Súroló-szívógép KIRA B 50

Hatékony, időtakarékos, egyszerű, biztonságos, rugalmas - és igény szerint teljesen automatizált: A KIRA B 50 súroló-szívó robot a közepes és nagy területek gazdaságos padlótisztításához.

A Kärcher KIRA B 50 takarítórobot praktikus kiegészítője minden takarítócsapatnak. Intelligens, autonóm módon és egy súrolószívó funkcionalitásával hatékonyan és egyenletes tisztítási eredményekkel vállalja a közepes és nagy területek padlótisztítását, így tehermentesíti a takarítócsapatot, akik ehelyett a nagyobb kihívást jelentő feladatokra koncentrálhatnak. A nagyméretű érintőkijelzővel ellátott intuitív felhasználói útmutatás lehetővé teszi a robot gyors beállítását, szakértői tudás nélkül. Az opcionális dokkolóállomás megkönnyíti a teljesen autonóm munkavégzést, beleértve a friss vízzel való feltöltést, a szennyezett víz kiürítését, a tartály kiöblítését és a hosszú élettartamú lítium-vas-foszfát akkumulátor töltését. Az egyik hengeres kefefej egyetlen munkalépésben elősöpör és súrol, míg a beépített oldalsó kefe kiküszöböli a kézi szegélytisztítás szükségességét. A nagy teljesítményű érzékelők és szoftverek biztosítják a megbízható navigációt, az ütközések biztonságos megelőzését és az akadályok elkerülését. A dokumentáció és a felügyelet érdekében a KIRA B 50 állapotüzeneteket küld mobileszközökre, és részletes tisztítási jelentéseket készít a megfelelő webportálon.

Jellemzők és előnyök
Könnyű kezelhetőség
  • Az összes készülékfunkció áttekinthető, biztonságos vezérlése az érintőkijelzőn.
  • Lépésről lépésre történő felhasználói iránymutatás az egyszerű, intuitív kezeléshez.
  • Egyszerűen beállítható és könnyen használható robot szaktudás szükségessége nélkül.
Hatékony és megbízható navigáció
  • Nagy teljesítményű érzékelők 360°-os környezetérzékeléssel és oldalirányú megfigyeléssel.
  • Ütközések biztonságos elkerülése és akadályészlelés.
  • Intelligens, kötetlen haladási manőverek elakadás esetén.
Dokkolóállomás (opcionális)
  • Teljesen autonóm működést tesz lehetővé.
  • Az erőforrásokat egy robot önállóan tudja feltölteni (frissvíz utántöltés, koszos víz leeresztése, tartály öblítése, akkumulátor töltése).
  • Opcionális tartozék, a robot a dokkolóállomás nélkül is működtethető.
Biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező
  • Az akadályok, esések és személyek biztonságos és érintésmentes felismerése.
  • Biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik az IEC 63327 szerint.
  • Alkalmas nagy forgalmú területeken történő üzemeltetésre.
Autonóm útvonalak gyors betanítása
  • Intuitív tanítás a takarítási útvonalakról.
  • Teach & Repeat funkció a pontos útvonalak kézi tanításához szűk helyeken.
  • Intelligens kitöltési funkció nagy nyitott terek autonóm útvonaltervezéséhez.
Intuitív útvonalszerkesztés
  • Az útvonal létrehozása után minden tisztítási paraméter könnyen beállítható.
  • Összekapcsolt takarítási útvonalak kialakítása.
  • Adjon hozzá no-go zónákat, sebességszűrőket, no-clean zónákat, kürtzónákat és interakciós zónákat.
Internetes portál
  • Távoli hozzáférés a részletes információkhoz a Kärcher Equipment Management segítségével.
  • Tartalmazza a tisztítási jelentéseket, értesítéseket, az eszköz állapotát és egyebeket.
  • Értesítések és állapotüzenetek küldése mobileszközökre
Beépített oldalkefe
  • Lehetővé teszi az alapos tisztítást egészen a szélekig.
  • A szennyeződéseket közvetlenül a tisztítási útvonalra tereli.
  • Minimálisra csökkenti a pótlólagos kézi munkát.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
mért felvett teljesítményt (W) 1600
Vontatómotor teljesítménye (W) 560
Turbina teljesítménye (W) 630
Kefemotor teljesítménye (W) 600
Kefék munkaszélessége (mm) 550
Kefenyomás (g / cm²) 80
Kefefordulatszám (fordulat) 1200
Szívás munkaszélessége (mm) 750
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 55 / 55
Tisztítószertartály (l) 5
Szennyeződéstartály (l) 2
Elméleti felületteljesítmény önjáró módban (m² / h) max. 2365
Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²) kb. 1830
Tápfeszültség (V) 24
Akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típusa Lítium-ion
Akkumulátorfeszültség/-kapacitás (V/Ah) 24 / 160
Akkumulátor üzemideje (h) kb. 3,5
Akkumulátortöltési idő (h) max. 5,2
Sebesség önjáró módban (km/h) max. 4,3
Zajszint (dB (A)) 69
Fordulószélesség folyosón, önjáró módban (m) 1,5
Emelkedési képesség (%) max. 6
Menetszélesség önjáró módban (m) min. 0,9
Súly üresen (kg) 228
Súly kiegészítők nélkül (kg) 225
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 238,4
Csomagolási súly (kg) 249,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1100 x 750 x 1200

A csomag tartalma

  • Akkumulátor és töltő
  • Lehúzóval együtt
  • Hengerkefe: 2 Darab(ok)
  • Oldalkefe
  • Villogó jelzőfény

Felszereltség

  • Szívóajak típusa: olajálló
  • DOSE
  • sebességfüggő vízadagolással
  • Nagyméretű, nagy felbontású érintőkijelző
  • Dokkolható
  • Redőnyvezérlés előkészítve
  • önálló tisztítás
  • Automatikus előseprés
  • kézi vezetési üzemmóddal
  • Rámpa mód
  • Egyszerű és intuitív beállítás szaktudás szükségessége nélkül
  • Nagy teljesítményű érzékelők
  • akadály és ütközés észlelése
  • önálló kanyarodás akadályba ütközéskor
  • Közterületek használatára jogosító biztonsági tanúsítvány
  • takarítási jelentések készítése
  • Értesítésküldés mobileszközökre
  • Ütemezés funkció
  • Auto-Fill
  • Színes fények a robot viselkedésének és működési állapotának kijelzésére
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • elektromos és mechanikus úszókapcsoló
  • Kommunikációs felület: VDA 5050
  • Tisztítószer-adagolás
Videók

Alkalmazási területek
  • Közepes és nagy területek kemény vagy rugalmas padlóburkolattal.
  • Korlátozott méretű helyeken és nyitott tereken is használható
  • Alkalmas közterületen való használatra
  • Ideális kiskereskedelmi, egészségügyi és közintézményekbe
  • Használható a közlekedésben, az iparban és az épülettisztítási szektorban is
Tartozékok