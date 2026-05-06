A KM 120/250 R Bp Classic ipari seprőgépben található elektromos hajtás nemcsak kibocsátásmentes felhasználást tesz lehetővé alacsony zajkibocsátás mellett. Ezért különösen alkalmas zajérzékeny területeken történő alkalmazásra. Masszív kivitele, a tisztításhoz használt rezgőmotorral ellátott zsebszűrő, a nagy hulladéktartály kényelmes hidraulikus ürítésével és az ellenálló szilárd gumiabroncsok ideálissá teszik a gépet kemény alkalmazásokhoz is nagyon poros környezetben. Az építőipari vállalkozások, a fémipar és az öntödék jelentős mértékben profitálhatnak a gép kiemelkedő teljesítményéből. A kefe, amely tökéletesen alkalmazkodik a talajhoz, könnyedén felveszi a durva és finom hulladékokat.Felhasználóbarát és könnyen karbantartható.