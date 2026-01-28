Az erőteljes KM 120/250 R D klasszikus ipari seprőgépünk különösen jól teljesít a nehéz terepen. A robosztus kivitel, a nagy hulladéktároló és a nagyfelületű zsebszűrő rezgőmotorral teszi ideális megoldássá ezt a gépet, ha nehéz takarítási feladatokkal kell megbírkózni rendkívül poros környezetben, mint például az építőiparban és a fémfeldolgozó iparban, valamint az öntödékben. Ezt a teljesen hidraulikus hátsókerék-meghajtással és seprő rendszerrel felszerelt dízelüzemű gépet kifejezetten a külső területeken való üzemeltetésre tervezték, és lenyűgöző felhasználó-, karbantartás- és szerviz-barát tulajdonságokkal is rendelkezik. A beépített Flexibilis Footprint System-nek köszönhetően a kefék tökéletesen alkalmazkodnak a talajhoz, és a seprőlapát-elvvel karöltve biztosítják a kiváló tisztítási eredményeket finom és durva hulladék esetében is. Végül, a rendszer a hidraulikus tartály ürítésével kombinálva biztosítja az összegyűjtött szennyeződések kényelmes eltávolítását.