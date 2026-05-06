Seprő-porszívó KM 120/250 R Bp Classic

Kibocsátásmentes, akkumulátorral működő KM 120/250 R Bp Classic ipari seprőgép. Kiválóan használható zajérzékeny belső és külső területeken. Az akkumulátor nem tartozék.

A KM 120/250 R Bp Classic ipari seprőgépben található elektromos hajtás nemcsak kibocsátásmentes felhasználást tesz lehetővé alacsony zajkibocsátás mellett. Ezért különösen alkalmas zajérzékeny területeken történő alkalmazásra. Masszív kivitele, a tisztításhoz használt rezgőmotorral ellátott zsebszűrő, a nagy hulladéktartály kényelmes hidraulikus ürítésével és az ellenálló szilárd gumiabroncsok ideálissá teszik a gépet kemény alkalmazásokhoz is nagyon poros környezetben. Az építőipari vállalkozások, a fémipar és az öntödék jelentős mértékben profitálhatnak a gép kiemelkedő teljesítményéből. A kefe, amely tökéletesen alkalmazkodik a talajhoz, könnyedén felveszi a durva és finom hulladékokat.Felhasználóbarát és könnyen karbantartható.

Jellemzők és előnyök
Gép masszív felépítése a biztonságos munkavégzés érdekében
Szélsőséges kültéri viszonyok közötti munkavégzést is lehetővé tesz. Az alkatrészek és a gép hosszú élettartamáról gondoskodik. A szériatartozékként felszerelt forgó jelzőfény növeli a felhasználó és környezete biztonságát.
Nagyfelületű zsebes szűrő rezgőmotorral
A nagy szűrőfelület pormentes munkavégzést biztosít. Hatékony szűrőtisztítás a vibrációs motorral. Különösen nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
Példás kezelő-, karbantartás- és szervízbarát jelleg
Egyszerű technika többszörösen bevált alkatrészekkel. A motortérhez való egyszerű hozzáférés gyors és egyszerű szervízelési és karbantartási munkálatokat tesz lehetővé. Főseprőhenger és zsebszűrő szerszám nélküli cseréje.
Seprőlapát-elv
  • Jó tisztítási eredményt biztosít finom szemcsézetű piszok esetén is.
  • Durva szennyeződés gond nélküli felgyűjtése.
  • Csekély porképződés.
Flexibilis-Footprint-System
  • Kiváló seprési eredmények.
  • Kefe csekély kopása.
  • Kefék különböző padlózatokhoz való optimális igazítása.
Hidraulikus magasürítés
  • Összegyűjtött piszok egyszerű és biztonságos kiürítése.
  • Kényelmes magasürítés 1,42 méter magasságig.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Elektromos
Vonóhajtás DC motor
Meghajtásteljesítmény (V/kW) 36 / 5
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 7200
Munkaszélesség (mm) 900
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 1200
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1500
Akkumulátorfeszültség (V) 36
Akkumulátor üzemideje (h) max. 3,5
Hulladéktartály (l) 250
Emelkedési képesség (%) 14
Munkasebesség (km/h) 6
Szűrőfelület (m²) 6
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 750
Súly, üzemkész (kg) 1200
Csomagolási súly (kg) 750
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 2082 x 1250 x 1450

A csomag tartalma

  • Zsebszűrő
  • Kerekek, tömör gumi

Felszereltség

  • Kézi szűrőtisztítás
  • Állítható főseprőhenger
  • Lengő főseprőhenger
  • Szervókormányzás
  • Szívóerő szabályozás
  • Seprőlapát-elv
  • Seprés előremenetben
  • Seprés hátramenetben
  • Felszívás
  • Hidraulikus magasürítés
  • Kültéri használat
  • Beltéri használat
  • Akkumulátorkijelző
  • Üzemóra-számláló
  • Kikapcsolható seprési funkció
  • Oldalseprű, automatikusan kilengő
Alkalmazási területek
  • Ideális építőipari, fémfeldolgozó ipari üzemekbe és öntödékbe
  • Alkalmas gyártó-, raktár-, logisztikai és nehézipari csarnokokba.
  • Nyílt csarnokokban, külső raktárakban, rakodóhelyeken és építkezéseken történő használatra is
