|Turbina teljesítménye (W)
|630
|Kefemotor teljesítménye (W)
|600
|Kefék munkaszélessége (mm)
|550
|Kefenyomás (g / cm²)
|80
|Kefefordulatszám (fordulat)
|1200
|Szívás munkaszélessége (mm)
|750
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|55 / 55
|Tisztítószertartály (l)
|5
|Szennyeződéstartály (l)
|2
|Elméleti felületteljesítmény önjáró módban (m² / h)
|max. 2365
|Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²)
|kb. 1830
|Tápfeszültség (V)
|24
|Akkumulátorok száma
|2
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion
|Akkumulátorfeszültség/-kapacitás (V/Ah)
|24 / 160
|Akkumulátor üzemideje (h)
|kb. 3,5
|Akkumulátortöltési idő (h)
|max. 5,2
|Sebesség önjáró módban (km/h)
|max. 4,3
|Zajszint (dB (A))
|69
|Fordulószélesség folyosón, önjáró módban (m)
|1,5
|Emelkedési képesség (%)
|max. 6
|Menetszélesség önjáró módban (m)
|min. 0,9
|Súly üresen (kg)
|228
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|225
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|238,4
|Csomagolási súly (kg)
|249,4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1100 x 750 x 1200
A csomag tartalma
- Akkumulátor és töltő
- Lehúzóval együtt
- Hengerkefe: 2 Darab(ok)
- Oldalkefe
- Villogó jelzőfény
Felszereltség
- Szívóajak típusa: olajálló
- DOSE
- sebességfüggő vízadagolással
- Nagyméretű, nagy felbontású érintőkijelző
- Dokkolható
- Redőnyvezérlés előkészítve
- önálló tisztítás
- Automatikus előseprés
- kézi vezetési üzemmóddal
- Rámpa mód
- Egyszerű és intuitív beállítás szaktudás szükségessége nélkül
- Nagy teljesítményű érzékelők
- akadály és ütközés észlelése
- önálló kanyarodás akadályba ütközéskor
- Közterületek használatára jogosító biztonsági tanúsítvány
- takarítási jelentések készítése
- Értesítésküldés mobileszközökre
- Ütemezés funkció
- Auto-Fill
- Színes fények a robot viselkedésének és működési állapotának kijelzésére
- Kärcher szín- és működési koncepció
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Kommunikációs felület: VDA 5050
- Tisztítószer-adagolás
Alkalmazási területek
- Közepes és nagy területek kemény vagy rugalmas padlóburkolattal.
- Korlátozott méretű helyeken és nyitott tereken is használható
- Alkalmas közterületen való használatra
- Ideális kiskereskedelmi, egészségügyi és közintézményekbe
- Használható a közlekedésben, az iparban és az épülettisztítási szektorban is