Seprő-porszívó KM 130/300 R D

Dízelüzemű teljesen hidraulikus ipari seprőgép farmotoros meghajtással. Kemény bevetésekhez az építőiparban, fémfeldolgozó üzemekben, öntödékben és más szennyeződésintenzív célcsoportoknál.

A KM 130/300 R D alacsony fogyasztású dízel üzemű seprőgép. A robusztus jármű kemény bevetésekhez alkalmas az építőiparban, fémfeldolgozó üzemekben, öntödékben és más szennyeződésintenzív célcsoportoknál. Hála a seprőlapát-elvnek a finom,- és a durva szennyeződéseket is egyaránt megbízhatóan felsepri. A seprőhenger automatikusan igazodik a padló egyenetlenségeihez és az innovatív seprőrendszer minimumra csökkenti a kopást. A fő seprőhenger egy kézmozdulattal szerszám használata nélkül cserélhető. Két fekvő lapos redős szűrő gondoskodik az erős porszennyezettség esetén is a tiszta levegőről.Hatékony szűrőtisztítás a kettős ledobónak köszönhetően. A szűrő is könnyen hozzáférhető és egyszerűen, szerszám használata nélkül cserélhető. A motor szintén jól elérhető. Az alapfunkciók - hála az EASY- operációs rendszernek - egy gombnyomással kezelhetők. A ciklonszűrő megtisztítja a levegőt mielőtta motorszűrőhöz érne a por, ezáltal jelentősen megnöveli a munkavégzés időtartamát.

Jellemzők és előnyök
Seprő-porszívó KM 130/300 R D: Nagy teherbírású felépítmény
Teljes acélkeret. Nem érzékeny, vízhűtéses ipari motorok. Teljesen hidraulikus menetmeghajtás.
Seprő-porszívó KM 130/300 R D: Nagy teljesítményű szűrő hosszú élettartamért
Lapos redős szűrő 5,5 m2 szűrőfelülettel Hatékony szűrőtisztítás a kettős lerázónak köszönhetően A pormentes seprésért
Seprő-porszívó KM 130/300 R D: Példásan kezelőbarát
Easy operációs kezelési elv Kényelmes be- és kiszállás. Rendkívül karbantartásbarát.
Különböző meghajtási módok
  • Elektromos meghajtás.
  • Dízelmotorok az ipari standardok szerint.
  • Folyékony gáz meghajtás beltéri és kültéri használatra.
Flexibilis-Footprint-System
  • Optimális seprési eredmények
  • Csekély kefekopás
  • Optimális illeszkedés különböző felületekhez
Hidraulikus magasürítés
  • A szennyeződés biztos és egyszerű kiürítése
  • Magas ürítés 1,42 m-ig
Seprőlapát-elv
  • A finom por, illetve a durva szennyeződés könnyen felszedi
  • Csekély porfelkavarás.
Tartozékok és készletek széles választéka
  • Alkalmazkodás az egyedi tisztítási igényekhez
  • Kiemelkedő felszereltség ( pl. komfortkabin, klíma, fűtés)
  • Kérésre 2 oldalkefével
A fő seprőhenger és oldalkefe teljesen hidraulikus meghajtása
  • Különösen gondozásszegény
  • Nincs kopás
  • Különösen hosszú élettartamú
Ciklon előszűrő
  • A motorvédő szűrő megnövelt élettartamú
  • Megnövekedett karbantartási idő
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Dízel
Vonóhajtás Négyütemű motor
Motor gyártója Yanmar
Meghajtásteljesítmény (kW) 15,8
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 13000
Munkaszélesség (mm) 1000
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 1300
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1550
Hulladéktartály (l) 300
Emelkedési képesség (%) 18
Munkasebesség (km/h) 10
Szűrőfelület (m²) 5,5
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 951
Súly, üzemkész (kg) 951
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 2040 x 1330 x 1430

Felszereltség

  • Kézi szűrőtisztítás
  • Állítható főseprőhenger
  • Szervókormányzás
  • Szívóerő szabályozás
  • Seprőlapát-elv
  • Seprés előremenetben
  • Seprés hátramenetben
  • Felszívás
  • Hidraulikus magasürítés
  • Kültéri használat
  • Akkumulátorkijelző
  • Üzemóra-számláló
  • Kikapcsolható seprési funkció
  • Oldalseprű, automatikusan kilengő
Videók

Alkalmazási területek
  • Építőanyag feldolgozó üzemek
  • Fémöntő üzemek
  • Fémfeldolgozó üzemek
  • Raktárépületek
  • Építési területek
  • Vas- és acélfeldolgozás
  • Anyagfeldolgozó üzemek
Tartozékok