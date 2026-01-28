Seprő-porszívó KM 120/250 R D Classic
A KM 120/250 R D Classic egy belépő szintű gép az ipari seprőgépek osztályában. Robusztus, alacsony fogyasztású, nagy teljesítményű és teljesen hidraulikus dízelmeghajtással rendelkezik.
Az erőteljes KM 120/250 R D klasszikus ipari seprőgépünk különösen jól teljesít a nehéz terepen. A robosztus kivitel, a nagy hulladéktároló és a nagyfelületű zsebszűrő rezgőmotorral teszi ideális megoldássá ezt a gépet, ha nehéz takarítási feladatokkal kell megbírkózni rendkívül poros környezetben, mint például az építőiparban és a fémfeldolgozó iparban, valamint az öntödékben. Ezt a teljesen hidraulikus hátsókerék-meghajtással és seprő rendszerrel felszerelt dízelüzemű gépet kifejezetten a külső területeken való üzemeltetésre tervezték, és lenyűgöző felhasználó-, karbantartás- és szerviz-barát tulajdonságokkal is rendelkezik. A beépített Flexibilis Footprint System-nek köszönhetően a kefék tökéletesen alkalmazkodnak a talajhoz, és a seprőlapát-elvvel karöltve biztosítják a kiváló tisztítási eredményeket finom és durva hulladék esetében is. Végül, a rendszer a hidraulikus tartály ürítésével kombinálva biztosítja az összegyűjtött szennyeződések kényelmes eltávolítását.
Jellemzők és előnyök
Gép masszív felépítése a biztonságos munkavégzés érdekébenSzélsőséges kültéri viszonyok közötti munkavégzést is lehetővé tesz. Az alkatrészek és a gép hosszú élettartamáról gondoskodik. A szériatartozékként felszerelt forgó jelzőfény növeli a felhasználó és környezete biztonságát.
Nagyfelületű zsebes szűrő rezgőmotorralA nagy szűrőfelület pormentes munkavégzést biztosít. Hatékony szűrőtisztítás a vibrációs motorral. Különösen nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
Példás kezelő-, karbantartás- és szervízbarát jellegEgyszerű technika többszörösen bevált alkatrészekkel. A motortérhez való egyszerű hozzáférés gyors és egyszerű szervízelési és karbantartási munkálatokat tesz lehetővé. Főseprőhenger és zsebszűrő szerszám nélküli cseréje.
Seprőlapát-elv
- Jó tisztítási eredményt biztosít finom szemcsézetű piszok esetén is.
- Durva szennyeződés gond nélküli felgyűjtése.
- Csekély porképződés.
Flexibilis-Footprint-System
- Kiváló seprési eredmények.
- Kefe csekély kopása.
- Kefék különböző padlózatokhoz való optimális igazítása.
Hidraulikus magasürítés
- Összegyűjtött piszok egyszerű és biztonságos kiürítése.
- Kényelmes magasürítés 1,42 méter magasságig.
Hidraulikus hátsókerék-meghajtás tömör gumiabronccsal
- Nagyfokú mozgékonyság és egyszerű kezelés szűk helyek esetén is.
- Lehetővé teszi az éles fém- vagy üvegtárgyakon történő veszélytelen áthajtást.
- A tömör gumiabroncs kizárja a lapos kereket.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Dízel
|Vonóhajtás
|Négyütemű motor
|Motor gyártója
|Yanmar
|Meghajtásteljesítmény (kW)
|15,8
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|10800
|Munkaszélesség (mm)
|900
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|1200
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1500
|Hulladéktartály (l)
|250
|Emelkedési képesség (%)
|18
|Munkasebesség (km/h)
|9
|Szűrőfelület (m²)
|6
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|883
|Súly, üzemkész (kg)
|800
|Csomagolási súly (kg)
|883
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|2082 x 1250 x 1450
A csomag tartalma
- Zsebszűrő
- Kerekek, tömör gumi
Felszereltség
- Kézi szűrőtisztítás
- Állítható főseprőhenger
- Lengő főseprőhenger
- Szervókormányzás
- Szívóerő szabályozás
- Seprőlapát-elv
- Seprés előremenetben
- Seprés hátramenetben
- Felszívás
- Hidraulikus magasürítés
- Kültéri használat
- Üzemóra-számláló
- Kikapcsolható seprési funkció
- Oldalseprű, automatikusan kilengő
Videók
Alkalmazási területek
- Ideális építőipari, fémfeldolgozó ipari üzemekbe és öntödékbe
- Alkalmas gyártó-, raktár-, logisztikai és nehézipari csarnokokba.
- Nyílt csarnokokban, külső raktárakban, rakodóhelyeken és építkezéseken történő használatra is