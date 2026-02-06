Súroló-szívógép KIRA BR 200

A KIRA BR 200 nagy területek hatékony tisztítására készült. Hengerkefés kialakításának köszönhetően tökéletes választás texturált vagy egyenetlen padlófelületekhez is.

A Kärcher KIRA BR 200 az intelligens technológiát nagy területteljesítménnyel ötvözi. Nagy munkaszélességének és sebességének köszönhetően hatékonyan és alaposan tisztít, még egyenetlen és texturált padlókon is. Legfőbb technikai előnye az időtakarékos hengerkeferendszer, amely egyetlen munkalépésben végzi el az előseprést és a súrolást is. Ez a megoldás feleslegessé teszi a külön seprést, miközben a kiegészítő oldalkefe a peremek és a szélek mentén is tökéletes tisztaságot biztosít. A biztonságos navigációt a nagy teljesítményű, 360°-os multi-szenzoros rendszer garantálja, amely megbízhatóan ismeri fel az akadályokat, a belógó tárgyakat és az üvegfelületeket. A maximális autonómiát a külön kapható dokkolóállomás nyújtja, amely automatizálja a frissvíz feltöltését, a szennyezett víz leürítését és az akkumulátor töltését. A naptár funkcióval a takarítási feladatok rugalmasan és adaptívan előre tervezhetők. A gép teljesen autonóm módon működik, de szükség esetén manuális, ráülős gépként is irányítható.

Jellemzők és előnyök
Súroló-szívógép KIRA BR 200: Dokkolóállomás (opcionális)
Dokkolóállomás (opcionális)
Teljesen autonóm működést tesz lehetővé. Az erőforrásokat egy robot önállóan tudja feltölteni (frissvíz utántöltés, koszos víz leeresztése, tartály öblítése, akkumulátor töltése). Opcionális tartozék, a robot a dokkolóállomás nélkül is működtethető.
Súroló-szívógép KIRA BR 200: Akadályvezető
Akadályvezető
Megbízhatóan felismeri az ismeretlen akadályokat. Önállóan tervez alternatív útvonalakat. Önálló vezetési manőver igény szerint.
Súroló-szívógép KIRA BR 200: Infrastruktúra kapcsolat
Infrastruktúra kapcsolat
A KIRA BR 200 zökkenőmentesen integrálható a meglévő infrastruktúrákba. A redőnyök és a VDA 5050 csatlakozások hatékony és rugalmas együttműködést tesznek lehetővé más rendszerekkel és gépekkel a magas fokú automatizálás és folyamatoptimalizálás érdekében.
Könnyű kezelhetőség
  • Az összes készülékfunkció áttekinthető, biztonságos vezérlése az érintőkijelzőn.
  • Lépésről lépésre történő felhasználói iránymutatás az egyszerű, intuitív kezeléshez.
  • Egyszerűen beállítható és könnyen használható robot szaktudás szükségessége nélkül.
Hengerkefe technika
  • Ideális erősen szennyezett felületekre az öntisztító hengerek nagy érintkezési nyomásának köszönhetően.
  • Alacsony vízfogyasztás.
  • Elősöprés és súrolás egyetlen lépésben.
Beépített oldalkefe
  • Lehetővé teszi az alapos tisztítást egészen a szélekig.
  • A szennyeződéseket közvetlenül a tisztítási útvonalra tereli.
  • Minimálisra csökkenti a kézi utómunkát.
Megbízható navigáció a több érzékelős rendszernek köszönhetően
  • Erőteljes érzékelők és 360°-os körbelátás.
  • A túlnyúlások és az üveg megbízható felismerése.
  • Az oldalsó területek szenzoros megfigyelése.
Biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező
  • Az akadályok, esések és személyek biztonságos és érintésmentes felismerése.
  • A CSA_22.2 No. 336-17 és az IEC 63327 szerinti biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik.
  • Alkalmas nagy forgalmú területeken történő üzemeltetésre.
Alkalmazási lehetőségek széles skálája
  • Önállóan vagy manuálisan működtethető.
  • Lehetővé teszi a kézi foltok tisztítását.
  • Lehetővé teszi több felhasználói profil beállítását egyedi jogosultsági szintekkel.
Kapcsolódás
  • Közvetlen hozzáférés a KIRA Equipment Managerhez és a KIRA Robots alkalmazáshoz.
  • Értesítéseket és állapotüzeneteket küld a mobileszközökre.
  • Tartalmazza a tisztítási jelentéseket, a gép állapotát, a hibákat és egyebeket.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
mért felvett teljesítményt (W) 2250
Vontatómotor teljesítménye (W) 1300
Turbina teljesítménye (W) 552
Kefemotor teljesítménye (W) 1500
Kefék munkaszélessége (mm) 850
Kefenyomás (g / cm²) 215
Kefefordulatszám (fordulat) 380 - 950
Szívás munkaszélessége (mm) 1100
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 200 / 220
Tisztítószertartály (l) 10
Szennyeződéstartály (l) 9
Elméleti felületteljesítmény önjáró módban (m² / h) max. 4590
Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²) 7143
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Akkumulátorok száma 4
Akkumulátor típusa Lítium-ion
Akkumulátorfeszültség/-kapacitás (V/Ah) 24 / 320
Akkumulátor üzemideje (h) kb. 4
Akkumulátortöltési idő (h) kb. 4,7
Sebesség önjáró módban (km/h) max. 5,4
Zajszint (dB (A)) 64,5
Fordulószélesség folyosón, önjáró módban (m) 2,8
Emelkedési képesség (%) max. 6
Menetszélesség önjáró módban (mm) max. 1350
Súly kiegészítők nélkül (kg) 630
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 630
Csomagolási súly (kg) 632,3
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1944 x 1138 x 1471

