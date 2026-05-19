Seprő-porszívó KM 130/300 RI D

A KM 130/300 R I ipari seprőgép a robusztus felépítést az egyszerű kezeléssel és az erőteljes sepréssel ötvözi – ideális erős szennyeződésekhez és igényes alkalmazásokhoz.

Robusztus, strapabíró és ideális a nagy mennyiségű szennyeződéssel és porral járó alkalmazásokhoz: a Kärcher KM 130/300 R I ipari seprőgépe. Még a hosszadalmas tisztítási műveletek sem férnek hozzá a nagy hulladékgyűjtő tartályhoz és az erős dízelmotorhoz, míg az erős fém védőkeret és a könnyű működtetés tökéletesen illeszkedik az ipari körülmények nehéz körülményeihez. Az alapfelszereltségekkel, köztük a rendkívül hatékony zsebszűrő rendszerrel és az opcionális oldalkefe sebességszabályozásával, amely hatékonyan adagolja a hulladékot a seprőhengerre, és minimálisra csökkenti a poreloszlást, a KM 130/300 R I gyakorlatilag pormentes seprést garantál még rendkívül poros környezetben is. A felhasználóbarát kialakítás egy kényelmes ülést, praktikus tárolórekeszeket, USB töltőpontot és az aktuális működési állapotot jelző LED-es jelzőlámpákat is tartalmaz. A defektbiztos teljesgumi kerekek, a LED-es első lámpák és a figyelmeztető jelzőlámpa a közvetlen munkakörnyezet biztonságát szolgálja. Sőt, rögzítőkészletek is rendelkezésre állnak, amelyek a gépet speciális tisztítási feladatokhoz illesztik, vagy tovább növelik a gép biztonságát.

Jellemzők és előnyök
Egyszerű, robusztus kar működés
A kényelem érdekében minden fontos funkció karokkal működtethető. Az üzemállapot LED jelzőfényei. Kényelmes 1 pedálos működtetés váltókapcsolóval az előre- és hátramenethez.
Hidraulikus magasürítés
A hulladék biztonságosan, könnyen és az azzal érintkezés nélkül kiüríthető. Egyszerű rendszer a konténer ürítésére akár 1,40 m magasságig.
Opcionális oldalkefe sebességszabályozás
Optimális adagolórendszer, amely a hulladékot a seprőhengerre irányítja. Hatékonyan csökkenti a por eloszlását seprés közben.  Lényegesen kisebb porhatás a felhasználó számára.
Felhasználóbarát ergonomikus kialakítás
  • A komfortülés a felhasználó magasságának megfelelően állítható.
  • Fáradásmentes munkavégzést tesz lehetővé, szükség esetén akár hosszú ideig is.
  • A vezérlőelemek könnyű hozzáférhetősége a nyugodt munkakörnyezet érdekében.
Nagy felületű zsebszűrő
  • A nagy szűrőfelület alacsonyan tartja a porszintet seprés közben.
  • Praktikus szűrőtisztítás vibrációs motorral.
A fő seprőhenger és oldalkefe teljesen hidraulikus meghajtása
  • Nagyon kevés karbantartást igényel, időt és pénzt takarít meg.
  • Kopásmentes hajtástechnika.
  • Rendkívül tartós még kemény munkakörülmények között is.
Nagyon könnyű szervizelés
  • Könnyen hozzáférhető zsebszűrő rendszer.
  • Kevés karbantartást igénylő technológia teljesen hidraulikus hajtással és elektronika nélkül.
Hidraulikus hátsókerék-hajtás tömörgumi gumikkal
  • Könnyen manőverezhető még szűk helyeken is.
  • Tömör gumiból készült defektálló abroncsok, így az éles tárgyak nem okoznak gondot.
Seprőlapát-elv
  • A finom por, illetve a durva szennyeződés könnyen felszedi
  • Csekély porfelkavarás.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Dízel
Vonóhajtás Négyütemű motor
Motor gyártója Yanmar
Meghajtásteljesítmény (kW) 15,8
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 13000
Munkaszélesség (mm) 1000
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 1300
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1550
Hulladéktartály (l) 300
Emelkedési képesség (%) 18
Munkasebesség (km/h) 10
Szűrőfelület (m²) 7,8
Terhelés (kg) 477
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 970
Súly, üzemkész (kg) 970
Csomagolási súly (kg) 970
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 2045 x 1350 x 1430

A csomag tartalma

  • Zsebszűrő
  • Kerekek, tömör gumi

Felszereltség

  • Automatikus szűrőtisztítás
  • Lengő főseprőhenger
  • Szervókormányzás
  • Szívóerő szabályozás
  • Seprőlapát-elv
  • Seprés előremenetben
  • Seprés hátramenetben
  • Felszívás
  • Hidraulikus magasürítés
  • Kültéri használat
  • Üzemóra-számláló
  • Kikapcsolható seprési funkció
  • A fő seprőhenger automatikus kopásbeállítása
Alkalmazási területek
  • Építőanyag feldolgozó üzemek
  • Fémöntő üzemek
  • Fémfeldolgozó üzemek
  • Raktárépületek
  • Építési területek
  • Vas- és acélfeldolgozás
  • Anyagfeldolgozó üzemek
