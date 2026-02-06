A tartós KM 130/300 R Classic ipari seprőgép fel van szerelve a kemény felhasználási területekre, mint az építőipar, fém- és öntött fém feldolgozó üzemek és egyéb, intenzív szennyeződés-előállító iparágak. A megbízható felülős seprőgép kényelmesen és könnyedén kezelhető a karok használatával. A seprőtartály hidraulikus tartályemelővel üríthető. A seprőtartály hatalmas kapacitású, 300 literes, hosszú idejű megszakítás nélküli használatot téve lehetővé. A gép fel van szerelve az intenzív használatra a legkeményebb körülmények között, köszönhetően robusztus acél készülékházának, többszörös korrózióvédelemmel. A hidraulikus hátsókerék-meghajtás jó manőverezhetőséget biztosít még a szűk terekben is. Másik jellemzője a Rugalmas Footprint System, amely optimális seprési eredményeket garantál különböző típusú padlófelületeken – mindezt a kefe lassúbb kopásával. Karbantartás és javítás esetén azösszes műszaki alkatrész könnyen megközelíthető. A szabványos, tömör gumiabroncsok kizárják a lapos kerék miatti megszakításokat, és lehetővé teszik a seprést mindenféle lehetséges felületen.