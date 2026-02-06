Seprő-porszívó KM 130/300 R D Classic
A KM 130/300 R Classic felülős szívó-seprőgép zsebes szűrővel, nagy seprőtartállyal, robusztus acél készülékházzal, könnyű karos üzemeltetéssel, hidraulikus hátsókerék-meghajtással és Rugalmas Footprint System-mel.
A tartós KM 130/300 R Classic ipari seprőgép fel van szerelve a kemény felhasználási területekre, mint az építőipar, fém- és öntött fém feldolgozó üzemek és egyéb, intenzív szennyeződés-előállító iparágak. A megbízható felülős seprőgép kényelmesen és könnyedén kezelhető a karok használatával. A seprőtartály hidraulikus tartályemelővel üríthető. A seprőtartály hatalmas kapacitású, 300 literes, hosszú idejű megszakítás nélküli használatot téve lehetővé. A gép fel van szerelve az intenzív használatra a legkeményebb körülmények között, köszönhetően robusztus acél készülékházának, többszörös korrózióvédelemmel. A hidraulikus hátsókerék-meghajtás jó manőverezhetőséget biztosít még a szűk terekben is. Másik jellemzője a Rugalmas Footprint System, amely optimális seprési eredményeket garantál különböző típusú padlófelületeken – mindezt a kefe lassúbb kopásával. Karbantartás és javítás esetén azösszes műszaki alkatrész könnyen megközelíthető. A szabványos, tömör gumiabroncsok kizárják a lapos kerék miatti megszakításokat, és lehetővé teszik a seprést mindenféle lehetséges felületen.
Jellemzők és előnyök
Hidraulikus hátsókerék-meghajtás tömör gumiabroncsokkalJó manőverezhetőség és irányítás még szűk terekben is. Defekt nélkül működik éles felületeken is. Világos és intuitív kialakítás és robusztus kezelőszervek a könnyű működtetés érdekében.
Nagyfelületű zsebes szűrő rezgőmotorralNagy szűrőfelület a pormentes porszívózásért. Tisztítás rezgőmotor segítségével.
Robusztus acél készülékház, többszörös korrózióvédelemmelHasználható kemény munkakörülmények között. Tartós gép és alkatrészek.
Kevés szervizelést igényel
- Egyszerű technika a már bevált komponensekkel: teljesen hidraulikus üzemmód,
- Könnyű hozzáférés az összes műszaki alkatrészhez.
Hidraulikus magasürítés
- A hulladék biztonságosan, könnyen és az azzal érintkezés nélkül kiüríthető.
- Kényelmes tartályemelés akár 1,52 m-ig.
Seprőlapát-elv
- A finom por, illetve a durva szennyeződés könnyen felszedi
- Csekély porfelkavarás.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Dízel
|Vonóhajtás
|Négyütemű motor
|Motor gyártója
|Yanmar
|Meghajtásteljesítmény (kW)
|15,8
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|13000
|Munkaszélesség (mm)
|1000
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|1300
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1550
|Hulladéktartály (l)
|300
|Emelkedési képesség (%)
|18
|Munkasebesség (km/h)
|10
|Szűrőfelület (m²)
|7,8
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|923
|Súly, üzemkész (kg)
|923
|Csomagolási súly (kg)
|923
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|2040 x 1330 x 1430
A csomag tartalma
- Zsebszűrő
- Kerekek, tömör gumi
Felszereltség
- Kézi szűrőtisztítás
- Állítható főseprőhenger
- Szervókormányzás
- Szívóerő szabályozás
- Seprőlapát-elv
- Seprés előremenetben
- Seprés hátramenetben
- Felszívás
- Hidraulikus magasürítés
- Kültéri használat
- Üzemóra-számláló
- Kikapcsolható seprési funkció
Videók
Alkalmazási területek
- Építőanyag feldolgozó üzemek
- Fémöntő üzemek
- Fémfeldolgozó üzemek
- Raktárépületek
- Építési területek
- Vas- és acélfeldolgozás
- Anyagfeldolgozó üzemek