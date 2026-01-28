Seprő-porszívó KM 120/250 R LPG Classic

A KM 120/250 R LPG Classic ipari seprőgép környezetbarát gázüzemű működése (LPG) azt is jelenti egyben, hogy belső terekben is üzemeltethető. Teljesen hidraulikus meghajtással és seprő rendszerrel.

Ez az első ipari seprőgépünk a Classic osztályban, amely környezetbarát, alacsony kibocsátású és gazdaságos gázüzemű (LPG): a KM 120/250 R LPG Classic ezért beltéri üzemeltetésre is alkalmas, bár természetesen erősségeit kültéren is kamatoztatja. Robusztusságának és különféle felszereltségi szintjeinek köszönhetően a gép optimálisan fel van készülve még a rendkívül poros környezetben található legrosszabb körülményekre is. Keféi tökéletesen alkalmazkodnak a talaj felületéhez és így garantálják az optimális tisztítási eredményeket, míg az intelligens seprőlapát-elv erőfeszítés nélkül, egyenletesen távolítja el a finom és durva szennyeződéseket, illetve ezzel egyidejűleg megakadályozza a por szétszóródását. Az alap készülék tartalmaz egy nagyfelületű zsebszűrőt rezgőmotorral a szűrő tisztításához, valamint egy nagy hulladéktárolót, kényelmes hidraulikus tartályürítéssel. Ideális az építőipari vállalatok, a fémfeldolgozó ipar és az öntödék számára.

Jellemzők és előnyök
Gép masszív felépítése a biztonságos munkavégzés érdekében
Szélsőséges kültéri viszonyok közötti munkavégzést is lehetővé tesz. Az alkatrészek és a gép hosszú élettartamáról gondoskodik. A szériatartozékként felszerelt forgó jelzőfény növeli a felhasználó és környezete biztonságát.
Nagyfelületű zsebes szűrő rezgőmotorral
A nagy szűrőfelület pormentes munkavégzést biztosít. Hatékony szűrőtisztítás a vibrációs motorral. Különösen nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
Példás kezelő-, karbantartás- és szervízbarát jelleg
Egyszerű technika többszörösen bevált alkatrészekkel. A motortérhez való egyszerű hozzáférés gyors és egyszerű szervízelési és karbantartási munkálatokat tesz lehetővé. Főseprőhenger és zsebszűrő szerszám nélküli cseréje.
Seprőlapát-elv
  • Jó tisztítási eredményt biztosít finom szemcsézetű piszok esetén is.
  • Durva szennyeződés gond nélküli felgyűjtése.
  • Csekély porképződés.
Flexibilis-Footprint-System
  • Kiváló seprési eredmények.
  • Kefe csekély kopása.
  • Kefék különböző padlózatokhoz való optimális igazítása.
Hidraulikus magasürítés
  • Összegyűjtött piszok egyszerű és biztonságos kiürítése.
  • Kényelmes magasürítés 1,42 méter magasságig.
Hidraulikus hátsókerék-meghajtás tömör gumiabronccsal
  • Nagyfokú mozgékonyság és egyszerű kezelés szűk helyek esetén is.
  • Lehetővé teszi az éles fém- vagy üvegtárgyakon történő veszélytelen áthajtást.
  • A tömör gumiabroncs kizárja a lapos kereket.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja PB-gáz
Vonóhajtás Négyütemű motor
Motor gyártója Kubota
Meghajtásteljesítmény (kW) 17,5
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 10800
Munkaszélesség (mm) 900
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 1200
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1500
Hulladéktartály (l) 250
Emelkedési képesség (%) 18
Munkasebesség (km/h) 9
Szűrőfelület (m²) 6
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 800
Súly, üzemkész (kg) 800
Csomagolási súly (kg) 800
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 2082 x 1250 x 1450

A csomag tartalma

  • Zsebszűrő
  • Kerekek, tömör gumi

Felszereltség

  • Kézi szűrőtisztítás
  • Állítható főseprőhenger
  • Lengő főseprőhenger
  • Szervókormányzás
  • Szívóerő szabályozás
  • Seprőlapát-elv
  • Seprés előremenetben
  • Seprés hátramenetben
  • Felszívás
  • Hidraulikus magasürítés
  • Kültéri használat
  • Beltéri használat
  • Üzemóra-számláló
  • Kikapcsolható seprési funkció
  • Oldalseprű, automatikusan kilengő
Seprő-porszívó KM 120/250 R LPG Classic

Videók

Alkalmazási területek
  • Ideális építőipari, fémfeldolgozó ipari üzemekbe és öntödékbe
  • Alkalmas gyártó-, raktár-, logisztikai és nehézipari csarnokokba.
  • Nyílt csarnokokban, külső raktárakban, rakodóhelyeken és építkezéseken történő használatra is
Tartozékok