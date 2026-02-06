Seprő-porszívó KM 75/40 W Bp Pack
A KM 75/40 W Bp Pack kézi irányítású akkumulátoros seprő- és seprő-szívógép kényelmes vonóhajtással van felszerelve, továbbá alapfelszereltségben akkumulátorokkal és elektronikusan vezérelt beépített töltővel is rendelkezik.
A 600 négyzetméternél nagyobb beltéri területeken, például a gyártóépületekben vagy raktárakban való használatra tökéletes ez a kompakt és nagyon jól manőverezhető KM 75/40 W Bp Pack kézzel vezetett akkumulátoros seprő- és seprő-szívógép, amelyhez alapfelszereltségként akkumulátorok és egy elektronikusan vezérelt beépített töltő is tartozik. A csatlakoztatható oldalkefével, a seprőfelület beállításával és a szerszám nélkül cserélhető fő seprőhengerrel ellátott felső seprőrendszer minden típusú kemény padlón - és az opcionális szőnyegseprő készlettel akár textillel bevont padlókon is - alapos és gyors tisztítási eredményeket garantál. Az erőteljes porszívás és a mechanikus szűrőtisztítás hatékony kölcsönhatásának köszönhetően ez a seprő- és seprő-szívógép gyakorlatilag pormentesen és nagyon halkan működik. Az EASY Operation kezelési koncepció, a mozgatható 40 literes, kocsirendszerrel ellátott hulladéktartály, a fokozatmentesen állítható seprési sebességgel rendelkező beépített vontatóhajtás és sok más kifinomult részlet biztosítja a maximális felhasználói kényelmet munka közben, és így lehetővé teszi a hosszú, viszont fáradtság nélküli takarítási feladatok ellátását.
Jellemzők és előnyök
Seprőtartály fogantyúval.A tartály kényelmesen kivehető és könnyen kiüríthető a fogantyúk mélyedését megfogva. Rövid ártalmatlanítási idők.
Nagy teljesítményű szűrőrendszer mechanikus szűrőtisztítással.1,8 m² szűrőfelület hosszú munkavégzési időért Hosszú élettartamú a mosható poliészter anyagnak köszönhetően. Mechanikus szűrőtisztítás ergonómikus fogantyúval.
EASY Operation kezelési elvEgyszerű, kényelmes kezelés az összes vezérlőelem logikus elrendezésének köszönhetően. Egységes szimbólumok minden Kärcher seprőgéphez.
Nagyon könnyen szervizelhető
- A szűrő és a kefehenger cseréjéhez nincs szükség szerszámokra, így a karbantartás helytől függetlenül elvégezhető.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Elektromos
|Meghajtás
|DC motor
|Meghajtásteljesítmény (V/W)
|24 / 400
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|3375
|Munkaszélesség (mm)
|550
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|750
|Hulladéktartály (l)
|40
|Emelkedési képesség (%)
|12
|Munkasebesség (km/h)
|4,5
|Szűrőfelület (m²)
|1,8
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2,5
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|125
|Súly, üzemkész (kg)
|125
|Csomagolási súly (kg)
|134,7
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1430 x 750 x 1190
A csomag tartalma
- Harmonikaszűrő: Poliészterből
- Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
Felszereltség
- Kézi szűrőtisztítás
- Seprés előremenetben
- Állítható főseprőhenger
- Szennyeződéstartály, mobil
- Durvaszennyeződés-lapát
- Tolókar, áthajtható
- Felsöprési elv
- Felszívás
- Kültéri használat
- Beltéri használat
- Akkumulátorkijelző
- Szívóerő szabályozás
- Oldalseprő, kivehető /állítható
Alkalmazási területek
- Gyártócsarnokok, raktárak és logisztikai csarnokok, valamint rakodóhelyek tisztítására
- Parkolók és szervizek tisztítására
- Olyan területek tisztítására, mint az iskolai udvar, illetve kommunális használatra.
- Ideális kisebb műhelyekben és a mezőgazdaságban is