Seprőgép KM 70/20 C egy oldalseprűvel

Porszegény seprés kívül és belül: a rugalmas KM 70/20 C kézi seprőgép a szűrőnek, a seprőhengernek és az oldalkefének köszönhetően optimális tisztítási eredményeket ér el.

A KM 70/20 C kézi seprőgép a szűrőnek, a seprőhengernek és az oldalsó kefének köszönhetően a felületek tisztítását könnyedén és gyakorlatilag pormentesen végzi - akár beltéren, akár kültéren. A területteljesítmény 7-szer nagyobb, mint egy seprűvel. A seprőhenger 6 fokozatban állítható, és a végtelenül állítható oldalkefékkel kombinálva optimális tisztítási eredményt ér el a különböző padlókon. Az ergonomikus használatot a magasságban állítható tolófogantyú és a kiegészítő felszerelések, például vödrök és szemétgyűjtők hordozására szolgáló Home Base rendszer biztosítja. Ez azt jelenti, hogy a hulladékot a porral és a szennyeződéssel együtt egyetlen lépésben el lehet távolítani. A munka végeztével a KM 70/20 C 2SB helytakarékosan tárolható a parkolóállásban.

Jellemzők és előnyök
Seprőhenger és oldalseprűk fokozatmentesen állíthatók
Seprőhenger és oldalseprűk fokozatmentesen állíthatók
Fokozatosan állítható érintkezési nyomás az optimális söprési eredmények érdekében. Az érintkezési nyomás beállítása csökkenti a seprőhengerek kopását. A sörték védelme érdekében a seprőhenger és az oldalkefe teljesen tehermentesíthető.
Porszűrő
Porszűrő
A porszűrő tisztítja a kipufogógázt és megakadályozza, hogy seprés közben por szálljon fel. A szűrőrendszer könnyen hozzáférhető, mivel a szűrő gyorsan cserélhető
Seprőgép KM 70/20 C egy oldalseprűvel: Home Base rögzítőrendszer
Home Base rögzítőrendszer
Kényelmes tárolása további felszereléseknek, például vödröknek és szemétgyűjtőknek. A tartozékok kéznél lehetnek a tolófogantyún található zsebben.
Nagy szennyeződéstartály
  • Ergonomikus tartályfogantyú a könnyű kezeléshez és kiürítéshez.
Beállítható tolófogantyú
  • Három magassági beállításnak köszönhető kiváló ergonómia
  • Összecsukható a helytakarékos tároláshoz.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja kézi
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 2800
Munkaszélesség (mm) 480
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 700
Tartálytérfogat bruttó/nettó (l) 45 / 20
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 21
Csomagolási súly (kg) 26,4

A csomag tartalma

  • Finomszűrő

Felszereltség

  • Kézi seprőegység
  • Állítható főseprőhenger
  • Tolókar, áthajtható
  • Seprőlapát-elv
  • Kültéri használat
  • Beltéri használat
Alkalmazási területek
  • Gyártócsarnokok, raktárak és logisztikai csarnokok, valamint rakodóhelyek tisztítására
  • Parkolók és szervizek tisztítására
  • Olyan területek tisztítására, mint az iskolai udvar, illetve kommunális használatra.
  • Ideális kisebb műhelyekben és a mezőgazdaságban is
Tartozékok
