Súroló-szívógép KIRA BD 200
A Kärcher KIRA BD 200 intelligens megoldás nagy területek tisztítására. Különleges tárcsakeféi a kényes, sima padlókat is erőteljesen, de garantáltan karcmentesen tisztítják, ami kategóriájában egyedülállóvá teszi.
A Kärcher KIRA BD 200 egy teljesen autonóm súroló-szívó robot, amelyet a maximális hatékonyságra és önállóságra terveztek. Csendes működése mellett is kiemelkedő területteljesítményt nyújt, köszönhetően nagy munkaszélességének és strapabíró keféinek. A gép legfőbb technikai előnye a nagy teljesítményű, 360°-os körkörös látóterű multi-szenzoros rendszer. Ez a fejlett technológia garantálja a tökéletesen megbízható és biztonságos navigációt, lehetővé téve, hogy a robot még az olyan nehezen észlelhető akadályokat is felismerje, mint a belógó tárgyak vagy az üvegfelületek. A maximális autonómiáról az opcionális dokkolóállomás gondoskodik, illetve magától gondoskodik a tiszta víz felvételéről, a szennyezett víz leeresztéséről és az akkumulátor feltöltéséről is. A rugalmas naptár funkcióval a tisztítási feladatok előre megtervezhetők és szükség szerint módosíthatók. A KIRA BD 200 működhet teljesen autonóm módon, vagy manuálisan, ráülős gépként is vezérelhető.
Jellemzők és előnyök
Dokkolóállomás (opcionális)Teljesen autonóm működést tesz lehetővé. Az erőforrásokat egy robot önállóan tudja feltölteni (frissvíz utántöltés, koszos víz leeresztése, tartály öblítése, akkumulátor töltése). Opcionális tartozék, a robot a dokkolóállomás nélkül is működtethető.
AkadályvezetőMegbízhatóan felismeri az ismeretlen akadályokat. Önállóan tervez alternatív útvonalakat. Önálló vezetési manőver igény szerint.
Infrastruktúra kapcsolatA KIRA BD 200 zökkenőmentesen integrálható a meglévő infrastruktúrákba. A redőnyök és a VDA 5050 csatlakozások hatékony és rugalmas együttműködést tesznek lehetővé más rendszerekkel és gépekkel a magas fokú automatizálás és folyamatoptimalizálás érdekében. Opcionális tartozék, a robot a dokkolóállomás nélkül is működtethető.
Bevált tárcsakefe tervezés
- Extra erős, mégis gyengéd tisztítás a sima és finom felületeken.
- Kefe csekély kopása.
- Különböző kefék és párnák széles választéka közül választhat, beleértve a gyémánt párnákat is, amelyek a fényes felület elérésére/fenntartására használhatók.
Megbízható navigáció a több érzékelős rendszernek köszönhetően
- Erőteljes érzékelők és 360°-os körbelátás.
- A túlnyúlások és az üveg megbízható felismerése.
- Az oldalsó területek szenzoros megfigyelése.
Biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező
- Az akadályok, esések és személyek biztonságos és érintésmentes felismerése.
- A CSA_22.2 No. 336-17 és az IEC 63327 szerinti biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik.
- Alkalmas nagy forgalmú területeken történő üzemeltetésre.
Alkalmazási lehetőségek széles skálája
- Önállóan vagy manuálisan működtethető.
- Lehetővé teszi a kézi foltok tisztítását.
- Lehetővé teszi több felhasználói profil beállítását egyedi jogosultsági szintekkel.
Kapcsolódás
- Közvetlen hozzáférés a KIRA Equipment Managerhez és a KIRA Robots alkalmazáshoz.
- Értesítéseket és állapotüzeneteket küld a mobileszközökre.
- Tartalmazza a tisztítási jelentéseket, a gép állapotát, a hibákat és egyebeket.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|mért felvett teljesítményt (W)
|2250
|Vontatómotor teljesítménye (W)
|1300
|Turbina teljesítménye (W)
|552
|Kefemotor teljesítménye (W)
|1200
|Kefék munkaszélessége (mm)
|900
|Kefenyomás (g / cm²)
|29
|Kefefordulatszám (fordulat)
|177
|Szívás munkaszélessége (mm)
|1100
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|200 / 200
|Tisztítószertartály (l)
|10
|Elméleti felületteljesítmény önjáró módban (m² / h)
|max. 4860
|Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²)
|7143
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Akkumulátorok száma
|4
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion
|Akkumulátorfeszültség/-kapacitás (V/Ah)
|24 / 320
|Akkumulátor üzemideje (h)
|kb. 4
|Akkumulátortöltési idő (h)
|kb. 4,7
|Sebesség önjáró módban (km/h)
|max. 5,4
|Zajszint (dB (A))
|64,5
|Fordulószélesség folyosón, önjáró módban (m)
|2,8
|Emelkedési képesség (%)
|max. 6
|Menetszélesség önjáró módban (mm)
|1350
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|635
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|635
|Csomagolási súly (kg)
|637,3
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1944 x 1138 x 1471
A csomag tartalma
- Akkumulátor és töltő
- Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
- Villogó jelzőfény
Felszereltség
- Akkumulátor
- Szívóajak típusa: Linatex®
- DOSE
- sebességfüggő vízadagolással
- Nagyméretű, nagy felbontású érintőkijelző
- Dokkolható
- Redőnyvezérlés előkészítve
- önálló tisztítás
- kézi vezetési üzemmóddal
- Egyszerű és intuitív beállítás szaktudás szükségessége nélkül
- Nagy teljesítményű érzékelők
- akadály és ütközés észlelése
- önálló kanyarodás akadályba ütközéskor
- Közterületek használatára jogosító biztonsági tanúsítvány
- takarítási jelentések készítése
- Értesítésküldés mobileszközökre
- Ütemezés funkció
- Auto-Fill
- Színes fények a robot viselkedésének és működési állapotának kijelzésére
- Kärcher szín- és működési koncepció
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- betanítási móddal (tanítás és ismétlés)
- Kefetípus: Tárcsakefe
- Állítható felületi nyomás
- masszív öntött alumínium szívórúd
- Alacsony nyomásérzékelő az elzáródások észleléséhez
- Üres mosószertartály érzékelése
- applikációval történő működtetés
- Kommunikációs felület: VDA 5050
- Tisztítószer-adagolás
Videók
Alkalmazási területek
- Nagy terek finom, sima és fényes padlóval
- Nagy kiterjedésű területekhez és részterületekhez
- Alkalmas közterületen való használatra
- Ideális repülőterek, vasútállomások, gyártó- és gyártócsarnokok, logisztikai csarnokok, kiállítási központok, konferenciatermek, koncerttermek és még sok más számára
- Használható a közlekedésben, az iparban és az épülettisztítási szektorban is