Seprőgép KM 70/20 C 2SB

Optimális tisztítási eredmények kívül és belül: a KM 70/20 C 2SB kézi seprőgép 2 oldalsó kefével biztosítja a kiterjedt területteljesítményt és a gyakorlatilag pormentes seprést.

A KM 70/20 C 2SB kézi seprőgép 2 oldalkefével és egy seprőhengerrel tisztít. A kézi meghajtással kombinálva a beltéri és kültéri területek takarítása egyszerűvé és hatékonnyá válik: a KM 70/20 C 2SB területteljesítménye 9-szer nagyobb, mint egy seprűvel. A seprőhenger 6 fokozatban állítható, és a végtelenül állítható oldalkefékkel kombinálva optimális tisztítási eredményt ér el a különböző padlókon. Az alkalmazott szűrőnek köszönhetően a söprés gyakorlatilag pormentes. Az ergonomikus használatot az állítható magasságú tolófogantyú és a kiegészítő felszerelések, például vödrök és szemétgyűjtők hordozására szolgáló Home Base rendszer biztosítja. Ez azt jelenti, hogy a hulladékot a porral és a szennyeződéssel együtt egyetlen lépésben el lehet távolítani. A munka végeztével a KM 70/20 C 2SB helytakarékosan tárolható parkolóállásban.

Jellemzők és előnyök
Seprőgép KM 70/20 C 2SB: Seprőhenger és oldalseprűk fokozatmentesen állíthatók
Seprőhenger és oldalseprűk fokozatmentesen állíthatók
Fokozatosan állítható érintkezési nyomás az optimális söprési eredmények érdekében. Az érintkezési nyomás beállítása csökkenti a seprőhengerek kopását. A sörték védelme érdekében a seprőhenger és az oldalkefe teljesen tehermentesíthető.
Seprőgép KM 70/20 C 2SB: Porszűrő
Porszűrő
A porszűrő hatékonyan tisztítja az elszívott levegőt, és megakadályozza, hogy söprés közben por szálljon fel. A szűrőrendszer könnyen hozzáférhető, mivel a szűrő gyorsan cserélhető
Seprőgép KM 70/20 C 2SB: Home Base rögzítőrendszer
Home Base rögzítőrendszer
Kényelmes tárolása további felszereléseknek, például vödröknek és szemétgyűjtőknek. A tartozékok kéznél lehetnek a tolófogantyún található zsebben.
Nagy szennyeződéstartály
  • Ergonomikus tartályfogantyú a könnyű kezeléshez és kiürítéshez.
Beállítható tolófogantyú
  • Három magassági beállításnak köszönhető kiváló ergonómia
  • Összecsukható a helytakarékos tároláshoz.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja kézi
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 3920
Munkaszélesség (mm) 480
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 700
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 980
Tartálytérfogat bruttó/nettó (l) 45 / 20
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 22
Súly, üzemkész (kg) 22
Csomagolási súly (kg) 27,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 989 / 800 / 416

A csomag tartalma

  • Finomszűrő

Felszereltség

  • Kézi seprőegység
  • Állítható főseprőhenger
  • Tolókar, áthajtható
  • Seprőlapát-elv
  • Kültéri használat
  • Beltéri használat
Seprőgép KM 70/20 C 2SB

Videók

Alkalmazási területek
  • Gyártócsarnokok, raktárak és logisztikai csarnokok, valamint rakodóhelyek tisztítására
  • Parkolók és szervizek tisztítására
  • Olyan területek tisztítására, mint az iskolai udvar, illetve kommunális használatra.
  • Ideális kisebb műhelyekben és a mezőgazdaságban is
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.