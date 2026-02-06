Seprő-porszívó KM 75/40 W Bp Pack

A KM 75/40 W Bp Pack kézi irányítású akkumulátoros seprő- és seprő-szívógép kényelmes vonóhajtással van felszerelve, továbbá alapfelszereltségben akkumulátorokkal és elektronikusan vezérelt beépített töltővel is rendelkezik.

A 600 négyzetméternél nagyobb beltéri területeken, például a gyártóépületekben vagy raktárakban való használatra tökéletes ez a kompakt és nagyon jól manőverezhető KM 75/40 W Bp Pack kézzel vezetett akkumulátoros seprő- és seprő-szívógép, amelyhez alapfelszereltségként akkumulátorok és egy elektronikusan vezérelt beépített töltő is tartozik. A csatlakoztatható oldalkefével, a seprőfelület beállításával és a szerszám nélkül cserélhető fő seprőhengerrel ellátott felső seprőrendszer minden típusú kemény padlón - és az opcionális szőnyegseprő készlettel akár textillel bevont padlókon is - alapos és gyors tisztítási eredményeket garantál. Az erőteljes porszívás és a mechanikus szűrőtisztítás hatékony kölcsönhatásának köszönhetően ez a seprő- és seprő-szívógép gyakorlatilag pormentesen és nagyon halkan működik. Az EASY Operation kezelési koncepció, a mozgatható 40 literes, kocsirendszerrel ellátott hulladéktartály, a fokozatmentesen állítható seprési sebességgel rendelkező beépített vontatóhajtás és sok más kifinomult részlet biztosítja a maximális felhasználói kényelmet munka közben, és így lehetővé teszi a hosszú, viszont fáradtság nélküli takarítási feladatok ellátását.

Jellemzők és előnyök
Seprő-porszívó KM 75/40 W Bp Pack: Seprőtartály fogantyúval.
Seprőtartály fogantyúval.
A tartály kényelmesen kivehető és könnyen kiüríthető a fogantyúk mélyedését megfogva. Rövid ártalmatlanítási idők.
Seprő-porszívó KM 75/40 W Bp Pack: Nagy teljesítményű szűrőrendszer mechanikus szűrőtisztítással.
Nagy teljesítményű szűrőrendszer mechanikus szűrőtisztítással.
1,8 m² szűrőfelület hosszú munkavégzési időért Hosszú élettartamú a mosható poliészter anyagnak köszönhetően. Mechanikus szűrőtisztítás ergonómikus fogantyúval.
Seprő-porszívó KM 75/40 W Bp Pack: EASY Operation kezelési elv
EASY Operation kezelési elv
Egyszerű, kényelmes kezelés az összes vezérlőelem logikus elrendezésének köszönhetően. Egységes szimbólumok minden Kärcher seprőgéphez.
Nagyon könnyen szervizelhető
  • A szűrő és a kefehenger cseréjéhez nincs szükség szerszámokra, így a karbantartás helytől függetlenül elvégezhető.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Elektromos
Meghajtás DC motor
Meghajtásteljesítmény (V/W) 24 / 400
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 3375
Munkaszélesség (mm) 550
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 750
Hulladéktartály (l) 40
Emelkedési képesség (%) 12
Munkasebesség (km/h) 4,5
Szűrőfelület (m²) 1,8
Akkumulátor üzemideje (h) max. 2,5
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 125
Súly, üzemkész (kg) 125
Csomagolási súly (kg) 134,7
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1430 x 750 x 1190

A csomag tartalma

  • Harmonikaszűrő: Poliészterből
  • Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve

Felszereltség

  • Kézi szűrőtisztítás
  • Seprés előremenetben
  • Állítható főseprőhenger
  • Szennyeződéstartály, mobil
  • Durvaszennyeződés-lapát
  • Tolókar, áthajtható
  • Felsöprési elv
  • Felszívás
  • Kültéri használat
  • Beltéri használat
  • Akkumulátorkijelző
  • Szívóerő szabályozás
  • Oldalseprő, kivehető /állítható
Seprő-porszívó KM 75/40 W Bp Pack

Videók

Alkalmazási területek
  • Gyártócsarnokok, raktárak és logisztikai csarnokok, valamint rakodóhelyek tisztítására
  • Parkolók és szervizek tisztítására
  • Olyan területek tisztítására, mint az iskolai udvar, illetve kommunális használatra.
  • Ideális kisebb műhelyekben és a mezőgazdaságban is
Tartozékok