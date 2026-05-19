Robusztus, strapabíró és ideális a nagy mennyiségű szennyeződéssel és porral járó alkalmazásokhoz: a Kärcher KM 130/300 R I ipari seprőgépe. Még a hosszadalmas tisztítási műveletek sem férnek hozzá a nagy hulladékgyűjtő tartályhoz és az erős dízelmotorhoz, míg az erős fém védőkeret és a könnyű működtetés tökéletesen illeszkedik az ipari körülmények nehéz körülményeihez. Az alapfelszereltségekkel, köztük a rendkívül hatékony zsebszűrő rendszerrel és az opcionális oldalkefe sebességszabályozásával, amely hatékonyan adagolja a hulladékot a seprőhengerre, és minimálisra csökkenti a poreloszlást, a KM 130/300 R I gyakorlatilag pormentes seprést garantál még rendkívül poros környezetben is. A felhasználóbarát kialakítás egy kényelmes ülést, praktikus tárolórekeszeket, USB töltőpontot és az aktuális működési állapotot jelző LED-es jelzőlámpákat is tartalmaz. A defektbiztos teljesgumi kerekek, a LED-es első lámpák és a figyelmeztető jelzőlámpa a közvetlen munkakörnyezet biztonságát szolgálja. Sőt, rögzítőkészletek is rendelkezésre állnak, amelyek a gépet speciális tisztítási feladatokhoz illesztik, vagy tovább növelik a gép biztonságát.