A csomag tartalma

  • Akkumulátor és töltő
  • Lehúzóval együtt
  • Hengerkefe: 2 Darab(ok)
  • Oldalkefe
  • Villogó jelzőfény

Felszereltség

  • Akkumulátor
  • Szívóajak típusa: Linatex®
  • DOSE
  • sebességfüggő vízadagolással
  • Nagyméretű, nagy felbontású érintőkijelző
  • Dokkolható
  • Redőnyvezérlés előkészítve
  • önálló tisztítás
  • Automatikus előseprés
  • kézi vezetési üzemmóddal
  • Egyszerű és intuitív beállítás szaktudás szükségessége nélkül
  • Nagy teljesítményű érzékelők
  • akadály és ütközés észlelése
  • önálló kanyarodás akadályba ütközéskor
  • Közterületek használatára jogosító biztonsági tanúsítvány
  • takarítási jelentések készítése
  • Értesítésküldés mobileszközökre
  • Ütemezés funkció
  • Auto-Fill
  • Színes fények a robot viselkedésének és működési állapotának kijelzésére
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • elektromos és mechanikus úszókapcsoló
  • betanítási móddal (tanítás és ismétlés)
  • Kefetípus: Körkefe
  • Állítható felületi nyomás
  • masszív öntött alumínium szívórúd
  • Alacsony nyomásérzékelő az elzáródások észleléséhez
  • Üres mosószertartály érzékelése
  • applikációval történő működtetés
  • Kommunikációs felület: VDA 5050
  • Tisztítószer-adagolás
Videók

Alkalmazási területek
  • Nagy területek texturált és egyenetlen padlóval
  • Nagy kiterjedésű területekhez és részterületekhez
  • Alkalmas közterületen való használatra
  • Ideális repülőterek, vasútállomások, gyártó- és gyártócsarnokok, logisztikai csarnokok, kiállítási központok, konferenciatermek, koncerttermek és még sok más számára
  • Használható a közlekedésben, az iparban és az épülettisztítási szektorban is
Tartozékok