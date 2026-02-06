Szárazjeges tisztító IB 10/8 L2P

Az IB 10/8 L2P a világ olyan első szárazjeges tisztítógépe, amely folyékony szén-dioxidból szárazjeget állít elő. Tökéletesen alkalmas a rövid távú tisztítási feladatok elvégzésére, és mindez a bonyolult logisztikai megoldások elkerülésével is lehetséges.

A szárazjéggel történő, bármikor elvégezhető tisztítás eddig alig volt elképzelhető, akár a gépek vagy járművek karbantartási munkái során, vagy a gyártási folyamatok közben felmerülő tisztítási feladatok esetében, illetve a járművek állapotmegőrzésének céljából sem, mivel a szárazjég logisztikája valójában túlságosan költséges volt rövid távú, kisebb tisztítási feladatok ellátásához. Mindez most az IB 10/8 L2P-vel lehetségessé vált, mivel ez a készülék a világ olyan első szárazjeges tisztítógépe, amely folyékony szén-dioxidból szárazjeget állít elő. Az innovatív eljárásnak köszönhetően a szárazjég pellet folyékony szén-dioxidból jön létre - az L2P a "folyadékból-pellet" ("Liquid-to-Pellet") rövidítésnek felel meg. Mivel a folyékony szén-dioxid gyakorlatilag korlátlan ideig tárolható gázpalackokban, emiatt a szokásos időigényes, a szárazjég szállításával kapcsolaltoslogisztika is elkerülhető. A gép nagyon alacsony sűrített levegő-fogyasztása jelentősen csökkenti az infrastruktúrális követelményeket is. Ugyanakkor a Kärcher szárazjég technológiájának előnyei teljes mértékben kihasználhatóak még így is. Az IB 10/8 L2P nagyon kíméletesen tisztítja meg még a bonyolult formájú tárgyakat, mint például hornyolt dolgokat, illetve csapágyakat vagy hornyokat is, valamint az erős szennyeződésekkel, mint például ráégett anyagokkal is könnyedén elbánik. A durva, karcokat okozó tisztítószer-maradványok sem jelentenek gondot többé ennek a módszernek a használatával.

Jellemzők és előnyök
Szárazjeges tisztító IB 10/8 L2P: Ergonómikus szórópisztoly
Ergonómikus szórópisztoly
Gyors és egyszerű fúvókacsere a gyorskioldó csatlakozóknak köszönhetően. Beépített világítással Szárazjég ki-/bekapcsoló a pisztolyon.
Szárazjeges tisztító IB 10/8 L2P: Intuitív és egyszerű kezelés
Intuitív és egyszerű kezelés
A sugárnyomás, a műveletekkel eltelt idő, illetve a akkumulátor fennmaradó üzemideje a kijelzőn leolvasható. A szárazjég mennyisége egy gombnyomással szabályozható Beépített állapotkijelzővel és további kiegészítő-rendszerekkel, mint például nyomásfigyelő-rendszerrel ellátva.
Szárazjeges tisztító IB 10/8 L2P: Szárazjéggel történő biztonságos tisztítás
Szárazjéggel történő biztonságos tisztítás
A szén-dioxid a kipufogótömlőn keresztül távozik. Biztonságos kezelés, a szárazjég pellettel való érintkezés nélkül. Automatikus leállító funkció a pisztolyon
Kompakt, mobil kialakítás
  • A kerekek és fogantyúk lehetővé teszik a nagymértékű mobilitást és a biztonságos szállítást.
  • Külön tárolási lehetőség minden kiegészítő számára. Beépített Home Base adapterrel felszerelve.
Specifikációk

Műszaki adatok

Csatlakozási teljesítmény (kW) 1
Burkolat/Keret Műanyag forgótest
Bevizsgálva …………………. által CE
Kábelhossz (m) 5,5
Légnyomás (bar/MPa) 0,7 - 10 / 0,07 - 1
Levegőminőség Száraz és zsiradékmentes
Légáramlás (m³ / perc) 0,07 - 0,8
Zajszint (dB (A)) 95
Szárazjég pellet (átmérő) (mm) 2,5
Szárazjég-felhasználás (kg/h) 2 - 8
Folyékony CO2-fogyasztás (kg/h) 20 - 60
Fázisok száma (Ph) 1
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Tápfeszültség (V) 220 - 230
Súly kiegészítők nélkül (kg) 92
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 103,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 870 x 450 x 970

A csomag tartalma

  • Lapos fúvóka, rövid
  • Szórótömlő elektromos vezérléssel és gyorscsatlakozással
  • Szórópisztoly (ergonomikus és biztos)

Felszereltség

  • Kapcsolók: "csak levegő" vagy "jég és levegő" a pisztolyon
  • Elektronikus vezérlés

Videók

Alkalmazási területek
  • Gépek, motoralkatrészek, öntőformák és tömítések tisztításához.
  • Vezérlőszekrények, elektromos alkatrészek és vezérlőelemek tisztításához.
  • Kárpitok és textíliák tisztításához.
  • Kerti szerszámok és robotfűnyírók tisztításához.
Tartozékok