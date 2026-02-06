A KM 85/50 R egy akkumulátorral működtetett seprőgép,amely tökéletes a zárt és zsúfolt területeken. Kompakt kialakítása és magas szintű manőverezőképessége azt jelenti, hogy a takarítást bármilyen keskeny helyen, folyosón, vagy sarkokon végzik. Ez a belépő szintű modell a külső területeken is lenyűgöző teljesítményt nyújt, igazolja sokoldalúságát és hatékonyságát. A gépet rendkívül könnyű kezelni és karbantartani. Így például pormentes működést lehetővé: nagy porszűrője könnyen tisztítható. Az alkatrészekhez egy széles nyílású fedélen keresztül lehet hozzáférni, a seprőhenger pedig szerszámok nélkül is cserélhető. A kopás mértéke megjelenik a kijelzőn, így mindig tudni, hogy mikor jött el a csere ideje. Az egyenelten padlót is tökéletesen felsepri, maradványok nélkül. A forgó oldalkefe hatékonyan megakadályozza a sérüléseket. Szükség esetén beállíthatja a forgási sebességét. A beépített Home Base más tisztítóeszközök szállítását is lehetővé teszi.