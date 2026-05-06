Seprő-porszívó KM 120/250 R Bp Classic
Kibocsátásmentes, akkumulátorral működő KM 120/250 R Bp Classic ipari seprőgép. Kiválóan használható zajérzékeny belső és külső területeken. Az akkumulátor nem tartozék.
A KM 120/250 R Bp Classic ipari seprőgépben található elektromos hajtás nemcsak kibocsátásmentes felhasználást tesz lehetővé alacsony zajkibocsátás mellett. Ezért különösen alkalmas zajérzékeny területeken történő alkalmazásra. Masszív kivitele, a tisztításhoz használt rezgőmotorral ellátott zsebszűrő, a nagy hulladéktartály kényelmes hidraulikus ürítésével és az ellenálló szilárd gumiabroncsok ideálissá teszik a gépet kemény alkalmazásokhoz is nagyon poros környezetben. Az építőipari vállalkozások, a fémipar és az öntödék jelentős mértékben profitálhatnak a gép kiemelkedő teljesítményéből. A kefe, amely tökéletesen alkalmazkodik a talajhoz, könnyedén felveszi a durva és finom hulladékokat.Felhasználóbarát és könnyen karbantartható.
Jellemzők és előnyök
Gép masszív felépítése a biztonságos munkavégzés érdekébenSzélsőséges kültéri viszonyok közötti munkavégzést is lehetővé tesz. Az alkatrészek és a gép hosszú élettartamáról gondoskodik. A szériatartozékként felszerelt forgó jelzőfény növeli a felhasználó és környezete biztonságát.
Nagyfelületű zsebes szűrő rezgőmotorralA nagy szűrőfelület pormentes munkavégzést biztosít. Hatékony szűrőtisztítás a vibrációs motorral. Különösen nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
Példás kezelő-, karbantartás- és szervízbarát jellegEgyszerű technika többszörösen bevált alkatrészekkel. A motortérhez való egyszerű hozzáférés gyors és egyszerű szervízelési és karbantartási munkálatokat tesz lehetővé. Főseprőhenger és zsebszűrő szerszám nélküli cseréje.
Seprőlapát-elv
- Jó tisztítási eredményt biztosít finom szemcsézetű piszok esetén is.
- Durva szennyeződés gond nélküli felgyűjtése.
- Csekély porképződés.
Flexibilis-Footprint-System
- Kiváló seprési eredmények.
- Kefe csekély kopása.
- Kefék különböző padlózatokhoz való optimális igazítása.
Hidraulikus magasürítés
- Összegyűjtött piszok egyszerű és biztonságos kiürítése.
- Kényelmes magasürítés 1,42 méter magasságig.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Elektromos
|Vonóhajtás
|DC motor
|Meghajtásteljesítmény (V/kW)
|36 / 5
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|7200
|Munkaszélesség (mm)
|900
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|1200
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1500
|Akkumulátorfeszültség (V)
|36
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 3,5
|Hulladéktartály (l)
|250
|Emelkedési képesség (%)
|14
|Munkasebesség (km/h)
|6
|Szűrőfelület (m²)
|6
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|750
|Súly, üzemkész (kg)
|1200
|Csomagolási súly (kg)
|750
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|2082 x 1250 x 1450
A csomag tartalma
- Zsebszűrő
- Kerekek, tömör gumi
Felszereltség
- Kézi szűrőtisztítás
- Állítható főseprőhenger
- Lengő főseprőhenger
- Szervókormányzás
- Szívóerő szabályozás
- Seprőlapát-elv
- Seprés előremenetben
- Seprés hátramenetben
- Felszívás
- Hidraulikus magasürítés
- Kültéri használat
- Beltéri használat
- Akkumulátorkijelző
- Üzemóra-számláló
- Kikapcsolható seprési funkció
- Oldalseprű, automatikusan kilengő
Alkalmazási területek
- Ideális építőipari, fémfeldolgozó ipari üzemekbe és öntödékbe
- Alkalmas gyártó-, raktár-, logisztikai és nehézipari csarnokokba.
- Nyílt csarnokokban, külső raktárakban, rakodóhelyeken és építkezéseken történő használatra is