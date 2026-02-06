A 600 négyzetméternél nagyobb beltéri területeken, például a gyártóépületekben vagy raktárakban való használatra tökéletes ez a kompakt és nagyon jól manőverezhető KM 75/40 W Bp Pack kézzel vezetett akkumulátoros seprő- és seprő-szívógép, amelyhez alapfelszereltségként akkumulátorok és egy elektronikusan vezérelt beépített töltő is tartozik. A csatlakoztatható oldalkefével, a seprőfelület beállításával és a szerszám nélkül cserélhető fő seprőhengerrel ellátott felső seprőrendszer minden típusú kemény padlón - és az opcionális szőnyegseprő készlettel akár textillel bevont padlókon is - alapos és gyors tisztítási eredményeket garantál. Az erőteljes porszívás és a mechanikus szűrőtisztítás hatékony kölcsönhatásának köszönhetően ez a seprő- és seprő-szívógép gyakorlatilag pormentesen és nagyon halkan működik. Az EASY Operation kezelési koncepció, a mozgatható 40 literes, kocsirendszerrel ellátott hulladéktartály, a fokozatmentesen állítható seprési sebességgel rendelkező beépített vontatóhajtás és sok más kifinomult részlet biztosítja a maximális felhasználói kényelmet munka közben, és így lehetővé teszi a hosszú, viszont fáradtság nélküli takarítási feladatok ellátását.