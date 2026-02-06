A Kärcher KIRA B 50 takarítórobot praktikus kiegészítője minden takarítócsapatnak. Intelligens, autonóm módon és egy súrolószívó funkcionalitásával hatékonyan és egyenletes tisztítási eredményekkel vállalja a közepes és nagy területek padlótisztítását, így tehermentesíti a takarítócsapatot, akik ehelyett a nagyobb kihívást jelentő feladatokra koncentrálhatnak. A nagyméretű érintőkijelzővel ellátott intuitív felhasználói útmutatás lehetővé teszi a robot gyors beállítását, szakértői tudás nélkül. Az opcionális dokkolóállomás megkönnyíti a teljesen autonóm munkavégzést, beleértve a friss vízzel való feltöltést, a szennyezett víz kiürítését, a tartály kiöblítését és a hosszú élettartamú lítium-vas-foszfát akkumulátor töltését. Az egyik hengeres kefefej egyetlen munkalépésben elősöpör és súrol, míg a beépített oldalsó kefe kiküszöböli a kézi szegélytisztítás szükségességét. A nagy teljesítményű érzékelők és szoftverek biztosítják a megbízható navigációt, az ütközések biztonságos megelőzését és az akadályok elkerülését. A dokumentáció és a felügyelet érdekében a KIRA B 50 állapotüzeneteket küld mobileszközökre, és részletes tisztítási jelentéseket készít a megfelelő webportálon.