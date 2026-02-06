A KM 70/20 C 2SB kézi seprőgép 2 oldalkefével és egy seprőhengerrel tisztít. A kézi meghajtással kombinálva a beltéri és kültéri területek takarítása egyszerűvé és hatékonnyá válik: a KM 70/20 C 2SB területteljesítménye 9-szer nagyobb, mint egy seprűvel. A seprőhenger 6 fokozatban állítható, és a végtelenül állítható oldalkefékkel kombinálva optimális tisztítási eredményt ér el a különböző padlókon. Az alkalmazott szűrőnek köszönhetően a söprés gyakorlatilag pormentes. Az ergonomikus használatot az állítható magasságú tolófogantyú és a kiegészítő felszerelések, például vödrök és szemétgyűjtők hordozására szolgáló Home Base rendszer biztosítja. Ez azt jelenti, hogy a hulladékot a porral és a szennyeződéssel együtt egyetlen lépésben el lehet távolítani. A munka végeztével a KM 70/20 C 2SB helytakarékosan tárolható parkolóállásban.