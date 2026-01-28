Seprő-porszívó KM 130/300 R Bp
Csöndes, akkumulátoros ipari seprőgép. Kemény bevetésekhez az építőiparban, fémfeldolgozó üzemekben, öntödékben és más szennyeződésintenzív célcsoportoknál. Az akkumulátor nem tartozék.
A KM 130/300 R Bp akkumulátoros seprőgép. A robusztus jármű kemény bevetésekhez alkalmas az építőiparban, fémfeldolgozó üzemekben, öntödékben és más szennyeződésintenzív célcsoportoknál. Hála a seprőlapát-elvnek a finom,- és a durva szennyeződéseket is egyaránt megbízhatóan felsepri. A seprőhenger automatikusan igazodik a padló egyenetlenségeihez és az innovatív seprőrendszer minimumra csökkenti a kopást. A fő seprőhenger egy kézmozdulattal szerszám használata nélkül cserélhető. Két fekvő lapos redős szűrő gondoskodik az erős porszennyezettség esetén is a tiszta levegőről. Hatékony szűrőtisztítás a kettős ledobónak köszönhetően. A szűrő is könnyen hozzáférhető és egyszerűen, szerszám használata nélkül cserélhető. A motor szintén jól elérhető. Az alapfunkciók - hála az EASY- operációs rendszernek - egy gombnyomással kezelhetők.
Jellemzők és előnyök
Kettős lerázóHatékony szűrőtisztítás Gombnyomásra működik
HarmonikaszűrőKomfortos kezelés és jó hozzáférhetőség Mosható poliészterből Magas élettartam
EASY Operation kezelési elvLegegyszerűbb kezelési mód. Rövid betanulási idő Megbízható védelem a hibás kezelés ellen
Flexibilis-Footprint-System
- Optimális seprési eredmények
- Csekély kefekopás
- Optimális illeszkedés különböző felületekhez
Hidraulikus magasürítés
- A szennyeződés biztos és egyszerű kiürítése
- Magas ürítés 1,42 m-ig
Seprőlapát-elv
- A finom por, illetve a durva szennyeződés könnyen felszedi
- Csekély porfelkavarás.
Tartozékok és készletek széles választéka
- Alkalmazkodás az egyedi tisztítási igényekhez
- Kérésre 2 oldalkefével
A fő seprőhenger és oldalkefe teljesen hidraulikus meghajtása
- Különösen gondozásszegény
- Nincs kopás
- Különösen hosszú élettartamú
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Elektromos
|Vonóhajtás
|DC motor
|Meghajtásteljesítmény (V/kW)
|36 / 5
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|9100
|Munkaszélesség (mm)
|1000
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|1300
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1550
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2
|Hulladéktartály (l)
|300
|Emelkedési képesség (%)
|12
|Munkasebesség (km/h)
|7
|Szűrőfelület (m²)
|5,5
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|840
|Súly, üzemkész (kg)
|1300
|Csomagolási súly (kg)
|840
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|2150 x 1330 x 1430
A csomag tartalma
- Légtömlős kerekek
Felszereltség
- Kézi szűrőtisztítás
- Állítható főseprőhenger
- Szervókormányzás
- Seprőlapát-elv
- Seprés előremenetben
- Seprés hátramenetben
- Hidraulikus magasürítés
- Kültéri használat
- Beltéri használat
- Akkumulátorkijelző
- Üzemóra-számláló
- Kikapcsolható seprési funkció
- Oldalseprű, automatikusan kilengő
- Stabil ütköző
Videók
Alkalmazási területek
- Építőanyag feldolgozó üzemek
- Fémöntő üzemek
- Fémfeldolgozó üzemek
- Raktárépületek
- Építési területek
- Vas- és acélfeldolgozás
- Anyagfeldolgozó üzemek