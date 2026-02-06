A szárazjéggel történő, bármikor elvégezhető tisztítás eddig alig volt elképzelhető, akár a gépek vagy járművek karbantartási munkái során, vagy a gyártási folyamatok közben felmerülő tisztítási feladatok esetében, illetve a járművek állapotmegőrzésének céljából sem, mivel a szárazjég logisztikája valójában túlságosan költséges volt rövid távú, kisebb tisztítási feladatok ellátásához. Mindez most az IB 10/8 L2P-vel lehetségessé vált, mivel ez a készülék a világ olyan első szárazjeges tisztítógépe, amely folyékony szén-dioxidból szárazjeget állít elő. Az innovatív eljárásnak köszönhetően a szárazjég pellet folyékony szén-dioxidból jön létre - az L2P a "folyadékból-pellet" ("Liquid-to-Pellet") rövidítésnek felel meg. Mivel a folyékony szén-dioxid gyakorlatilag korlátlan ideig tárolható gázpalackokban, emiatt a szokásos időigényes, a szárazjég szállításával kapcsolaltoslogisztika is elkerülhető. A gép nagyon alacsony sűrített levegő-fogyasztása jelentősen csökkenti az infrastruktúrális követelményeket is. Ugyanakkor a Kärcher szárazjég technológiájának előnyei teljes mértékben kihasználhatóak még így is. Az IB 10/8 L2P nagyon kíméletesen tisztítja meg még a bonyolult formájú tárgyakat, mint például hornyolt dolgokat, illetve csapágyakat vagy hornyokat is, valamint az erős szennyeződésekkel, mint például ráégett anyagokkal is könnyedén elbánik. A durva, karcokat okozó tisztítószer-maradványok sem jelentenek gondot többé ennek a módszernek a használatával.