A Kärcher KIRA BD 200 egy teljesen autonóm súroló-szívó robot, amelyet a maximális hatékonyságra és önállóságra terveztek. Csendes működése mellett is kiemelkedő területteljesítményt nyújt, köszönhetően nagy munkaszélességének és strapabíró keféinek. A gép legfőbb technikai előnye a nagy teljesítményű, 360°-os körkörös látóterű multi-szenzoros rendszer. Ez a fejlett technológia garantálja a tökéletesen megbízható és biztonságos navigációt, lehetővé téve, hogy a robot még az olyan nehezen észlelhető akadályokat is felismerje, mint a belógó tárgyak vagy az üvegfelületek. A maximális autonómiáról az opcionális dokkolóállomás gondoskodik, illetve magától gondoskodik a tiszta víz felvételéről, a szennyezett víz leeresztéséről és az akkumulátor feltöltéséről is. A rugalmas naptár funkcióval a tisztítási feladatok előre megtervezhetők és szükség szerint módosíthatók. A KIRA BD 200 működhet teljesen autonóm módon, vagy manuálisan, ráülős gépként is vezérelhető.