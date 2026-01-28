Seprő-porszívó KM 130/300 R Bp

Csöndes, akkumulátoros ipari seprőgép. Kemény bevetésekhez az építőiparban, fémfeldolgozó üzemekben, öntödékben és más szennyeződésintenzív célcsoportoknál. Az akkumulátor nem tartozék.

A KM 130/300 R Bp akkumulátoros seprőgép. A robusztus jármű kemény bevetésekhez alkalmas az építőiparban, fémfeldolgozó üzemekben, öntödékben és más szennyeződésintenzív célcsoportoknál. Hála a seprőlapát-elvnek a finom,- és a durva szennyeződéseket is egyaránt megbízhatóan felsepri. A seprőhenger automatikusan igazodik a padló egyenetlenségeihez és az innovatív seprőrendszer minimumra csökkenti a kopást. A fő seprőhenger egy kézmozdulattal szerszám használata nélkül cserélhető. Két fekvő lapos redős szűrő gondoskodik az erős porszennyezettség esetén is a tiszta levegőről. Hatékony szűrőtisztítás a kettős ledobónak köszönhetően. A szűrő is könnyen hozzáférhető és egyszerűen, szerszám használata nélkül cserélhető. A motor szintén jól elérhető. Az alapfunkciók - hála az EASY- operációs rendszernek - egy gombnyomással kezelhetők.

Jellemzők és előnyök
Seprő-porszívó KM 130/300 R Bp: Kettős lerázó
Kettős lerázó
Hatékony szűrőtisztítás Gombnyomásra működik
Seprő-porszívó KM 130/300 R Bp: Harmonikaszűrő
Harmonikaszűrő
Komfortos kezelés és jó hozzáférhetőség Mosható poliészterből Magas élettartam
Seprő-porszívó KM 130/300 R Bp: EASY Operation kezelési elv
EASY Operation kezelési elv
Legegyszerűbb kezelési mód. Rövid betanulási idő Megbízható védelem a hibás kezelés ellen
Flexibilis-Footprint-System
  • Optimális seprési eredmények
  • Csekély kefekopás
  • Optimális illeszkedés különböző felületekhez
Hidraulikus magasürítés
  • A szennyeződés biztos és egyszerű kiürítése
  • Magas ürítés 1,42 m-ig
Seprőlapát-elv
  • A finom por, illetve a durva szennyeződés könnyen felszedi
  • Csekély porfelkavarás.
Tartozékok és készletek széles választéka
  • Alkalmazkodás az egyedi tisztítási igényekhez
  • Kérésre 2 oldalkefével
A fő seprőhenger és oldalkefe teljesen hidraulikus meghajtása
  • Különösen gondozásszegény
  • Nincs kopás
  • Különösen hosszú élettartamú
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Elektromos
Vonóhajtás DC motor
Meghajtásteljesítmény (V/kW) 36 / 5
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 9100
Munkaszélesség (mm) 1000
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 1300
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1550
Akkumulátor üzemideje (h) max. 2
Hulladéktartály (l) 300
Emelkedési képesség (%) 12
Munkasebesség (km/h) 7
Szűrőfelület (m²) 5,5
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 840
Súly, üzemkész (kg) 1300
Csomagolási súly (kg) 840
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 2150 x 1330 x 1430

A csomag tartalma

  • Légtömlős kerekek

Felszereltség

  • Kézi szűrőtisztítás
  • Állítható főseprőhenger
  • Szervókormányzás
  • Seprőlapát-elv
  • Seprés előremenetben
  • Seprés hátramenetben
  • Hidraulikus magasürítés
  • Kültéri használat
  • Beltéri használat
  • Akkumulátorkijelző
  • Üzemóra-számláló
  • Kikapcsolható seprési funkció
  • Oldalseprű, automatikusan kilengő
  • Stabil ütköző
Seprő-porszívó KM 130/300 R Bp
Seprő-porszívó KM 130/300 R Bp
Seprő-porszívó KM 130/300 R Bp

Videók

Alkalmazási területek
  • Építőanyag feldolgozó üzemek
  • Fémöntő üzemek
  • Fémfeldolgozó üzemek
  • Raktárépületek
  • Építési területek
  • Vas- és acélfeldolgozás
  • Anyagfeldolgozó üzemek
Tartozékok