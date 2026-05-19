Seprő-porszívó KM 130/300 RI D
A KM 130/300 R I ipari seprőgép a robusztus felépítést az egyszerű kezeléssel és az erőteljes sepréssel ötvözi – ideális erős szennyeződésekhez és igényes alkalmazásokhoz.
Robusztus, strapabíró és ideális a nagy mennyiségű szennyeződéssel és porral járó alkalmazásokhoz: a Kärcher KM 130/300 R I ipari seprőgépe. Még a hosszadalmas tisztítási műveletek sem férnek hozzá a nagy hulladékgyűjtő tartályhoz és az erős dízelmotorhoz, míg az erős fém védőkeret és a könnyű működtetés tökéletesen illeszkedik az ipari körülmények nehéz körülményeihez. Az alapfelszereltségekkel, köztük a rendkívül hatékony zsebszűrő rendszerrel és az opcionális oldalkefe sebességszabályozásával, amely hatékonyan adagolja a hulladékot a seprőhengerre, és minimálisra csökkenti a poreloszlást, a KM 130/300 R I gyakorlatilag pormentes seprést garantál még rendkívül poros környezetben is. A felhasználóbarát kialakítás egy kényelmes ülést, praktikus tárolórekeszeket, USB töltőpontot és az aktuális működési állapotot jelző LED-es jelzőlámpákat is tartalmaz. A defektbiztos teljesgumi kerekek, a LED-es első lámpák és a figyelmeztető jelzőlámpa a közvetlen munkakörnyezet biztonságát szolgálja. Sőt, rögzítőkészletek is rendelkezésre állnak, amelyek a gépet speciális tisztítási feladatokhoz illesztik, vagy tovább növelik a gép biztonságát.
Jellemzők és előnyök
Egyszerű, robusztus kar működésA kényelem érdekében minden fontos funkció karokkal működtethető. Az üzemállapot LED jelzőfényei. Kényelmes 1 pedálos működtetés váltókapcsolóval az előre- és hátramenethez.
Hidraulikus magasürítésA hulladék biztonságosan, könnyen és az azzal érintkezés nélkül kiüríthető. Egyszerű rendszer a konténer ürítésére akár 1,40 m magasságig.
Opcionális oldalkefe sebességszabályozásOptimális adagolórendszer, amely a hulladékot a seprőhengerre irányítja. Hatékonyan csökkenti a por eloszlását seprés közben. Lényegesen kisebb porhatás a felhasználó számára.
Felhasználóbarát ergonomikus kialakítás
- A komfortülés a felhasználó magasságának megfelelően állítható.
- Fáradásmentes munkavégzést tesz lehetővé, szükség esetén akár hosszú ideig is.
- A vezérlőelemek könnyű hozzáférhetősége a nyugodt munkakörnyezet érdekében.
Nagy felületű zsebszűrő
- A nagy szűrőfelület alacsonyan tartja a porszintet seprés közben.
- Praktikus szűrőtisztítás vibrációs motorral.
A fő seprőhenger és oldalkefe teljesen hidraulikus meghajtása
- Nagyon kevés karbantartást igényel, időt és pénzt takarít meg.
- Kopásmentes hajtástechnika.
- Rendkívül tartós még kemény munkakörülmények között is.
Nagyon könnyű szervizelés
- Könnyen hozzáférhető zsebszűrő rendszer.
- Kevés karbantartást igénylő technológia teljesen hidraulikus hajtással és elektronika nélkül.
Hidraulikus hátsókerék-hajtás tömörgumi gumikkal
- Könnyen manőverezhető még szűk helyeken is.
- Tömör gumiból készült defektálló abroncsok, így az éles tárgyak nem okoznak gondot.
Seprőlapát-elv
- A finom por, illetve a durva szennyeződés könnyen felszedi
- Csekély porfelkavarás.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Dízel
|Vonóhajtás
|Négyütemű motor
|Motor gyártója
|Yanmar
|Meghajtásteljesítmény (kW)
|15,8
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|13000
|Munkaszélesség (mm)
|1000
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|1300
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1550
|Hulladéktartály (l)
|300
|Emelkedési képesség (%)
|18
|Munkasebesség (km/h)
|10
|Szűrőfelület (m²)
|7,8
|Terhelés (kg)
|477
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|970
|Súly, üzemkész (kg)
|970
|Csomagolási súly (kg)
|970
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|2045 x 1350 x 1430
A csomag tartalma
- Zsebszűrő
- Kerekek, tömör gumi
Felszereltség
- Automatikus szűrőtisztítás
- Lengő főseprőhenger
- Szervókormányzás
- Szívóerő szabályozás
- Seprőlapát-elv
- Seprés előremenetben
- Seprés hátramenetben
- Felszívás
- Hidraulikus magasürítés
- Kültéri használat
- Üzemóra-számláló
- Kikapcsolható seprési funkció
- A fő seprőhenger automatikus kopásbeállítása
Alkalmazási területek
- Építőanyag feldolgozó üzemek
- Fémöntő üzemek
- Fémfeldolgozó üzemek
- Raktárépületek
- Építési területek
- Vas- és acélfeldolgozás
- Anyagfeldolgozó üzemek