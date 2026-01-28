Seprő-porszívó KM 120/250 R LPG Classic
A KM 120/250 R LPG Classic ipari seprőgép környezetbarát gázüzemű működése (LPG) azt is jelenti egyben, hogy belső terekben is üzemeltethető. Teljesen hidraulikus meghajtással és seprő rendszerrel.
Ez az első ipari seprőgépünk a Classic osztályban, amely környezetbarát, alacsony kibocsátású és gazdaságos gázüzemű (LPG): a KM 120/250 R LPG Classic ezért beltéri üzemeltetésre is alkalmas, bár természetesen erősségeit kültéren is kamatoztatja. Robusztusságának és különféle felszereltségi szintjeinek köszönhetően a gép optimálisan fel van készülve még a rendkívül poros környezetben található legrosszabb körülményekre is. Keféi tökéletesen alkalmazkodnak a talaj felületéhez és így garantálják az optimális tisztítási eredményeket, míg az intelligens seprőlapát-elv erőfeszítés nélkül, egyenletesen távolítja el a finom és durva szennyeződéseket, illetve ezzel egyidejűleg megakadályozza a por szétszóródását. Az alap készülék tartalmaz egy nagyfelületű zsebszűrőt rezgőmotorral a szűrő tisztításához, valamint egy nagy hulladéktárolót, kényelmes hidraulikus tartályürítéssel. Ideális az építőipari vállalatok, a fémfeldolgozó ipar és az öntödék számára.
Jellemzők és előnyök
Gép masszív felépítése a biztonságos munkavégzés érdekébenSzélsőséges kültéri viszonyok közötti munkavégzést is lehetővé tesz. Az alkatrészek és a gép hosszú élettartamáról gondoskodik. A szériatartozékként felszerelt forgó jelzőfény növeli a felhasználó és környezete biztonságát.
Nagyfelületű zsebes szűrő rezgőmotorralA nagy szűrőfelület pormentes munkavégzést biztosít. Hatékony szűrőtisztítás a vibrációs motorral. Különösen nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
Példás kezelő-, karbantartás- és szervízbarát jellegEgyszerű technika többszörösen bevált alkatrészekkel. A motortérhez való egyszerű hozzáférés gyors és egyszerű szervízelési és karbantartási munkálatokat tesz lehetővé. Főseprőhenger és zsebszűrő szerszám nélküli cseréje.
Seprőlapát-elv
- Jó tisztítási eredményt biztosít finom szemcsézetű piszok esetén is.
- Durva szennyeződés gond nélküli felgyűjtése.
- Csekély porképződés.
Flexibilis-Footprint-System
- Kiváló seprési eredmények.
- Kefe csekély kopása.
- Kefék különböző padlózatokhoz való optimális igazítása.
Hidraulikus magasürítés
- Összegyűjtött piszok egyszerű és biztonságos kiürítése.
- Kényelmes magasürítés 1,42 méter magasságig.
Hidraulikus hátsókerék-meghajtás tömör gumiabronccsal
- Nagyfokú mozgékonyság és egyszerű kezelés szűk helyek esetén is.
- Lehetővé teszi az éles fém- vagy üvegtárgyakon történő veszélytelen áthajtást.
- A tömör gumiabroncs kizárja a lapos kereket.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|PB-gáz
|Vonóhajtás
|Négyütemű motor
|Motor gyártója
|Kubota
|Meghajtásteljesítmény (kW)
|17,5
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|10800
|Munkaszélesség (mm)
|900
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|1200
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1500
|Hulladéktartály (l)
|250
|Emelkedési képesség (%)
|18
|Munkasebesség (km/h)
|9
|Szűrőfelület (m²)
|6
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|800
|Súly, üzemkész (kg)
|800
|Csomagolási súly (kg)
|800
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|2082 x 1250 x 1450
A csomag tartalma
- Zsebszűrő
- Kerekek, tömör gumi
Felszereltség
- Kézi szűrőtisztítás
- Állítható főseprőhenger
- Lengő főseprőhenger
- Szervókormányzás
- Szívóerő szabályozás
- Seprőlapát-elv
- Seprés előremenetben
- Seprés hátramenetben
- Felszívás
- Hidraulikus magasürítés
- Kültéri használat
- Beltéri használat
- Üzemóra-számláló
- Kikapcsolható seprési funkció
- Oldalseprű, automatikusan kilengő
Videók
Alkalmazási területek
- Ideális építőipari, fémfeldolgozó ipari üzemekbe és öntödékbe
- Alkalmas gyártó-, raktár-, logisztikai és nehézipari csarnokokba.
- Nyílt csarnokokban, külső raktárakban, rakodóhelyeken és építkezéseken történő használatra is