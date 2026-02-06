Seprő-porszívó KM 105/180 R Bp Classic
A mi akkumulátoros, teljesen hidraulikus KM 105/180 R Bp Classic ipari seprőgépünk bár robusztus, de kompakt, és mind kültéri mind beltéri használatra alkalmas.
Míg kültéren hatalmas mennyiségű por és durva szennyeződés felseprésére is alkalmas, egyszerűen használható sűrűn berendezett beltéri területeken is: a mi akkumulátoros KM 105/180 R Bp Classic ipari seprőgépünk széles körben alkalmazható és sokféle felmerülő helyzetben használható.A vontatóhajtás és a seprőhengerek, illetve az oldalkefék motorja is teljesen hidraulikus, ezáltal ezek extra robosztusok. Más kiváló minőségű alkatrészekkel és nyomot nem hagyó gumikerekekkel kombinálva ez a gép kis karbantartási igényű és hosszú élettartamú. Egy nagy teljesítményű zsebszűrő rendszer alapfelszereltségben a gép tartozéka, amit sűrű időközönként kitisztít egy automatikus szűrőtisztító rendszer, emiatt a gép könnyedén meg tud birkózni különösen poros körülményekkel is. Alternatív megoldásként kiegészíthető egy felhasználóbarát lapos redős szűrőrendszerrel vagy egy körkörös szűrőrendszerrel is. A KM 105/180 R Bp Classic koherens, átfogó koncepciója ki van egészítve egy egyszerű, intuitív karhasználattal, kényelmes magas konténerürítessel és igazán egyszerű karbantartási lehetőségekkel.
Jellemzők és előnyök
Gép masszív felépítése a biztonságos munkavégzés érdekében
- Teljesen hidraulikus vontatóhajtás, fő seprőhengeres és oldalkefés meghajtás
- Az alkatrészek és a gép hosszú élettartamáról gondoskodik.
- A szériatartozékként felszerelt forgó jelzőfény növeli a felhasználó és környezete biztonságát.
Seprőlapát-elv
- Jó tisztítási eredményt biztosít finom szemcsézetű piszok esetén is.
- Durva szennyeződés gond nélküli felgyűjtése.
- Csekély porképződés.
Példás kezelő-, karbantartás- és szervízbarát jelleg
- Intuitív üzemeltetés karhasználattal
- A fő seprőhenger és a szűrő eszközök használata nélkül kicserélhető
- A fő alkatrészekhez való könnyű hozzáférés
Hatékony zsebszűrő rendszer
- Hatékonyan minimalizálja a porképződést söprés közben
- Szintén elérhető opcionálisan lapos redős szűrőrendszerrel vagy körkörös szűrőrendszerrel
- Rendkívül hatékony és hosszú élettartamú takarítás
Automatikus szűrőtisztító
- A rendszeres takarítás meghosszabbítja az élettartamot
- Lecsökkenti a porképződést még extrém külső körülmények között is
- Minden elérhető szűrőrendszerrel megbízhatóan működik
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Elektromos
|Vonóhajtás
|DC motor
|Meghajtásteljesítmény (V/kW)
|36 / 2,5
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|6300
|Munkaszélesség (mm)
|780
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|1050
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1300
|Akkumulátorkapacitás (Ah)
|240
|Akkumulátorfeszültség (V)
|36
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2,5
|Hulladéktartály (l)
|180
|Emelkedési képesség (%)
|14
|Munkasebesség (km/h)
|6
|Szűrőfelület (m²)
|5,2
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|530
|Súly, üzemkész (kg)
|850
|Csomagolási súly (kg)
|530
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1847 x 1065 x 1388
A csomag tartalma
- Zsebszűrő
- Kerekek, tömör gumi
Felszereltség
- Kézi szűrőtisztítás
- Automatikus szűrőtisztítás
- Állítható főseprőhenger
- Lengő főseprőhenger
- Szívóerő szabályozás
- Seprőlapát-elv
- Seprés előremenetben
- Seprés hátramenetben
- Felszívás
- Hidraulikus magasürítés
- Kültéri használat
- Beltéri használat
- Akkumulátorkijelző
- Üzemóra-számláló
- Kikapcsolható seprési funkció
- Oldalseprű, automatikusan kilengő
Alkalmazási területek
- Ideális (külső) gyártási területeken, raktárakban és logisztikai épületekben való használatra
- Megfelel kültéri használatra rakodási és építési területeken
- Fémipari és építőipari, illetve nehézipari használatra