Ez az első ipari seprőgépünk a Classic osztályban, amely környezetbarát, alacsony kibocsátású és gazdaságos gázüzemű (LPG): a KM 120/250 R LPG Classic ezért beltéri üzemeltetésre is alkalmas, bár természetesen erősségeit kültéren is kamatoztatja. Robusztusságának és különféle felszereltségi szintjeinek köszönhetően a gép optimálisan fel van készülve még a rendkívül poros környezetben található legrosszabb körülményekre is. Keféi tökéletesen alkalmazkodnak a talaj felületéhez és így garantálják az optimális tisztítási eredményeket, míg az intelligens seprőlapát-elv erőfeszítés nélkül, egyenletesen távolítja el a finom és durva szennyeződéseket, illetve ezzel egyidejűleg megakadályozza a por szétszóródását. Az alap készülék tartalmaz egy nagyfelületű zsebszűrőt rezgőmotorral a szűrő tisztításához, valamint egy nagy hulladéktárolót, kényelmes hidraulikus tartályürítéssel. Ideális az építőipari vállalatok, a fémfeldolgozó ipar és az öntödék számára.