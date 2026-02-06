Seprő-porszívó KM 85/50 R Bp

A KM 85/50 R egy felülős súrológép. A gép rendkívül mozgékony, kompakt, könnyen kezelhető és nagy teljesítményű. Az akkumulátor nem tartozék.

A KM 85/50 R egy akkumulátorral működtetett seprőgép,amely tökéletes a zárt és zsúfolt területeken. Kompakt kialakítása és magas szintű manőverezőképessége azt jelenti, hogy a takarítást bármilyen keskeny helyen, folyosón, vagy sarkokon végzik. Ez a belépő szintű modell a külső területeken is lenyűgöző teljesítményt nyújt, igazolja sokoldalúságát és hatékonyságát. A gépet rendkívül könnyű kezelni és karbantartani. Így például pormentes működést lehetővé: nagy porszűrője könnyen tisztítható. Az alkatrészekhez egy széles nyílású fedélen keresztül lehet hozzáférni, a seprőhenger pedig szerszámok nélkül is cserélhető. A kopás mértéke megjelenik a kijelzőn, így mindig tudni, hogy mikor jött el a csere ideje. Az egyenelten padlót is tökéletesen felsepri, maradványok nélkül. A forgó oldalkefe hatékonyan megakadályozza a sérüléseket. Szükség esetén beállíthatja a forgási sebességét. A beépített Home Base más tisztítóeszközök szállítását is lehetővé teszi.

Jellemzők és előnyök
Seprő-porszívó KM 85/50 R Bp: Okos tartálykoncepció
2 egyszerűen kivehető tartály a szennyeződés biztonságos kiürítéséhez. A perem nélküli szennyeződéstartály lehetővé teszi a maradékmentes kiürítést. A szennyeződéstartályon lévő görgők megkönnyítik a kezelést az ürítés során.
Seprő-porszívó KM 85/50 R Bp: Nagy teljesítményű szűrőrendszer.
Lapos-redős szűrő poliészterből. Hatékony megtisztítás a duplalehúzóval. Kényelmesen a vezetőülésből. A mélyen nyíló motorháztetőn keresztül a szűrőhöz való hozzáférés szerszámok nélkül lehetséges.
Seprő-porszívó KM 85/50 R Bp: Átgondolt ergonómia a nagyfokú kényelemért munkavégzés közben
Kezelőelemek átlátható és ergonómikus elhelyezkedése. Vezetőülés szerszámok nélküli állíthatósága. Állítható magasságú kormánykerék.
Beépített Home-Base rendszer és rakodófelület
  • Sokoldalú praktikus tartók további tisztítóeszközök gépen történő egyszerű szállításához.
  • Többek között szemétfelszedő csipesz, seprű, törlőkendő vagy egy kiegészítő tartály gépen történő egyszerű szállításához.
  • Nagyméretű rakodófelület a gép hátsó részében.
Főseprőhenger kopásjelzője
  • Kívülről egyszerűen és kényelmesen áttekinthető.
  • Csere időpontjának pontos meghatározása.
Kitérő oldalseprűk
  • Védi az oldalseprűket a sérülésektől.
  • Megbízható és masszív kivitel.
  • Csökkenti a karbantartási és javítási költségeket.
Kompakt kivitel a nagyfokú fordulékonyságért
  • Gép nagyon jó manőverezhetősége.
  • Különösen alkalmas a zsúfolt és szűk helyekhez.
  • A hagyományos méretű (90 cm-es) ajtónyílásokon való áthaladás lehetséges.
Oldalseprűk fordulatszámának szabályozása
  • Az oldalseprű fordulatszámának az adott szennyeződés jellegéhez és mennyiségéhez való igazítása.
  • Csökkenti az esetleges porfelverést.
Lengő főseprőhenger
  • Kopás-utánállítás nem szükséges.
  • Piszok kiváló felgyűjtése egyenetlen padló esetén is.
Egyszerű kezelési koncepció
  • A seprőhenger és az oldalseprűk egy lábpedál segítségével kényelmesen be- vagy kikapcsolhatók.
  • Az előre- és hátramenet választókapcsolóval kényelmesen beállítható.
  • Szívóerő-szabályozás nedves felületeken való sepréshez.
Specifikációk

Műszaki adatok

Vonóhajtás DC motor
Meghajtásteljesítmény (V/W) 24 / 1000
Meghajtás módja Elektromos
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 5100
Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével (m² / h) 6510
Munkaszélesség (mm) 615
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 850
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1085
Akkumulátorfeszültség (V) 24
Akkumulátor üzemideje (h) max. 2,5
Hulladéktartály (l) 50
Emelkedési képesség (%) 12
Munkasebesség (km/h) 6
Szűrőfelület (m²) 2,3
Terhelés (kg) max. 90
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 177,5
Súly, üzemkész (kg) 230
Csomagolási súly (kg) 179,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1171 x 870 x 1136

A csomag tartalma

  • Légtömlős kerekek

Felszereltség

  • Kézi szűrőtisztítás
  • Mechanikus szűrőlerázás
  • Lengő főseprőhenger
  • Szívóerő szabályozás
  • Durvaszennyeződés-lapát
  • Felsöprési elv
  • Seprés előremenetben
  • Seprés hátramenetben
  • Felszívás
  • Kültéri használat
  • Beltéri használat
  • Oldalseprű fordulatszáma, beállítható
  • Akkumulátorkijelző
  • Üzemóra-számláló
  • Szennyeződéstartály, mobil
  • Kikapcsolható seprési funkció
  • Oldalseprű, automatikusan kilengő
  • A fő seprőhenger automatikus kopásbeállítása
  • Többfunkciós kijelző
  • Home Base rögzítési lehetőség
Seprő-porszívó KM 85/50 R Bp

Videók

Alkalmazási területek
  • Kiválóan alkalmas termelési, raktározási és kisebb logisztikai csarnokok tisztításához
  • Parkolóházak és parkolóhelyek gyors alaptisztításához
  • Kisebb objektumokhoz is, mint (kisebb) kézműves üzemek, iskolaudvarok, üzemanyagtöltő állomások vagy autószalonok
Tartozékok