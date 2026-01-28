Seprő-porszívó KM 130/300 R D
Dízelüzemű teljesen hidraulikus ipari seprőgép farmotoros meghajtással. Kemény bevetésekhez az építőiparban, fémfeldolgozó üzemekben, öntödékben és más szennyeződésintenzív célcsoportoknál.
A KM 130/300 R D alacsony fogyasztású dízel üzemű seprőgép. A robusztus jármű kemény bevetésekhez alkalmas az építőiparban, fémfeldolgozó üzemekben, öntödékben és más szennyeződésintenzív célcsoportoknál. Hála a seprőlapát-elvnek a finom,- és a durva szennyeződéseket is egyaránt megbízhatóan felsepri. A seprőhenger automatikusan igazodik a padló egyenetlenségeihez és az innovatív seprőrendszer minimumra csökkenti a kopást. A fő seprőhenger egy kézmozdulattal szerszám használata nélkül cserélhető. Két fekvő lapos redős szűrő gondoskodik az erős porszennyezettség esetén is a tiszta levegőről.Hatékony szűrőtisztítás a kettős ledobónak köszönhetően. A szűrő is könnyen hozzáférhető és egyszerűen, szerszám használata nélkül cserélhető. A motor szintén jól elérhető. Az alapfunkciók - hála az EASY- operációs rendszernek - egy gombnyomással kezelhetők. A ciklonszűrő megtisztítja a levegőt mielőtta motorszűrőhöz érne a por, ezáltal jelentősen megnöveli a munkavégzés időtartamát.
Jellemzők és előnyök
Nagy teherbírású felépítményTeljes acélkeret. Nem érzékeny, vízhűtéses ipari motorok. Teljesen hidraulikus menetmeghajtás.
Nagy teljesítményű szűrő hosszú élettartamértLapos redős szűrő 5,5 m2 szűrőfelülettel Hatékony szűrőtisztítás a kettős lerázónak köszönhetően A pormentes seprésért
Példásan kezelőbarátEasy operációs kezelési elv Kényelmes be- és kiszállás. Rendkívül karbantartásbarát.
Különböző meghajtási módok
- Elektromos meghajtás.
- Dízelmotorok az ipari standardok szerint.
- Folyékony gáz meghajtás beltéri és kültéri használatra.
Flexibilis-Footprint-System
- Optimális seprési eredmények
- Csekély kefekopás
- Optimális illeszkedés különböző felületekhez
Hidraulikus magasürítés
- A szennyeződés biztos és egyszerű kiürítése
- Magas ürítés 1,42 m-ig
Seprőlapát-elv
- A finom por, illetve a durva szennyeződés könnyen felszedi
- Csekély porfelkavarás.
Tartozékok és készletek széles választéka
- Alkalmazkodás az egyedi tisztítási igényekhez
- Kiemelkedő felszereltség ( pl. komfortkabin, klíma, fűtés)
- Kérésre 2 oldalkefével
A fő seprőhenger és oldalkefe teljesen hidraulikus meghajtása
- Különösen gondozásszegény
- Nincs kopás
- Különösen hosszú élettartamú
Ciklon előszűrő
- A motorvédő szűrő megnövelt élettartamú
- Megnövekedett karbantartási idő
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Dízel
|Vonóhajtás
|Négyütemű motor
|Motor gyártója
|Yanmar
|Meghajtásteljesítmény (kW)
|15,8
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|13000
|Munkaszélesség (mm)
|1000
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|1300
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1550
|Hulladéktartály (l)
|300
|Emelkedési képesség (%)
|18
|Munkasebesség (km/h)
|10
|Szűrőfelület (m²)
|5,5
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|951
|Súly, üzemkész (kg)
|951
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|2040 x 1330 x 1430
Felszereltség
- Kézi szűrőtisztítás
- Állítható főseprőhenger
- Szervókormányzás
- Szívóerő szabályozás
- Seprőlapát-elv
- Seprés előremenetben
- Seprés hátramenetben
- Felszívás
- Hidraulikus magasürítés
- Kültéri használat
- Akkumulátorkijelző
- Üzemóra-számláló
- Kikapcsolható seprési funkció
- Oldalseprű, automatikusan kilengő
Videók
Alkalmazási területek
- Építőanyag feldolgozó üzemek
- Fémöntő üzemek
- Fémfeldolgozó üzemek
- Raktárépületek
- Építési területek
- Vas- és acélfeldolgozás
- Anyagfeldolgozó üzemek