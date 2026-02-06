Seprőgép KM 70/20 C 2SB
Optimális tisztítási eredmények kívül és belül: a KM 70/20 C 2SB kézi seprőgép 2 oldalsó kefével biztosítja a kiterjedt területteljesítményt és a gyakorlatilag pormentes seprést.
A KM 70/20 C 2SB kézi seprőgép 2 oldalkefével és egy seprőhengerrel tisztít. A kézi meghajtással kombinálva a beltéri és kültéri területek takarítása egyszerűvé és hatékonnyá válik: a KM 70/20 C 2SB területteljesítménye 9-szer nagyobb, mint egy seprűvel. A seprőhenger 6 fokozatban állítható, és a végtelenül állítható oldalkefékkel kombinálva optimális tisztítási eredményt ér el a különböző padlókon. Az alkalmazott szűrőnek köszönhetően a söprés gyakorlatilag pormentes. Az ergonomikus használatot az állítható magasságú tolófogantyú és a kiegészítő felszerelések, például vödrök és szemétgyűjtők hordozására szolgáló Home Base rendszer biztosítja. Ez azt jelenti, hogy a hulladékot a porral és a szennyeződéssel együtt egyetlen lépésben el lehet távolítani. A munka végeztével a KM 70/20 C 2SB helytakarékosan tárolható parkolóállásban.
Jellemzők és előnyök
Seprőhenger és oldalseprűk fokozatmentesen állíthatókFokozatosan állítható érintkezési nyomás az optimális söprési eredmények érdekében. Az érintkezési nyomás beállítása csökkenti a seprőhengerek kopását. A sörték védelme érdekében a seprőhenger és az oldalkefe teljesen tehermentesíthető.
PorszűrőA porszűrő hatékonyan tisztítja az elszívott levegőt, és megakadályozza, hogy söprés közben por szálljon fel. A szűrőrendszer könnyen hozzáférhető, mivel a szűrő gyorsan cserélhető
Home Base rögzítőrendszerKényelmes tárolása további felszereléseknek, például vödröknek és szemétgyűjtőknek. A tartozékok kéznél lehetnek a tolófogantyún található zsebben.
Nagy szennyeződéstartály
- Ergonomikus tartályfogantyú a könnyű kezeléshez és kiürítéshez.
Beállítható tolófogantyú
- Három magassági beállításnak köszönhető kiváló ergonómia
- Összecsukható a helytakarékos tároláshoz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|kézi
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|3920
|Munkaszélesség (mm)
|480
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|700
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|980
|Tartálytérfogat bruttó/nettó (l)
|45 / 20
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|22
|Súly, üzemkész (kg)
|22
|Csomagolási súly (kg)
|27,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|989 / 800 / 416
A csomag tartalma
- Finomszűrő
Felszereltség
- Kézi seprőegység
- Állítható főseprőhenger
- Tolókar, áthajtható
- Seprőlapát-elv
- Kültéri használat
- Beltéri használat
Videók
Alkalmazási területek
- Gyártócsarnokok, raktárak és logisztikai csarnokok, valamint rakodóhelyek tisztítására
- Parkolók és szervizek tisztítására
- Olyan területek tisztítására, mint az iskolai udvar, illetve kommunális használatra.
- Ideális kisebb műhelyekben és a mezőgazdaságban is
Tartozékok
