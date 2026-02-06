Szárazjeges tisztító IB 10/8 L2P
Az IB 10/8 L2P a világ olyan első szárazjeges tisztítógépe, amely folyékony szén-dioxidból szárazjeget állít elő. Tökéletesen alkalmas a rövid távú tisztítási feladatok elvégzésére, és mindez a bonyolult logisztikai megoldások elkerülésével is lehetséges.
A szárazjéggel történő, bármikor elvégezhető tisztítás eddig alig volt elképzelhető, akár a gépek vagy járművek karbantartási munkái során, vagy a gyártási folyamatok közben felmerülő tisztítási feladatok esetében, illetve a járművek állapotmegőrzésének céljából sem, mivel a szárazjég logisztikája valójában túlságosan költséges volt rövid távú, kisebb tisztítási feladatok ellátásához. Mindez most az IB 10/8 L2P-vel lehetségessé vált, mivel ez a készülék a világ olyan első szárazjeges tisztítógépe, amely folyékony szén-dioxidból szárazjeget állít elő. Az innovatív eljárásnak köszönhetően a szárazjég pellet folyékony szén-dioxidból jön létre - az L2P a "folyadékból-pellet" ("Liquid-to-Pellet") rövidítésnek felel meg. Mivel a folyékony szén-dioxid gyakorlatilag korlátlan ideig tárolható gázpalackokban, emiatt a szokásos időigényes, a szárazjég szállításával kapcsolaltoslogisztika is elkerülhető. A gép nagyon alacsony sűrített levegő-fogyasztása jelentősen csökkenti az infrastruktúrális követelményeket is. Ugyanakkor a Kärcher szárazjég technológiájának előnyei teljes mértékben kihasználhatóak még így is. Az IB 10/8 L2P nagyon kíméletesen tisztítja meg még a bonyolult formájú tárgyakat, mint például hornyolt dolgokat, illetve csapágyakat vagy hornyokat is, valamint az erős szennyeződésekkel, mint például ráégett anyagokkal is könnyedén elbánik. A durva, karcokat okozó tisztítószer-maradványok sem jelentenek gondot többé ennek a módszernek a használatával.
Jellemzők és előnyök
Ergonómikus szórópisztolyGyors és egyszerű fúvókacsere a gyorskioldó csatlakozóknak köszönhetően. Beépített világítással Szárazjég ki-/bekapcsoló a pisztolyon.
Intuitív és egyszerű kezelésA sugárnyomás, a műveletekkel eltelt idő, illetve a akkumulátor fennmaradó üzemideje a kijelzőn leolvasható. A szárazjég mennyisége egy gombnyomással szabályozható Beépített állapotkijelzővel és további kiegészítő-rendszerekkel, mint például nyomásfigyelő-rendszerrel ellátva.
Szárazjéggel történő biztonságos tisztításA szén-dioxid a kipufogótömlőn keresztül távozik. Biztonságos kezelés, a szárazjég pellettel való érintkezés nélkül. Automatikus leállító funkció a pisztolyon
Kompakt, mobil kialakítás
- A kerekek és fogantyúk lehetővé teszik a nagymértékű mobilitást és a biztonságos szállítást.
- Külön tárolási lehetőség minden kiegészítő számára. Beépített Home Base adapterrel felszerelve.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|1
|Burkolat/Keret
|Műanyag forgótest
|Bevizsgálva …………………. által
|CE
|Kábelhossz (m)
|5,5
|Légnyomás (bar/MPa)
|0,7 - 10 / 0,07 - 1
|Levegőminőség
|Száraz és zsiradékmentes
|Légáramlás (m³ / perc)
|0,07 - 0,8
|Zajszint (dB (A))
|95
|Szárazjég pellet (átmérő) (mm)
|2,5
|Szárazjég-felhasználás (kg/h)
|2 - 8
|Folyékony CO2-fogyasztás (kg/h)
|20 - 60
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Tápfeszültség (V)
|220 - 230
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|92
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|103,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|870 x 450 x 970
A csomag tartalma
- Lapos fúvóka, rövid
- Szórótömlő elektromos vezérléssel és gyorscsatlakozással
- Szórópisztoly (ergonomikus és biztos)
Felszereltség
- Kapcsolók: "csak levegő" vagy "jég és levegő" a pisztolyon
- Elektronikus vezérlés
Videók
Alkalmazási területek
- Gépek, motoralkatrészek, öntőformák és tömítések tisztításához.
- Vezérlőszekrények, elektromos alkatrészek és vezérlőelemek tisztításához.
- Kárpitok és textíliák tisztításához.
- Kerti szerszámok és robotfűnyírók tisztításához.