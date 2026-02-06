Míg kültéren hatalmas mennyiségű por és durva szennyeződés felseprésére is alkalmas, egyszerűen használható sűrűn berendezett beltéri területeken is: a mi akkumulátoros KM 105/180 R Bp Classic ipari seprőgépünk széles körben alkalmazható és sokféle felmerülő helyzetben használható.A vontatóhajtás és a seprőhengerek, illetve az oldalkefék motorja is teljesen hidraulikus, ezáltal ezek extra robosztusok. Más kiváló minőségű alkatrészekkel és nyomot nem hagyó gumikerekekkel kombinálva ez a gép kis karbantartási igényű és hosszú élettartamú. Egy nagy teljesítményű zsebszűrő rendszer alapfelszereltségben a gép tartozéka, amit sűrű időközönként kitisztít egy automatikus szűrőtisztító rendszer, emiatt a gép könnyedén meg tud birkózni különösen poros körülményekkel is. Alternatív megoldásként kiegészíthető egy felhasználóbarát lapos redős szűrőrendszerrel vagy egy körkörös szűrőrendszerrel is. A KM 105/180 R Bp Classic koherens, átfogó koncepciója ki van egészítve egy egyszerű, intuitív karhasználattal, kényelmes magas konténerürítessel és igazán egyszerű karbantartási lehetőségekkel.