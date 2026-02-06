Seprő-porszívó KM 85/50 R Bp
A KM 85/50 R egy felülős súrológép. A gép rendkívül mozgékony, kompakt, könnyen kezelhető és nagy teljesítményű. Az akkumulátor nem tartozék.
A KM 85/50 R egy akkumulátorral működtetett seprőgép,amely tökéletes a zárt és zsúfolt területeken. Kompakt kialakítása és magas szintű manőverezőképessége azt jelenti, hogy a takarítást bármilyen keskeny helyen, folyosón, vagy sarkokon végzik. Ez a belépő szintű modell a külső területeken is lenyűgöző teljesítményt nyújt, igazolja sokoldalúságát és hatékonyságát. A gépet rendkívül könnyű kezelni és karbantartani. Így például pormentes működést lehetővé: nagy porszűrője könnyen tisztítható. Az alkatrészekhez egy széles nyílású fedélen keresztül lehet hozzáférni, a seprőhenger pedig szerszámok nélkül is cserélhető. A kopás mértéke megjelenik a kijelzőn, így mindig tudni, hogy mikor jött el a csere ideje. Az egyenelten padlót is tökéletesen felsepri, maradványok nélkül. A forgó oldalkefe hatékonyan megakadályozza a sérüléseket. Szükség esetén beállíthatja a forgási sebességét. A beépített Home Base más tisztítóeszközök szállítását is lehetővé teszi.
Jellemzők és előnyök
Okos tartálykoncepció2 egyszerűen kivehető tartály a szennyeződés biztonságos kiürítéséhez. A perem nélküli szennyeződéstartály lehetővé teszi a maradékmentes kiürítést. A szennyeződéstartályon lévő görgők megkönnyítik a kezelést az ürítés során.
Nagy teljesítményű szűrőrendszer.Lapos-redős szűrő poliészterből. Hatékony megtisztítás a duplalehúzóval. Kényelmesen a vezetőülésből. A mélyen nyíló motorháztetőn keresztül a szűrőhöz való hozzáférés szerszámok nélkül lehetséges.
Átgondolt ergonómia a nagyfokú kényelemért munkavégzés közbenKezelőelemek átlátható és ergonómikus elhelyezkedése. Vezetőülés szerszámok nélküli állíthatósága. Állítható magasságú kormánykerék.
Beépített Home-Base rendszer és rakodófelület
- Sokoldalú praktikus tartók további tisztítóeszközök gépen történő egyszerű szállításához.
- Többek között szemétfelszedő csipesz, seprű, törlőkendő vagy egy kiegészítő tartály gépen történő egyszerű szállításához.
- Nagyméretű rakodófelület a gép hátsó részében.
Főseprőhenger kopásjelzője
- Kívülről egyszerűen és kényelmesen áttekinthető.
- Csere időpontjának pontos meghatározása.
Kitérő oldalseprűk
- Védi az oldalseprűket a sérülésektől.
- Megbízható és masszív kivitel.
- Csökkenti a karbantartási és javítási költségeket.
Kompakt kivitel a nagyfokú fordulékonyságért
- Gép nagyon jó manőverezhetősége.
- Különösen alkalmas a zsúfolt és szűk helyekhez.
- A hagyományos méretű (90 cm-es) ajtónyílásokon való áthaladás lehetséges.
Oldalseprűk fordulatszámának szabályozása
- Az oldalseprű fordulatszámának az adott szennyeződés jellegéhez és mennyiségéhez való igazítása.
- Csökkenti az esetleges porfelverést.
Lengő főseprőhenger
- Kopás-utánállítás nem szükséges.
- Piszok kiváló felgyűjtése egyenetlen padló esetén is.
Egyszerű kezelési koncepció
- A seprőhenger és az oldalseprűk egy lábpedál segítségével kényelmesen be- vagy kikapcsolhatók.
- Az előre- és hátramenet választókapcsolóval kényelmesen beállítható.
- Szívóerő-szabályozás nedves felületeken való sepréshez.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Vonóhajtás
|DC motor
|Meghajtásteljesítmény (V/W)
|24 / 1000
|Meghajtás módja
|Elektromos
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|5100
|Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével (m² / h)
|6510
|Munkaszélesség (mm)
|615
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|850
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1085
|Akkumulátorfeszültség (V)
|24
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2,5
|Hulladéktartály (l)
|50
|Emelkedési képesség (%)
|12
|Munkasebesség (km/h)
|6
|Szűrőfelület (m²)
|2,3
|Terhelés (kg)
|max. 90
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|177,5
|Súly, üzemkész (kg)
|230
|Csomagolási súly (kg)
|179,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1171 x 870 x 1136
A csomag tartalma
- Légtömlős kerekek
Felszereltség
- Kézi szűrőtisztítás
- Mechanikus szűrőlerázás
- Lengő főseprőhenger
- Szívóerő szabályozás
- Durvaszennyeződés-lapát
- Felsöprési elv
- Seprés előremenetben
- Seprés hátramenetben
- Felszívás
- Kültéri használat
- Beltéri használat
- Oldalseprű fordulatszáma, beállítható
- Akkumulátorkijelző
- Üzemóra-számláló
- Szennyeződéstartály, mobil
- Kikapcsolható seprési funkció
- Oldalseprű, automatikusan kilengő
- A fő seprőhenger automatikus kopásbeállítása
- Többfunkciós kijelző
- Home Base rögzítési lehetőség
Videók
Alkalmazási területek
- Kiválóan alkalmas termelési, raktározási és kisebb logisztikai csarnokok tisztításához
- Parkolóházak és parkolóhelyek gyors alaptisztításához
- Kisebb objektumokhoz is, mint (kisebb) kézműves üzemek, iskolaudvarok, üzemanyagtöltő állomások vagy autószalonok